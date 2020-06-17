Экономика
ТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения заявили о научном прорыве в лечении коронавируса.
Piter.tv 17 июня в 01:05
Происшествия
Семья Захарова опубликовала переписку про компенсацию от Ефремова
Московский Комсомолец вчера в 13:52
Общество
WSJ: в США отказались от названия эскимо, чтобы не обидеть эскимосов
E-radio.usa В США компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного мороженного и отказалась от слова "эскимо", чтобы не обижать группу коренных народов, которых можно встретить на территориях Гренландии, канадского Нунавута, а также Аляски и восточных районов Чукотки.
РЕН ТВ 21:31
Политика
Еще два кандидата в президенты Беларуси снялись с выборов
Глава движения «За свободу» Юрий Губаревич заявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента Беларуси.
Дождь 11:50
Политика
Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз
Договор о взаимном признании виз был подписан в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск в пятницу, 19 июня.
Lenta.ru 10:34
Общество
В России ожидается аномальное похолодание
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде на предстоящие дни.
Омск здесь вчера в 05:51
Экономика
Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги
Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги Спрос на отдых внутри России после снятия в большинстве регионов режима самоизоляции пока демонстрирует первые признаки восстановления, а федеральные власти уже забеспокоились о резком росте цен на него.
Коммерсантъ 18:32
Футбол
Президент «Сочи» высказался о разгроме «Ростова»
Президент "Сочи" Борис Ротенберг порассуждал о домашнем матче 23-го тура чемпионате России с "Ростовом" (10:1).
Газета.Ru 19:00
Наука
Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса
Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания.
Lenta.ru 21:17
Гаджеты
Apple может переименовать iPhone в Apple Phone, а iOS — в iPhone OS
По мнению известного информатора Джона Проссера, на форуме этого года компания может заявить, что отказывается от использования бренда iPhone в пользу Apple iPhone.
Evo-rus.com 02:04
Здоровье
Круглый рассказал, кому можно будет не делать прививку от коронавируса
Если анализ на антитела к COVID-19 показывает, что человек коронавирусной инфекцией переболел, и у него высокие титры, прививку от данного заболевания ему делать будет не надо, сказал «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.
Парламентская газета 18:17
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Коммерсантъ вчера в 08:56
Общество
Верховный суд Нидерландов принял жалобу РФ на решение по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу Российской Федерации на решение Апелляционного суда Гааги о выплате $50 млрд по иску бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа.
Известия 11:44
Авто
Rolls-Royce показал тизер новой таинственной модели
По некоторым данным, таинственная новинка от Rolls-Royce должна была дебютировать в августе в рамках юбилейного 70-го конкурса элегантности в американском Пеббл-Бич.
Somanyhorses 14:05
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Политика
Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию
Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
News.ru 13:22
Политика
США отклонили запрос Китая на предоставление дополнительных авиарейсов
Соединенные Штаты отклонили в пятницу запрос на предоставление четырем китайским авиакомпаниям дополнительных еженедельных рейсов между двумя странами.
ТАСС 20:17
Кино
Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт
Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com вчера в 05:11
Музыка
Боб Дилан выпустил первый оригинальный альбом за восемь лет
ИА InterMedia 05:08
Космос
На МКС протестируют новый туалет NASA для полетов на Марс
На МКС протестируют новый туалет, разработанный учеными NASA для полета на Марс. Сведения опубликованы на сайте космического агентства.
Дни24 17 июня в 10:37
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Общество
Ширвиндт опроверг сообщения об уходе с поста худрука Театра Сатиры
Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт пока не собирается покидать свой пост.
Российская газета 06:04
Игры
Electronic Arts обновили правила поведения в играх
Стало известно, что компания Electronic Arts обновила правила поведения в своих играх.
Vprognoze.ru вчера в 12:05
Политика
В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне
О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре.
РБК 22:09
Шоу-бизнес
Киркоров ответил на угрозы десантников после ролика о гее из ВДВ
URA.Ru 17 июня в 14:18
Политика
В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском 12:14
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Ворота «Манчестера» распечатал Стивен Бергвейн. Бруну Фернандеш на 81-й минуте игры ответил «Тоттенхэму» с пенальти.
МИР 24 17:56
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01