Экономика
ТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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с чего всё началось
В январе 2018 г. РБК со ссылкой на источник писал, что социальный блок правительства рассматривал эту идею, только тогда речь шла о россиянах с годовым доходом от 7 млн до 10 млн руб. в год.Ведомости17 июня в 12:03
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Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Общество
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Здоровье
Министр здравоохранения РФ: «Ни в коем случае нельзя растерять доверие пациентов»
Министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко почти сразу после назначения пришлось столкнуться с такими вызовами, как ни одному его предшественнику.
Будущее России. Национальные проекты 02:30
Экономика
Правительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском 02:49
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«Прометей» и «Нудоль» станут основой контргиперзвуковых комплексов РФ
Армия Российской Федерации готовится принять на вооружение новые комплексы воздушно-космической обороны С-500 «Прометей» и А-235 «Нудоль», которые послужат базой для отечественной системы защиты от гиперзвуковых ракет.
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Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
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Коммерсантъ вчера в 15:54
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ИнфоСМИ вчера в 08:56
Армия и оружие
Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США
Российские ВВС поднимали в воздух истребители на перехват американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем.
Вести.Ru 03:26
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РИА Новости вчера в 17:00
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Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
В Китае концерн BAIC начал продажи обновлённого внедорожника Beijing BJ80, который является недорогим аналогом «Гелендвагена».
Тарантас Ньюс вчера в 06:17
Здоровье
В Амурской области у 224 больных коронавирус осложнился пневмонией
Как пневмония заболевание протекает в 40% - 224 случая. Отмечается рост заболеваний, протекающих в виде ОРВИ - 43%.
Телепорт 03:05
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
В Турции Владимира Зеленского «женили» на Вере Брежневой
Сообщая о болезни Елены Зеленской, турецкие корреспонденты опубликовали в Интернете и в печатной версии газеты фотографии Владимира Зеленского с женой и детьми, вот только жена и дети политика оказались ненастоящими.
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Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, за время пандемии инвесторы прошли несколько стадий.
РБК 03:00
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В России за сутки выявили 7972 случая заражения коронавирусом
За весь период эпидемии в России зарегистрировали 569 063 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них более 324 тысяч выздоровели, 7841 скончался.
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Оказалось, что телеведущая уже несколько раз появлялась на публике в обтягивающих нарядах и без нижнего белья.
Народные новости вчера в 09:05
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Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили в России после пандемии
Повышение цен на автомобили эксперт связал с ростом доллара.
ФАН 03:29
Футбол
Лодыгин рассказал, как подрался с Дзюбой в раздевалке «Зенита»
RT на русском 03:43
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве девочки признан вменяемым
В Саратове эксперты признали вменяемым Михаила Туватина, обвиняемого в убийстве и изнасиловании девятилетней девочки, пишет ТАСС со ссылкой на представительницу потерпевшей стороны Александру Бакшееву.
Газета.Ru вчера в 16:49
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
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The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
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Глава Минимущества дал пояснения по публикации о земельном участке в Абакане
Министерство имущественных и земельных отношений как уполномоченный орган, осуществляющий контроль за надлежащим и эффективным использованием земельных участков и всего имущества в целом принадлежащего республике Хакасия, обязан осуществлять мониторинг земель, которые не используются или простаивают.
ИА Хакасия 03:44
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В Беларуси задержан конкурент Александра Лукашенко на выборах
Один из потенциальных кандидатов, в недавнем прошлом глава Белгазпромбанка, господин Бабарико был задержан за попытку воздействия на свидетелей.
Вести Подмосковья вчера в 13:05
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Киркоров ответил на критику из-за ролика о десантниках
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Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения
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ТВ Центр вчера в 05:53
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Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников
Медведь атаковал пенсионерку на ее даче в Холмском районе на юге Сахалина и загрыз на глазах у соседей.
Газета.Ru вчера в 23:31
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Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 17 июня в 10:47