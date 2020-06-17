Экономика

ТАССТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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Богатые всполошились: неужели НДФЛ на высокие доходы повысят?

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Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

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«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

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Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомости17 июня в 12:03
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Власти Великобритании рассматривают возможность создания собственной системы спутниковой навигации, используя британскую компанию-стартап OneWeb в качестве платформы для новой технологии.
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РБК вчера в 09:13
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Экономика

Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги

Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги Спрос на отдых внутри России после снятия в большинстве регионов режима самоизоляции пока демонстрирует первые признаки восстановления, а федеральные власти уже забеспокоились о резком росте цен на него.
Коммерсантъ 18:32
Общество

В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион

В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Lenta.ru 18:40
Общество

Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда

Газета.Ru 09:18
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Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

РИА Новости 14:39
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Здоровье

Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом

Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19.
Lenta.ru 08:38
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Общество

В Пермском крае меры по коронавирусу продлили

В Пермском крае ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, продлили до 30 июня, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:48
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала честные фото до и после фотошопа

Ксения Собчак предложила визуально сравнить подписчикам фотографию своего лица без фотошопа и с ним.
Paparazzi.ru 11:23
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Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
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Армия и оружие

Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия США в Европе

Решение об осуществлении сокращения военного контингента США в Германии пока не принято, но это не означает сокращение американского присутствия в Европе, напротив, оно будет увеличено, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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Шоу-бизнес

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Лолита Милявская призналась, что Алла Пугачева никогда ее не хвалила и только давала нагоняй.
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Игры

Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября

Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября.
Российская газета вчера в 12:58
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США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями

Отмечается, что США направили открытое приглашение КНР присоединиться к предстоящим переговорам заместителя министра иностранных дел России Сергей Рядков и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в Австрии, которые пройдут 22-23 июня.
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Футбол

Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ

Газета.Ru 16:49
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Список критериев, при наличии которых пациенты с COVID-19, не проявляющие симптомов заболевания, могут лечиться дома, определили в Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
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Общество

В Крыму обнаружили крупные запасы пресной воды

Ученые обнаружили в горах Крыма большие запасы подземных пресных вод.
BFM.ru 19:44
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Происшествия

Семья Захарова опубликовала переписку про компенсацию от Ефремова

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Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
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Технологии

«Тинькофф» запустит мессенджер внутри приложения

В Банке «Тинькофф» намерены запустить мессенджер внутри своего приложения.
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Звезда «Великолепного века» снимется в новом проекте Netflix

Газета.Ru 10:25
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Съемки специального эпизода «Друзей» начнутся в августе

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что съемки специального эпизода "Друзей" начнутся в августе.
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Общество

В России ожидается аномальное похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде на предстоящие дни.
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Политика

Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции

Как сообщает РБК, Верховный суд не принял иск Геннадия Рудяка, обжаловавшего указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля.
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США считают план размещения ПРО в Японии «остановленным»

США считают план размещения в Японии наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore "остановленным", но не отмененным, такую точку зрения высказал в ходе онлайн-конференции для СМИ и.о. помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви.
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В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о научном прорыве в лечении коронавируса.
Piter.tv 17 июня в 01:05
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