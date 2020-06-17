Экономика
ТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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Идею введения налога на богатых назвали политической игрой: власть набирает очки
Московский Комсомолец18 июня в 14:42
Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян
Forbes18 июня в 03:37
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Общество
В Саратовской области выявили 125 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Саратов, 17 июня 2020, 09:15 — REGNUM В Саратовской области 17 июня выявили 125 новых положительных тестов на коронавирус.
REGNUM 17 июня в 02:15
Политика
Евросоюз продлит экономические санкции против России на шесть месяцев
Решение о продлении экономических санкций против России еще на полгода приняли на онлайн-саммите главы государств и правительств Евросоюза.
ПолитРоссия вчера в 08:47
Происшествия
Под Саратовом два человека погибли при пожаре
В Саратовской области загорелся жилой дом, из-за чего погибли женщина и ее взрослая дочь, пишет РИА "Новости" со ссылкой на областной следственный комитет.
Газета.Ru 01:46
Общество
Названа точная причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне двусторонней пневмонии, сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова в пятницу, 19 июня.
Вечерняя Москва вчера в 01:04
Общество
Российские пенсионеры получат доплаты к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 04:59
Футбол
«Ростов» объяснил иностранным болельщикам поражение от «Сочи»
Пресс-служба «Ростова» обратилась к иностранным болельщикам с объяснениями крупного поражения в 23-м туре РПЛ от «Сочи» (10:1).
Metaratings 01:17
Футбол
Мостовой: Заболотный забил детям и радуется — это его уровень
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (10:1). Нападающий забил два гола.
Metaratings вчера в 15:59
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Происшествия
Опубликована личная переписка семьи Захарова о компенсации от Ефремова
Профиль вчера в 01:09
Происшествия
Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей
BFM.ru вчера в 05:04
Общество
Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
РБК вчера в 13:41
Технологии
«Тинькофф» запустит мессенджер внутри приложения
В Банке «Тинькофф» намерены запустить мессенджер внутри своего приложения.
TechFusion вчера в 15:34
Футбол
Уткин не видит шансов у «Ростова» на победу в матче с «Сочи»
Российский журналист Василий Уткин считает, что у юных футболистов «Ростова» нет шансов на победу в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи».
ProstoProSport вчера в 08:38
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
РИА Новости вчера в 14:39
Общество
Ритуальное погребение возрастом в тысячи лет нашли на Кубани
Парные погребения концa III тысячелетия до нашей эры обнаружили археологи возле станицы Новотитаровской в Динском районe Краснодарского края на участке, где пройдет трассa M-4 «Дон».
Известия вчера в 23:45
Общество
В Минске задержали около 80 человек после предвыборных пикетов
В Минске после предвыборных пикетов силовики задержали 80 участников акции в поддержку альтернативных кандидатов на пост президента Беларуси.
Новая газета 01:40
Армия и оружие
Украина впервые испытала ракеты «Нептун» с боевой частью
Украина впервые провела испытания ракет "Нептун" с боевой частью на полигоне в Одесской области, передает ТАСС со ссылкой на сообщение государственного концерна "Укроборонпром".
Газета.Ru вчера в 15:11
Происшествия
В Алтайском крае умерли три пациента с коронавирусом
Трое зараженных коронавирусом пациентов скончались в Алтайском крае за сутки, число летальных исходов достигло 52, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:21
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа
Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
Gazeta.SPb вчера в 23:26
Общество
Собянин призвал продлить удаленную работу
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников.
Газета.Ru вчера в 16:27
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Общество
Медики ЕАО работают на пределе возможностей, заявил врио губернатора
Медицинские работники Еврейской автономной области в период борьбы с коронавирусом из-за недостаточного количества кадров работают на пределе своих возможностей, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.
РИА Новости 01:36
Транспорт
Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено
Напомним, железнодорожное сообщение с Мурманском было нарушено из-за обрушения моста через реку Кола 1 июня.
Общественное телевидение России вчера в 13:18
Авто
Tesla столкнулась с проблемами качества нового Model Y
По данным СМИ, американский автопроизводитель Tesla столкнулся с рядом проблем при производстве нового электрокара Tesla Model Y. В частности они связаны с низким качеством сборки, задержкой отгрузок автомобилей покупателям и прочих производственных дефектов.
SpeedMe 17 июня в 09:51
Наука
Обнаружили в Индийском океане зарождающийся континент
Международная команда геологов обнаружила новый континент, который зарождается в Индийском океане.
МедиаПоток вчера в 10:02
Происшествия
Начальник районного отдела ГИБДД арестован на Ставрополье за взятки
Следователи задержали начальника отдела ГИБДД в Кочубеевском районе Ставропольского края, подозреваемого во взяточничестве.
Известия вчера в 14:40
Общество
В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод
Ученые Крыма и Севастополя исследовали подземные высокотемпературные очаги в крымских горах с большими запасами подземных пресных вод.
ТАСС вчера в 08:58