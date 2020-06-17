Экономика
ТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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Политика
Главред National Interest надеется, что статья Путина вызовет дебаты
Американский журнал National Interest рассчитывает, что статья президента России Владимира Путина вызовет новые дебаты о Второй мировой войне, заявил РИА Новости главный редактор журнала Джейкоб Хайлбранн.
РИА Новости 13:39
Политика
Президент Туркмении не приедет на парад Победы
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Газета.Ru 13:55
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Игры
Видеоигра Injustice: Gods Among Us доступна бесплатно
Бесплатную раздачу видеоигры Injustice: Gods Among Us устроила компания-издатель Warner Bros.
ИА Красная Весна 14:41
Религия
Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу
Схиигумен Сергий (Романов), захвативший Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», выпустил новое видеообращение, в котором обратился к патриарху Кириллу.
Lenta.ru 08:11
Здоровье
Астраханская область готовится ко второму этапу снятия ограничений
О начале подготовки сообщил глава региона Игорь Бабушкин на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области.
ГТРК Лотос 13:50
Гаджеты
Apple может переименовать iPhone и iOS
Как сообщает главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, бренд iPhone получит новое название - Apple iPhone.
Деловое.ТВ 06:16
Политика
Песков рассказал, какую угрозу для России представляет Польша
Москва, 19 июня 2020, 22:57 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что готовность Польши разместить на своей территории военную инфраструктуру других стран и блоков является угрозой для России.
REGNUM 15:57
Политика
Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию
Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
News.ru 13:22
Общество
Росстат рассказал о показателях безработицы в мае
На учете в службах занятости, по данным Роструда, в мае было зарегистрировано в качестве безработного 2,1 млн человек, из них 1,9 млн получали пособие по безработице.
Российская газета 12:00
Общество
В Оренбургской области отменили режим изоляции для людей старше 65 лет
Власти Оренбургской области сняли режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, при этом сохранили карантин для приезжих, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
РИА Новости 15:35
Общество
Собянин призвал сохранить удаленку на «месяц–другой»
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей сохранять удаленный режим работы. По его мнению, еще есть риски заражения коронавирусом.
Коммерсантъ 16:07
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Происшествия
Сотрудник ДПС заставил водителя снять тонировку с Rolls-Royce
Южный автомобиль 08:28
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 06:35
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки чеченцев во Франции
Как отметил глава Чечни, местные наркодилеры жестоко расправились с 16-летним чеченцем, заступившимся за своего друга, а правосудие не отреагировало должным образом.
Lenta.ru 13:58
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей игнорировать Apple и Google
Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил политику корпораций Apple и Google.
РБК вчера в 08:09
Авто
Тюнеры попробуют сделать из BMW M5 быстрейший седан планеты
Тюнеры задумали сделать свое детище самым быстрым седаном планеты и, соответственно, установить на нем рекорд скорости для седанов, допущенных на дороги общего пользования, который превышает отметку в 379 км/ч.
Letnews.ru 14:43
Экономика
ЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков
В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
Эхо Москвы 12:02
Политика
Володин считает, что после Путина будет Путин
Председатель Госдумы уверен в том, что кто бы ни пришел в качестве нового лидера России после Путина он продолжит курс нынешнего президента, «опираясь на заложенный им фундамент».
ИА Красная Весна 03:32
Футбол
«Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ
"Сочи" разгромил "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 10:1.
Газета.Ru 15:14
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
МИД Германии вызвал посла России Сергея Нечаева из-за убийства соратника Басаева.
Piter.tv вчера в 06:38
Армия и оружие
Румыния прокомментировала упоминание России в своей стратегии обороны
По словам министра, румынская стратегия обороны, проект которой недавно был передан для одобрения в парламент страны, продолжает предыдущие стратегии обороны Румынии, и нет ничего необычного в том, чтобы отметить поведение России в регионе.
Известия 15:42
Общество
Фитнес-центры возобновят работу в Подмосковье
Фитнес-центры смогут вновь начать работу в Подмосковье, говорится в опубликованном в пятницу, 19 июня, постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.
Известия 12:48
Космос
В России хотят создать частную сверхлёгкую ракету
Секрет фирмы вчера в 08:19
Происшествия
Калининградскому министру попытались дать взятку в 15 млн рублей
Одному из министров Калининградской области пытались дать взятку в размере 15 млн рублей.
FlashNord 08:17
Наука
Археологи обнаружили инцест у древней ирландской элиты
Исследователи приводят в пример в этой связи империю Инков, Древний Египет и полинезийские общества на Гавайях.
Популярная механика вчера в 06:37
Общество
Запущен сервис для подачи документов в вузы онлайн
Министерство науки и высшего образования России запустило сервис для дистанционной подачи документов в вузы, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 15:43