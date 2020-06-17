Экономика
ТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
В Госдуме предложили вернуть пенсионерам все недополученные деньги, таким образом, пенсии могут быть увеличены более чем на 14 процентов.
Primpress.ru 13:30
Политика
США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями
США пригласили Китай присоединиться к переговорам российской и американской сторон, на которых будет обсуждаться контроль над вооружениями.
РБК 21:19
Авто
Geely рассказала о новом для России кроссовере Geely Atlas Pro
Компания Geely планирует вывести на российский рынок новый полноразмерный кроссовер Geely Atlas Pro во втором квартале 2021 года.
Автоновости дня 17 июня в 12:52
Футбол
Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен с 2021 на 2022 год
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести финал Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге на один год.
Матч ТВ 17 июня в 09:49
Общество
На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из «Фрегата»
Российские специалисты на космодроме Куру во Французской Гвиане удаляют остатки токсичного топлива, вытекшие из разгонного блока "Фрегат", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
РИА Новости 20:04
Политика
США считают план размещения ПРО в Японии «остановленным»
США считают план размещения в Японии наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore "остановленным", но не отмененным, такую точку зрения высказал в ходе онлайн-конференции для СМИ и.о. помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви.
РИА Новости вчера в 22:49
Происшествия
В Новосибирске загорелось офисно-торговое здание
Офисно-торговое здание загорелось на площади порядка 200 квадратных метров в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 11:17
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Новой Зеландии
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,1.
RT на русском вчера в 09:15
Энергетика
Сланцевый коллапс: CША станут рекордсменом по падению нефтедобычи
Падение добычи В 2019 году американцы вырвались в лидеры по нефтедобыче, опередив Россию и Саудовскую Аравию, — помогла сланцевая нефть.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Политика
Великобритания прокомментировала статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал National Interest опубликовал статью господина Путина 18 июня.
Коммерсантъ 22:07
Экономика
Все фракции в Госдуме поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Все фракции в Государственной думе поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ.
Piter.tv 02:38
Здоровье
Доктор Мясников назвал способ пережить вторую волну коронавируса
Доктор Александр Мясников в прямом эфире на видеохостинге YouTube назвал способ пережить вторую волну коронавируса.
ГлобалМСК.ру 16 июня в 17:23
Армия и оружие
Российские военные передали сирийским детям наборы для школы
Российские военные передали сирийским школьникам более 800 рюкзаков с посылками из России.
РЕН ТВ 22:10
Технологии
Эксперт предупредил о вреде использования смартфона перед сном
Медицинский директор DocDoc.ru Владислав Мохамед Али предупредил о вреде использования смартфона перед сном и посоветовал включать режим ночного чтения.
ФАН 21:29
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
Здоровье
Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса
Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания.
Lenta.ru 21:17
Здоровье
Мясников рассказал о признаках опасной головной боли
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что головная боль, которая сопровождается выраженными неврологическими симптомами, представляет наибольшую опасность для человека.
Газета.Ru 18:59
Политика
Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции
Как сообщает РБК, Верховный суд не принял иск Геннадия Рудяка, обжаловавшего указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля.
Инфорос вчера в 07:22
Здоровье
49 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
19 июня в Приамурье подтверждено 49 новых случаев коронавируса: 28 - в Благовещенске, восемь - в Свободном, по четыре - в Тынде и Тамбовском районе, три - в Ивановском районе, по одному - в Белогорске и Благовещенском районе.
Телепорт 03:36
Гаджеты
Эксперт объяснил, почему необязательно ставить антивирус на смартфон
Ставить на современные смартфоны антивирус практически нет необходимости, рассказал директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба.
Аргументы и Факты 20:16
Политика
Путин дал свою оценку работе по ликвидации разлива топлива в Норильске
Южный Федеральный 09:21
Общество
Названа точная причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне двусторонней пневмонии, сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова в пятницу, 19 июня.
Вечерняя Москва 01:04
Общество
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Lenta.ru 18:40