По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Футбол Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен с 2021 на 2022 год Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести финал Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге на один год.

Общество На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из «Фрегата» Российские специалисты на космодроме Куру во Французской Гвиане удаляют остатки токсичного топлива, вытекшие из разгонного блока "Фрегат", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".

Политика США считают план размещения ПРО в Японии «остановленным» США считают план размещения в Японии наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore "остановленным", но не отмененным, такую точку зрения высказал в ходе онлайн-конференции для СМИ и.о. помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви. 78

Происшествия В Новосибирске загорелось офисно-торговое здание Офисно-торговое здание загорелось на площади порядка 200 квадратных метров в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. 11

Энергетика Сланцевый коллапс: CША станут рекордсменом по падению нефтедобычи Падение добычи В 2019 году американцы вырвались в лидеры по нефтедобыче, опередив Россию и Саудовскую Аравию, — помогла сланцевая нефть. 17

Армия и оружие Российские военные передали сирийским детям наборы для школы Российские военные передали сирийским школьникам более 800 рюкзаков с посылками из России.

Технологии Эксперт предупредил о вреде использования смартфона перед сном Медицинский директор DocDoc.ru Владислав Мохамед Али предупредил о вреде использования смартфона перед сном и посоветовал включать режим ночного чтения.

Здоровье Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания.

Здоровье Мясников рассказал о признаках опасной головной боли Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что головная боль, которая сопровождается выраженными неврологическими симптомами, представляет наибольшую опасность для человека. 11

Здоровье 49 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области 19 июня в Приамурье подтверждено 49 новых случаев коронавируса: 28 - в Благовещенске, восемь - в Свободном, по четыре - в Тынде и Тамбовском районе, три - в Ивановском районе, по одному - в Белогорске и Благовещенском районе. 85

Гаджеты Эксперт объяснил, почему необязательно ставить антивирус на смартфон Ставить на современные смартфоны антивирус практически нет необходимости, рассказал директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба.

Общество Названа точная причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева Причиной смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне двусторонней пневмонии, сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова в пятницу, 19 июня. 854