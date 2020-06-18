с чего всё началось

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Происшествия Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. 514

Общество В ПФР рассказали о возможности раньше выйти на пенсию В Пенсионном фонде России рассказали о возможности досрочно выйти на пенсию, при наличии 42-летнего стажа у мужчин и 37-летнего у женщин. 36

Политика Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул в России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России новую формулу новогодних каникул, которая не предполагает их сокращения. 22

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь. 70

Шоу-бизнес Дочь Любови Успенской внезапно поблагодарила маму Татьяна неожиданно поблагодарила маму «за нюх», заявив, что она Татьяна преодолеет любые испытания, поскольку она является Пача Тати - именно так Татьяна именует себя в социальных сетях. 8

Общество В Гидрометцентре предупредили о насыщенных солнечных лучах 21 июня В день летнего солнцестояния — 21 июня — россиян ожидают самые энергетически насыщенные солнечные лучи.

Общество Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян. 64

Шоу-бизнес Народный артист России Владимир Коренев отмечает 80-летие В субботу, 20 июня, народный артист России Владимир Коренев, который стал широко известен после запоминающейся роли Ихтиандра в картине "Человек-амфибия", празднует юбилей. 2

Шоу-бизнес Брухунова впервые показала совместные фотографии с Петросяном Девушка опубликовала в Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными снимками. Почти на каждой странице - портрет Петросяна. 69

Политика Трамп введет новые ограничения на рабочие визы в США Президент Дональд Трамп заявил, что в течение нескольких дней объявит о введении новых ограничений на визы, чтобы сократить въезд на территорию страны числа иностранных рабочих.