Экономика
РИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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Политика
Собянин разъяснил поправку о президентских сроках
Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru 10:07
Политика
Экс-вице-губернатор Кировской области заявил в ФСБ на Навального
Бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов попросил ФСБ проверить высказывания Алексея Навального на предмет экстремизма.
РИА Новости Крым 14:05
Происшествия
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
О планах написать статью о Второй мировой войне Путин заявил в декабре 2019 года на большой пресс-конференции.
BFM.ru 14:20
Энергетика
Минэнерго прокомментировало рост цен на бензин
Рост цен на автомобильный бензин Аи-95 в оптовом сегменте в России не представляет рисков для потребителя и является нормальной реакцией на восстановление рынка после снятия ограничений по коронавирусу на фоне восстановления спроса и котировок на мировых рынках.
BFM.ru 13:17
Шоу-бизнес
Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости 04:35
Общество
В России начали испытывать вакцину против коронавируса на добровольцах
В Москве в военном госпитале имени Бурденко начали испытывать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 на 18 добровольцах, сообщило Минобороны.
Ведомости 07:41
Политика
Путин рассказал о звонках внуков в Кремль
На вопрос журналиста, могут ли в рабочий кабинет президента попасть поделки внуков или они могут позвонить ему, Путин ответил: «Дозвониться могут, они дозваниваются».
Ведомости 08:07
Кино
Вышел тизер режиссёрской версии «Лиги справедливости»
Тизер режиссёрской версии «Лиги справедливости», которую Зак Снайдер перемонтирует для сервиса HBO Max, появился на YouTube.
News.ru 12:46
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Политика
На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru 08:45
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Общество
В Госдуме предложили снизить транспортный налог
Уменьшение транспортного налога, по мнению Василия Власова, могло бы стать «справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки» для большинства граждан России, которые были вынуждены были находиться дома больше месяца, а поэтому зачастую не пользовались автомобилями.
Тарантас Ньюс 02:15
Общество
Полиция пришла минувшей ночью в редакцию телеканала «Дождь»
Четверо мужчин в штатском, представившиеся полицейскими, нагрянули в редакцию «Дождя» в полпервого ночи и потребовали, чтобы корреспондент Антон Баев проехал с ними.
Эхо Москвы 07:04
Политика
В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей
Российское многонациональное общество необходимо защитить от агрессивного продвижения западных неолиберальных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Lenta.ru вчера в 11:15
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Футбол
Газзаев считает, что работа тренера похожа на деятельность депутата
Заслуженный тренер России, председатель комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Газзаев на пресс‑конференции в МИА "Россия сегодня" заявил, что работа футбольного тренера похожа на деятельность депутата.
РИА Новости 05:02
Хоккей
Шведский защитник Юсе перешел в клуб КХЛ «Спартак»
Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" подписал соглашение со шведским защитником Эмилем Юсе.
ТАСС Спорт 11:00
Здоровье
По 4 млн жизней спасают физические нагрузки каждый год
Цензуры.Нет 12:50
Технологии
Windows 10 решит проблему прожорливости Google Chrome к ОЗУ
Одна из проблем браузера Google Chrome — его непомерные аппетиты по части оперативной памяти. Но решение, похоже, нашли в Microsoft.
Игромания.ру 12:45
Гаджеты
Санкции США повлияли на производство новых смартфонов Huawei Mate
Компания Huawei приостанавливает производство компонентов для новых смартфонов серии Mate 40. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.
Деловое.ТВ 14:16
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
Политика
Минск заявил о «кукловодах в „Газпроме“ и выше» у соперника Лукашенко
За деятельностью Виктора Бабарико, который объявил о намерении участвовать в выборах президента, стоят «кукловоды», которые опасаются, что раскроется их причастность к противоправной деятельности.
РБК 12:36
Политика
В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ
Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года.
REGNUM 04:21
Шоу-бизнес
«Чувственная нимфа»: Марина Александрова показала бюст в мокром бикини
Поклонники не смогли пройти мимо такого кадра и завалили артистку комплиментами: «Какая чувственная нимфа», «Уф, красотка», «Очень милая, стройная и симпатичная», «Красоточка, очень молодо выглядите, как девочка».
Городовой 07:33