Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

РБК12:07

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Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

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РИА Новости08:02

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Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомостивчера в 12:03
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Политика

Экс-вице-губернатор Кировской области заявил в ФСБ на Навального

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Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю

Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 22:24
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Политика

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Энергетика

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На вопрос журналиста, могут ли в рабочий кабинет президента попасть поделки внуков или они могут позвонить ему, Путин ответил: «Дозвониться могут, они дозваниваются».
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Вышел тизер режиссёрской версии «Лиги справедливости»

Тизер режиссёрской версии «Лиги справедливости», которую Зак Снайдер перемонтирует для сервиса HBO Max, появился на YouTube.
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Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

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РБК 16 июня в 10:05
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Политика

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).
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Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
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Общество

В Госдуме предложили снизить транспортный налог

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Общество

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Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
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Футбол

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Заслуженный тренер России, председатель комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Газзаев на пресс‑конференции в МИА "Россия сегодня" заявил, что работа футбольного тренера похожа на деятельность депутата.
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Шведский защитник Юсе перешел в клуб КХЛ «Спартак»

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По 4 млн жизней спасают физические нагрузки каждый год

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