Экономика
ТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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Политика
Пашинян не сможет присутствовать на параде Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину, что из-за сложной ситуации с коронавирусом в республике не сможет присутствовать на параде Победы в Москве.
ТАСС 10:26
Энергетика
Нефть перешла к уверенному росту
Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM вчера в 09:00
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
Армия и оружие
Иранские военные запустили крылатые ракеты в Оманском заливе
Иранские военно-морские силы успешно завершили пуски крылатых ракет в Оманском заливе.
Военное дело 06:16
Общество
Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 09:26
Экономика
Земля, которую продал Алексей Шапошников, подорожала в 80 раз с момента покупки
Партнёр Содружества земельных юристов Юлия Бузанова рассказала журналистам, что для того, чтобы начать на промзоне жилую застройку, необходимо перевести участки в новый статус и снять обременение, наложенное при покупке земли по льготной стоимости.
Sota.vision 03:33
Политика
Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью, приуроченную к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
Дилетант 04:55
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Армия и оружие
Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море
Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где он присоединился к уже находившемуся там американскому эсминцу Porter, сообщает украинское издание «Думская».
Московский Комсомолец 06:14
Экономика
Законопроект о категоризации инвесторов работает против государства
Законопроект о категоризации инвесторов работает против государства.
Finam.Ru 10:52
Общество
Ивлеева разделась в клубе Берлина во время съёмок «Орла и решки»
News.ru вчера в 14:19
Футбол
Крылья Советов — Ахмат 1:0 (1-й тайм)
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата».
Спорт-Экспресс 10:55
Общество
В Оренбургской области отменили режим обязательной самоизоляции для жителей
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес в пятницу изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, отменив обязательную самоизоляцию для жителей региона.
ТАСС 11:02
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России
Температура на европейской части России снизится на 10 °С по сравнению с показателями середины недели, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 17 июня в 22:29
Политика
ЕС продлил антироссийские санкции еще на год
Совет Евросоюза принял решение продлить санкции против России еще на год, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Политическая Экспертиза вчера в 07:41
Общество
Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле
Компания Nord Stream 2 AG обратилась к Датскому энергетическому агентству с просьбой выдать разрешение на применение судов с системой якорного позиционирования.
Evo-rus.com 03:52
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Единоборства
От коронавируса вылечился отец Хабиба Нурмагомедова
КМВ Новости 10:54
Общество
Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
Вести.Ru вчера в 10:40
Гаджеты
Раскрыт объем памяти в грядущей флагманской видеокарте NVIDIA
Полноценный анонс новейших видеокарт NVIDIA состоится еще очень нескоро, но уже сейчас был раскрыт объем видеопамяти, которой смогут похвастаться флагманские устройства.
Ferra 10:24
Общество
Восточный экономический форум-2020 отменен
В этом году в условиях пандемии коронавируса COVID-19 VI Восточный экономический форум не состоится, сообщил организатор мероприятия «Росконгресс».
Коммерсантъ 11:22
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Политика
Президент РФ учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова
"Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации", - сообщает пресс-служба Кремля.
Областная газета 09:57
Происшествия
Стало известно о видеозвонке жертве московского стрелка перед убийством
В беседе с журналистами мужчина рассказал, что по видеосвязи позвонил матери Елизаветы Светлане, чтобы рассказать о качелях, которые они собрали для четырехлетнего Матвея — третьей жертве московского стрелка Севастьяна Путинцева.
Lenta.ru 10:40
Происшествия
На улице Ново-Советской в Брянске дерево рухнуло на провода
Сегодня, 18 июня, у дома №140 на улице Ново-Советской в Бежицком районе Брянска рухнуло дерево.
БрянскToday вчера в 12:30
Армия и оружие
Российские истребители поднимали на перехват B-52 над Охотским морем
«19 июня дежурными силами по противовоздушной обороне Восточного военного округа (ВВО) над нейтральными водами Охотского моря была обнаружена и взята на сопровождение пара бомбардировщиков В-52Н ВВС США», — приводит РИА Новости сообщение Национального центра управления обороной России.
RT на русском 03:19
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31