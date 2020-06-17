Экономика

ТАССТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
Читать в источнике
Комментировать5,5K

Подробнее о событии

Богатые всполошились: неужели НДФЛ на высокие доходы повысят?

REGNUMвчера в 12:07

«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

РБК18 июня в 12:07

Правительство не обсуждает повышение налога для богатых

РИА Новости18 июня в 08:02

В России открестились от идеи налога на богатых

Lenta.ru18 июня в 03:50

Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

Forbes18 июня в 03:37

В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Известия18 июня в 02:49

Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомости17 июня в 12:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Общество

Власти Москвы объяснили причину подтоплений

Газета.Ru 12:40
503
Политика

Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает

Эпидемия коронавируса в России начала отступать.
ФАН 08:00
21
Футбол

ЦСКА — Зенит 0:3 (2-й тайм)

«Зенит» почтил память всех погибших от коронавируса врачей Санкт-Петербурга в рамках социального проекта «Вместе победим».
Матч ТВ 12:37
3
Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.
ТАСС 02:03
28
Армия и оружие

В Сирии террористы подорвали автобус и убили десятки солдат Асада

Lenta.ru 10:21
Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
59
Киберспорт

Valve продлила длительность Battle Pass на неделю

В официальном twitter-аккаунте Dota 2 появилось объявление о том, что длительность Battle Pass продлили с 12 до 19 сентября.
Dota2.ru вчера в 18:19
Общество

Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
911
Здоровье

В обязательную диспансеризацию может войти тест на коронавирус

Авторы предложения считают, что в сложившейся эпидемиологической ситуации включение в программу диспансеризации тестирования на коронавирус будет логичным решением.
Муксун.fm 06:18
12
Происшествия

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
431
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о заморозках

Специалисты Гидрометцентра предупреждают о заморозках в некоторых российских регионах. Об этом сообщается на сайте метеорологической службы.
РИА Новости 08:47
219
Политика

Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу

Президента Владимира Путина на фоне беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
РБК 10:52
117
Армия и оружие

Россия защищена от возможных ударов США через Северный полюс

Вести.Ru 12:56
2,3K
Политика

Посол в США оценил безопасность России после выхода США из СНВ-3

Безопасность России не пострадает в случае выхода США из СНВ-3, заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Взгляд.ру 12:49
Кино

Англичане возмутились выбором Кристен Стюарт на роль леди Дианы

Британские пользователи Twitter подвергли критике решение чилийского режиссера Пабло Ларраина пригласить на роль принцессы Дианы в фильме «Спенсер» актрису Кристен Стюарт.
Пятый канал 03:09
10
Культура

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Газета.Ru 13:10
32
Политика

Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
8
Кино

Джон Фавро раскрыл пасхалку с участием Марка Хэмилла в «Мандалорце»

Создатели сериала «Мандалорец» рассказали о пасхалке с Марком Хэммилом, исполнившим роль Люка Скайуокера в серии фильмов «Звездные войны».
Дни24 10:52
1
Авто

Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения

Китайский автопроизводитель находится на грани банкротства.
Тарантас Ньюс 08:09
16
Общество

В ПФР рассказали о льготе для граждан, имеющих более 30 лет стажа

«Граждане, имеющие продолжительный трудовой стаж (мужчины — 42 года, женщины — 37 лет), могут уйти на заслуженный отдых на два года раньше общепринятого пенсионного возраста», — сообщили в ПФР.
ФАН 03:04
4
Футбол

«Спартак» попросил отпустить задержанных болельщиков

Московский "Спартак" обратился к правоохранительным органам Москвы с просьбой отпустить задержанных накануне болельщиков.
Вести.Ru 09:54
83
Кино

Международный кинофестиваль «Зеркало» будут транслировать на платформе Культура.рф

Live-трансляции интервью с создателями и участниками картин будут вестись из специальной мультимедийной студии смотра, которая в настоящий момент создается в Юрьевце - на родине Андрея Тарковского.
ТАСС 13:04
Политика

В США прекратили испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19

"Национальные институты здравоохранения остановили клинические испытания для оценки безопасности и эффективности гидроксихлорохина при лечении взрослых, госпитализированных с коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19)", - говорится в заявлении на сайте NIH.
РИА Новости 12:55
Футбол

У футболиста «Уфы» подтвердился коронавирус

Тест одного из футболистов «Уфы» на коронавирус дал положительный результат, сообщает «Спорт-Экспресс» 20 июня.
Известия 13:33
Происшествия

Серийный насильник задержан в Севастополе

Газета.Ru 10:51
17
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
928
Здоровье

Нетипичный симптом коронавируса выявили в Канаде

Gazeta.SPb вчера в 20:52
146
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала честные фото до и после фотошопа

Ксения Собчак предложила визуально сравнить подписчикам фотографию своего лица без фотошопа и с ним.
Paparazzi.ru вчера в 11:23
1
Шоу-бизнес

Лолита Милявская показала новую стрижку

Лолита Милявская показала новую стрижку Певица сделала себе дерзкое каре.
Экспресс газета 05:25
13
Общество

«Роскосмос» прокомментировал сообщения о зарплатах в 370 тыс. рублей

«Роскосмос» прокомментировал сообщения СМИ о том, что проверка раскрыла среднюю зарплату в Объединенной ракетно-космической корпорации, которая якобы составляет 370 тыс. рублей в месяц.
Взгляд.ру 09:48
19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное