Экономика

ТАССТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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с чего всё началось

Российские власти вернулись к идее повышения налога с высоких зарплат

Правительство обсуждает введение повышенных налоговых ставок для обеспеченных россиян. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на федерального чиновника и источник в Госдуме. Информацию подтверждает РБК источник, близкий к администрации президента.
РБКвчера в 11:18

Подробнее о событии

В «Единой России» сочли возможным введение налога для богатых

Интерфакс03:07

Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомостивчера в 12:03

Правительство не обсуждает повышение налога для богатых

РИА Новости02:59

Власти опровергли планы по повышению налога с высоких зарплат

РБК02:48

Российское правительство не обсуждает вопрос о повышении ставки налога для людей с высоким доходом

Эхо Москвы03:30

В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Известия02:49

Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

Forbes03:06
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости 16 июня в 06:40
89
Футбол

«Химки» останутся в ФНЛ, несмотря на получение лицензии для РПЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» не выступят в следующем сезоне РПЛ, несмотря на получение соответствующей лицензии.
Metaratings вчера в 12:26
Политика

В «Роскосмосе» выступили против гонки вооружений в космосе

Заместитель гендиректора «Роскосмоса» Сергей Савельев заявил, что российская сторона выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве.
RT на русском 02:10
Экономика

Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Стоимость проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги составила 315,9 млрд руб.
Ведомости 16 июня в 00:44
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Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову после ролика о ВДВ

Ветераны войны в Афганистане пригрозили певцу Филиппу Киркорову из-за его ролика про десантников.
Rambler News Service вчера в 05:33
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Футбол

Президент «Урала» назвал задачу в Кубке России

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поведал о задаче своего клуба в Кубке России сезона-2019/2020.
Евро-футбол.ру 03:42
Общество

Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации

Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
1,1K
Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
1,5K
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
2,4K
Общество

Комитет Совфеда выступил против сокращения новогодних праздников

"Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству не поддерживает инициативу о сокращении новогодних каникул в 2021 году в целях компенсации нерабочих дней в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, поскольку это ограничивает конституционные права на отдых и нарушает установленные законодательством гарантии", - сказал агентству сенатор.
РИА Новости 03:01
Общество

У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
368
Футбол

Хорватский футболист Домагой Вида может перейти в российский клуб

Discover24 вчера в 04:16
2
Происшествия

В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек

В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
Интерфакс 02:56
78
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
5
Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Экспресс газета вчера в 08:01
30
Общество

Деловая активность в Москве вернулась к докоронавирусному уровню

Оборот торговых и сервисных предприятий в Москве во вторую неделю июня увеличился на 4,2% (до 24,5 млрд руб.), что составляет 98% от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции.
РБК 02:18
21
Здоровье

Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу

Ученые поставили под сомнение возможность появления иммунитета к коронавирусу, поскольку антитела к нему являются неустойчивыми.
РИА Новости 03:14
10
Кино

«Союзмультфильм» представил трех новых персонажей «Ну, погоди!»

РБК 03:18
15
Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
3,6K
Технологии

Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
7
Здоровье

Иркутская область вышла на пик заболеваемости коронавирусом

По данным на 18 июня, Иркутская область перешагнула 5-тысячный порог по количеству подтвержденных случаев COVID-19.
SIA.ru 03:08
11
Происшествия

В Крыму за сутки умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, скончались за прошедшие сутки в Крыму, общее число смертей выросло до 20, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский.
РИА Новости 03:33
16
Общество

Россияне подвели итоги работы на удаленке

Российские работодатели и работники подвели итоги работы в удаленном режиме во время самоизоляции.
Lenta.ru 01:38
7
Футбол

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов перевез cемью в Казань

33-летний полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов перевез семью в Казань.
Татар-информ 03:43
Происшествия

Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева устроил пьяное ДТП в Москве.
Российская газета 02:14
437
Политика

«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2

Дания лишилась возможности помешать завершению строительства Северного потока — 2, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
18
Происшествия

Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей

Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве.
Известия вчера в 10:57
63
Политика

Рамзан Кадыров прокомментировал покушение на грузинского журналиста

Напомним, что вчера в Тбилиси задержали россиянина, готовившего покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния.
Sota.vision вчера в 03:07
178
Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16 июня в 16:40
2K
Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
2,4K
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