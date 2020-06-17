Экономика

ТАССТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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Богатые всполошились: неужели НДФЛ на высокие доходы повысят?

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Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

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Правительство не обсуждает повышение налога для богатых

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Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомости17 июня в 12:03
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Политика

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
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Трамп назвал возможную причину своего поражения на выборах

Дональд Трамп выдвинул предположение о причине своего возможного проигрыша на выборах президента США.
ToDay News Ufa 01:20
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Политика

Кремль ответил на обвинения Белоруссии в адрес «Газпрома»

Кремль считает, что после обвинений в адрес «Газпрома» о причастности к преступлениям в Белгазпромбанке должна последовать аргументация.
Коммерсантъ 06:50
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Политика

В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма

Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Здоровье

Врач объяснила, что рак можно определить по запаху пота

Российская газета 01:42
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Футбол

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Пацаны же толком не тренировались.
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
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Здоровье

Астраханские врачи признаны лучшими в России

Сразу 3 специалиста астраханских медучреждений вошли в число победителей и призёров всероссийского конкурса врачей.
ГТРК Лотос 03:50
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Общество

В Оренбуржье открываются летние кафе

Согласно документу, 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — летние кафе, кафе на террасах и верандах.
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Вашингтон, 19 июня 2020, 23:52 — REGNUM В Steam стартовала бесплатная раздача файтинга (игра, в которой упор сделан на рукопашный бой) Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition.
REGNUM 16:52
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Футбол

«Барселона» выиграла суд у Неймара. Игрок выплатит клубу 6,7 млн евро

В суде посчитали иначе и обязали футболиста выплатить «Барселоне» 6,7 млн евро.
Советский спорт 08:13
Кино

Звезда «Великолепного века» снимется в новом проекте Netflix

Газета.Ru 10:25
Общество

Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
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Общество

Кадыров прокомментировал беспорядки в Дижоне

RT на русском 17:24
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Политика

Названа возможная дата обращения Путина к россиянам по Конституции

В ряде федеральных СМИ появилась информация о том, что президент России Владимир Путин может обратиться к гражданам в период между парадом Победы 24 июня и голосованием по поправкам в Конституцию 1 июля.
Пенза-Пресс вчера в 05:18
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Происшествия

Сотрудник ДПС заставил водителя снять тонировку с Rolls-Royce

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Истребители РФ «перехватили» бомбардировщики США над Охотским морем

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Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномальном похолодании

Аномально холодная погода придет на Урал и в некоторые регионы Сибири, а в центральной части страны температура понизится на 10 градусов.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 02:26
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Политика

Историк обнаружил, что Путин в статье о Второй мировой войне привел выдуманную цитату Гитлера

Историк, исследователь архивов Игорь Петров нашел в статье президента Владимира Путина о Второй мировой войне несуществующую цитату Адольфа Гитлера.
Медиазона 09:00
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Общество

В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом

После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
Российская газета 17:41
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Общество

Метро в Петербурге вернется к обычному режиму работы

Начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин сообщил о возможном возвращении к привычному графику работы метро.
Pravda.Ru 12:09
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
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Политика

В ФРГ призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Заместитель главы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф считает, что канцлеру ФРГ Ангеле Меркель необходимо отказаться от проекта "Северный поток — 2" в связи с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году, обвинения по которому предъявили россиянину.
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых.
RT на русском 12:35
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Франц Тост: Квят часто был быстрее Риккардо

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Американский актер Дольф Лундгрен женится во второй раз.
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Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двухмесячный ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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В США скончался сын Никиты Хрущева

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