Экономика
ТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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Политика
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК 17:33
Политика
Трамп назвал возможную причину своего поражения на выборах
Дональд Трамп выдвинул предположение о причине своего возможного проигрыша на выборах президента США.
ToDay News Ufa 01:20
Политика
Кремль ответил на обвинения Белоруссии в адрес «Газпрома»
Кремль считает, что после обвинений в адрес «Газпрома» о причастности к преступлениям в Белгазпромбанке должна последовать аргументация.
Коммерсантъ 06:50
Политика
В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Здоровье
Врач объяснила, что рак можно определить по запаху пота
Российская газета 01:42
Футбол
Борис Ротенберг: «Почему я должен был переносить игру? Нужно соблюдать правила Роспортебнадзора. А ростовские пацаны мне понравились!»
Пацаны же толком не тренировались.
Спорт-Экспресс 15:55
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Здоровье
Астраханские врачи признаны лучшими в России
Сразу 3 специалиста астраханских медучреждений вошли в число победителей и призёров всероссийского конкурса врачей.
ГТРК Лотос 03:50
Общество
В Оренбуржье открываются летние кафе
Согласно документу, 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — летние кафе, кафе на террасах и верандах.
REGNUM 12:26
Общество
Steam бесплатно раздаёт игру Injustice: Gods Among Us по комиксам DC
Вашингтон, 19 июня 2020, 23:52 — REGNUM В Steam стартовала бесплатная раздача файтинга (игра, в которой упор сделан на рукопашный бой) Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition.
REGNUM 16:52
Футбол
«Барселона» выиграла суд у Неймара. Игрок выплатит клубу 6,7 млн евро
В суде посчитали иначе и обязали футболиста выплатить «Барселоне» 6,7 млн евро.
Советский спорт 08:13
Общество
Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
Общество
Кадыров прокомментировал беспорядки в Дижоне
RT на русском 17:24
Политика
Названа возможная дата обращения Путина к россиянам по Конституции
В ряде федеральных СМИ появилась информация о том, что президент России Владимир Путин может обратиться к гражданам в период между парадом Победы 24 июня и голосованием по поправкам в Конституцию 1 июля.
Пенза-Пресс вчера в 05:18
Происшествия
Сотрудник ДПС заставил водителя снять тонировку с Rolls-Royce
Южный автомобиль 08:28
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномальном похолодании
Аномально холодная погода придет на Урал и в некоторые регионы Сибири, а в центральной части страны температура понизится на 10 градусов.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 02:26
Политика
Историк обнаружил, что Путин в статье о Второй мировой войне привел выдуманную цитату Гитлера
Историк, исследователь архивов Игорь Петров нашел в статье президента Владимира Путина о Второй мировой войне несуществующую цитату Адольфа Гитлера.
Медиазона 09:00
Общество
В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом
После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
Российская газета 17:41
Общество
Метро в Петербурге вернется к обычному режиму работы
Начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин сообщил о возможном возвращении к привычному графику работы метро.
Pravda.Ru 12:09
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Политика
В ФРГ призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Заместитель главы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф считает, что канцлеру ФРГ Ангеле Меркель необходимо отказаться от проекта "Северный поток — 2" в связи с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году, обвинения по которому предъявили россиянину.
Газета.Ru 12:40
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых
В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых.
RT на русском 12:35
Автоспорт
Франц Тост: Квят часто был быстрее Риккардо
F1news.ru 04:38
Шоу-бизнес
Дольф Лундгрен женится во второй раз
Американский актер Дольф Лундгрен женится во второй раз.
Культуромания вчера в 15:03
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двухмесячный ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ТАСС 16:33
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33