Экономика

ТАССТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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с чего всё началось

Российские власти вернулись к идее повышения налога с высоких зарплат

Правительство обсуждает введение повышенных налоговых ставок для обеспеченных россиян. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на федерального чиновника и источник в Госдуме. Информацию подтверждает РБК источник, близкий к администрации президента.
РБКвчера в 11:18

Подробнее о событии

Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

Forbes03:06

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

ТАСС02:43

Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых

РИА Новости03:38

В России открестились от идеи налога на богатых

Lenta.ru03:50

Власти опровергли планы по повышению налога с высоких зарплат

РБК02:48

В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Известия02:49

Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомостивчера в 12:03
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Экономика

В США предсказали крах доллара в следующем году

Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
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Общество

Комитет Совфеда выступил против сокращения новогодних праздников

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству не поддержал предложение сократить новогодние праздники в 2021 году как ограничивающее право граждан на отдых, сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.
РИА Новости 03:01
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Шоу-бизнес

53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников

Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru 16 июня в 07:12
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Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
1,6K
Общество

В России предложили снизить транспортный налог на 25%

Москва, 18 июня 2020, 09:27 — REGNUM Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил главе Минтранса Евгению Дитриху обсудить возможность снижения транспортного налога в 2020 году.
REGNUM 02:27
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Шоу-бизнес

Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин

Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
Evo-rus.com вчера в 03:29
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости 16 июня в 06:40
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Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
517
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
3,8K
Общество

В России зафиксировано 7790 новых случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявлено 7 790 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 561 091.
ФАН 03:39
Общество

У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
2,4K
Политика

Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции

Верховный суд отказался принять иск Геннадия Рудяка, в котором он обжаловал указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля.
РБК 04:03
4,8K
Общество

В Рособрнадзоре спрогнозировали влияние пандемии на результаты ЕГЭ

Во время дистанционного обучения на фоне пандемии коронавирусной инфекции Минпросвещения и Рособрнадзор организовали онлайн-уроки, консультации специалистов, опубликовали варианты досрочного периода ЕГЭ, а также рекомендации по самостоятельной подготовке к экзамену.
Известия 04:00
Фигурное катание

Авербух объяснил, почему фигуристки уходят из группы Этери Тутберидзе

Экс-фигурист, а ныне хореограф Илья Авербух объяснил, почему ученицы Этери Тутберидзе массово уходят от своей наставницы.
Metaratings 16 июня в 10:39
Происшествия

К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции

В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
Ведомости 03:30
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Происшествия

Шесть человек погибли при аварии в Мордовии

По предварительным данным, погибли шесть человек. На месте аварии работают сотрудники полиции и экстренные службы.
РБК вчера в 23:38
79
Кино

Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»

ИнфоСМИ вчера в 14:13
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Технологии

Дуров призвал бороться с Google и Apple

Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
50
Наука

Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19

У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха.
Машины и Механизмы 01:03
Здоровье

Врач рассказал о пользе и вреде массажа лица

Известия вчера в 22:29
Происшествия

Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей

Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве.
Известия вчера в 10:57
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Авто

Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто

Под присмотром сотрудников завода Volkswagen, группу из 4-х посетителей допустят до 5 различных станций сборки авто.
Тарантас Ньюс вчера в 10:57
Политика

Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль

Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
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Армия и оружие

США направляют в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400

Военное дело вчера в 11:28
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Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.
РИА Новости 01:46
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Здоровье

Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу

Ученые поставили под сомнение возможность появления иммунитета к коронавирусу, поскольку антитела к нему являются неустойчивыми.
РИА Новости 03:14
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Единоборства

Плющенко заявил, что готов выйти на ринг с Навальным

Нева Спорт вчера в 16:28
Как работают Яндекс.Новости?
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