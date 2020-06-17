Экономика
ТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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с чего всё началось
Правительство обсуждает введение повышенных налоговых ставок для обеспеченных россиян. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на федерального чиновника и источник в Госдуме. Информацию подтверждает РБК источник, близкий к администрации президента.РБКвчера в 11:18
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Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
Комитет Совфеда выступил против сокращения новогодних праздников
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству не поддержал предложение сократить новогодние праздники в 2021 году как ограничивающее право граждан на отдых, сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.
РИА Новости 03:01
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников
Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru 16 июня в 07:12
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Общество
В России предложили снизить транспортный налог на 25%
Москва, 18 июня 2020, 09:27 — REGNUM Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил главе Минтранса Евгению Дитриху обсудить возможность снижения транспортного налога в 2020 году.
REGNUM 02:27
Шоу-бизнес
Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин
Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
Evo-rus.com вчера в 03:29
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости 16 июня в 06:40
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Общество
В России зафиксировано 7790 новых случаев коронавируса за сутки
В России за сутки выявлено 7 790 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 561 091.
ФАН 03:39
Общество
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Политика
Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции
Верховный суд отказался принять иск Геннадия Рудяка, в котором он обжаловал указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля.
РБК 04:03
Общество
В Рособрнадзоре спрогнозировали влияние пандемии на результаты ЕГЭ
Во время дистанционного обучения на фоне пандемии коронавирусной инфекции Минпросвещения и Рособрнадзор организовали онлайн-уроки, консультации специалистов, опубликовали варианты досрочного периода ЕГЭ, а также рекомендации по самостоятельной подготовке к экзамену.
Известия 04:00
Фигурное катание
Авербух объяснил, почему фигуристки уходят из группы Этери Тутберидзе
Экс-фигурист, а ныне хореограф Илья Авербух объяснил, почему ученицы Этери Тутберидзе массово уходят от своей наставницы.
Metaratings 16 июня в 10:39
Происшествия
К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции
В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
Ведомости 03:30
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
По предварительным данным, погибли шесть человек. На месте аварии работают сотрудники полиции и экстренные службы.
РБК вчера в 23:38
Кино
Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»
ИнфоСМИ вчера в 14:13
Технологии
Дуров призвал бороться с Google и Apple
Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
Наука
Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19
У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха.
Машины и Механизмы 01:03
Здоровье
Врач рассказал о пользе и вреде массажа лица
Известия вчера в 22:29
Происшествия
Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей
Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве.
Известия вчера в 10:57
Авто
Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто
Под присмотром сотрудников завода Volkswagen, группу из 4-х посетителей допустят до 5 различных станций сборки авто.
Тарантас Ньюс вчера в 10:57
Политика
Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль
Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
Армия и оружие
США направляют в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400
Военное дело вчера в 11:28
Происшествия
Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.
РИА Новости 01:46
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Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Ученые поставили под сомнение возможность появления иммунитета к коронавирусу, поскольку антитела к нему являются неустойчивыми.
РИА Новости 03:14
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Плющенко заявил, что готов выйти на ринг с Навальным
Нева Спорт вчера в 16:28