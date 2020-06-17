Экономика
ТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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Общество
ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь
Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса.
Lenta.ru 05:08
Армия и оружие
КНДР: Сеул ждет невообразимое возмездие от Пхеньяна
Предстоящие действия Пхеньяна находятся «за гранью воображения» Сеула, пишет Нодон синмун.
Аргументы и Факты 00:03
Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
Известия 04:17
Происшествия
В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку
Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
Происшествия
Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей
Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве.
Известия вчера в 10:57
Происшествия
Главред «Дождя» объяснил проведение опроса журналиста полицейскими
Сотрудники полиции ночью взяли показания у корреспондента телеканала "Дождь" Антона Баева в машине рядом с редакцией, причиной стал материал о раздаче сим-карт для голосования по поправкам в конституцию, правоохранители лишь проверяли поступившую им информацию о нарушении законодательства, сообщил РИА Новости главный редактор вещателя Тихон Дзядко.
РИА Новости 04:56
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Политика
Рада отказалась утвердить программу деятельности правительства Украины
Верховная рада Украины отказалась утвердить доработанную программу деятельности правительства страны во главе с премьером Денисом Шмыгалем.
Российская газета 04:37
Авто
Kia опубликовала изображение нового минивэна Carnival
Корейская компания Kia в III квартале 2020 года начнет продажи минивэна Carnival четвертого поколения.
Известия 04:11
Футбол
УЕФА: Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году
Евро-футбол.ру вчера в 09:51
Политика
Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции
Верховный суд России отклонил административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
Шоу-бизнес
Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости 04:35
Технологии
Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Здоровье
В Пермском крае выявлено еще 65 новых случаев коронавируса
За сутки в Пермском крае выявлено 65 новых случаев заражения COVID-19.
Рифей-Пермь 04:01
Общество
Власти Пекина приостанавливают междугороднее автобусное сообщение
Междугороднее пассажирское автобусное сообщение с 19 числа будет приостановлено с Пекином в связи резким сокращением потока пассажиров из-за новой вспышки COVID-19 на крупнейшем оптовом рынке китайской столицы, сообщил в четверг заместитель главы городского комитета по вопросам транспорта Жун Цзюнь.
РИА Новости 05:07
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Немецкий журнал Auto Bild и организация по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 15 июня в 07:40
Общество
ПСО не нашло нарушений в поведении Зайцева и Ющука у Пяка
Напомним, министр здравоохранения Владимир Ющук и зампред ПСО Антон Зайцев были замечены на праздновании дня рождения сахалинского бизнесмена Эрнеста Пяка.
Сахалин.Инфо вчера в 20:04
Политика
Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль
Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
Происшествия
Люди пострадали при обрушении перехода между зданиями под Иваново
Переход между двумя зданиями обрушился в городе Тейково Ивановской области, есть пострадавшие. Инцидент произошел в четверг, 18 июня.
Известия 05:00
Общество
Власти: новые активные очаги коронавируса обнаружены в Томской области
Новые очаги распространения коронавирусной инфекции обнаружены на производствах в Асиновском и Томском районах, сообщил замгубернатора Иван Деев.
vtomske.ru 04:00
Экономика
Отечественные смартфоны убирают с полок
Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 18:57
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
Экономика
В ЦБ заметили возросшую активность «черных» кредиторов
В первом квартале этого года граждане жаловались на нелегальных кредиторов на 17% чаще, сообщили в проекте ОНФ «За права заемщика».
Известия вчера в 17:15
Космос
Коричневый карлик в Плеядах оказался двойным
По оценкам ученых, масса компаньона Roque 12 может составлять от 10 до 42 масс Юпитера, так что, скорее всего, это тоже коричневый карлик (нижняя граница их массы обычно оценивается в 13-14 масс Юпитера, хотя существуют и другие мнения), при этом сохраняется вероятность и гигантской планеты.
Naked Science 15 июня в 03:45
Общество
Результаты ЕГЭ станут известны до 15 августа
Выпускники получат результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) до 15 августа, сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Коммерсантъ 04:51
Общество
В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом
За сутки в 83 российских регионах выявили 7790 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:36