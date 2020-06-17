Экономика

ТАССТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

Forbes18 июня в 03:37

«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

РБК18 июня в 12:07

Правительство не обсуждает повышение налога для богатых

РИА Новости18 июня в 08:02

В России открестились от идеи налога на богатых

Lenta.ru18 июня в 03:50

Богатые всполошились: неужели НДФЛ на высокие доходы повысят?

REGNUMвчера в 12:07

В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Известия18 июня в 02:49

Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомости17 июня в 12:03
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 15:40, Ашберн
Футбол

Овчинников прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита»

Старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал результат матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
RT на русском 15:05
Происшествия

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
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Культура

Федор Добронравов покинул театр Сатиры

Lenta.ru 11:33
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Происшествия

В захваченных протестующими кварталах Сиэтла произошла стрельба

На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия 15:33
Политика

В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня 03:10
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Общество

Россияне увидят редкое кольцеобразное затмение Солнца

Редкое кольцеобразное солнечное затмение можно будет увидеть в некоторых российских регионах в 09.40 мск 21 июня, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Газета.Ru 13:59
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Происшествия

Пропавшего ребенка в Астрахани замуровала в бетон собственная мать

RuNews24.ru 07:50
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Политика

Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40
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Политика

В Белоруссии после предвыборных пикетов задержали около 270 человек

Около 270 граждан были задержаны в пятницу в различных городах Белоруссии после предвыборных пикетов из-за нарушения порядка проведения массовых мероприятий и неповиновения сотрудникам милиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.
РИА Новости 15:02
Армия и оружие

Названы средства защиты России от атаки США через Северный полюс

Lenta.ru 15:31
Общество

В Мурманской области смягчили режим ограничений

Мурманская область переходит к новому этапу смягчения ограничений с учётом стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
RT на русском 14:30
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Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru вчера в 10:24
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Шоу-бизнес

Вдова Иосифа Кобзона госпитализирована с коронавирусом

Paparazzi.ru 15:03
Футбол

«Шахтер» снова стал чемпионом Украины

"Шахтер" в четвертый раз подряд стал сильнейшим клубом Украины. Всего на счету "горняков" 13 чемпионских титулов.
Вести.Ru 14:39
Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
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Общество

В Подмосковье откроют все магазины

В Московской области с 25 июня откроют все магазины, деятельность которых была приостановлена в связи с распростраеннием коронавируса.
Lenta.ru вчера в 13:25
Общество

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер

Обновление: Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, рассказала заместитель главврача центра имени Алмазова Раиса Конашкова.
Snob.ru 18 июня в 15:46
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Футбол

Семак — о коронавирусе в РПЛ: «Нужно было четко прописать, что такое контактные лица»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак призвал внести ясность в моменты, связанные с обнаружением у футболистов команд РПЛ коронавируса.
Sport24.ru 15:26
Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
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Политика

Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме

Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 10:59
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Здоровье

Большинство новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах

Пациенты с коронавирусом выявлены в 21 городе и районе Ростовской области. Лидерами по количеству за сутки стали Ростов — 40 и Шахты — 35.
Блокнот Ростов-на-Дону 18 июня в 03:50
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Здоровье

Московские врачи помогут бороться с коронавирусом в Забайкалье

Врачи столичных поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения пациентов с новым типом коронавирусной инфекции на дому.
Вечерняя Москва 13:33
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Происшествия

Четверым задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения

Четверым задержанным в связи с беспорядками в Дижоне предъявлены обвинения, сообщил прокурор города Эрик Матэ.
РИА Новости 13:24
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ

Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
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Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
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Шоу-бизнес

Лолита Милявская показала новую стрижку

Лолита Милявская показала новую стрижку Певица сделала себе дерзкое каре.
Экспресс газета 05:25
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Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших осенью детей

В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
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Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Дождь 05:37
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Здоровье

Глава Минздрава РФ открыл центр трансплантологии в Волжском

Остров Свободы (Os34.ru) 10:49
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Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
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