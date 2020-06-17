Экономика
ТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
Известия 04:17
Общество
Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
Музыка
Онлайн-концерт южнокорейской группы BTS стал крупнейшим в мире
Концерт южнокорейской группы BTS «Bang bang con: the live», который прошел в онлайн-формате, собрал около 756 тысяч зрителей.
Культуромания 02:59
Кино
Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме «Спенсер»
Режиссёр нового проекта Пабло Ларраина Кристен Стюарт выбрали на роль принцессы Дианы в новом фильме "Спенсер".
Inc-news.ru вчера в 19:07
Общество
Новое пособие для матерей-одиночек может появиться в России
Москва, 17 июня 2020, 11:27 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России дополнительное пособие для родителей-одиночек.
REGNUM вчера в 04:27
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках
Инфорос вчера в 08:48
Политика
Верховный суд отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд России отказался принять заявление некоего Геннадия Рудяка, который оспаривал проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда.
РИА Новости 03:47
Автоспорт
McLaren может продать 30% акций команды Формулы 1
Autosport.com.ru 05:07
Космос
SpaceX планирует построить плавучий космодром для пусков ракет на Марс
Подробностей о новом проекте пока нет, но Маск рассказал, что изначально компания планировала использовать в качестве основы нефтяные платформы, поскольку они уже готовы и могут служить хабами для пассажирских рейсов.
РБК вчера в 08:02
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Общество
В Югре умерла врач, лечившая коронавирусных больных
Врач ковидного госпиталя в Нижневартовске два месяца не покидала рабочее место.В Югре скончался врач, которая занималась лечением пациентов с COVID-19.
Вестник 03:00
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Общество
Названо число скончавшихся от коронавируса медиков в России
В России от коронавирусной инфекции скончались 489 медиков.
Газета.Ru 05:30
Общество
ВЦИОМ: россияне знают дату голосования по Конституции
15 июня ВЦИОМ провел опрос об информированности россиян о дате голосования по поправкам к Конституции.
Рамблер 04:56
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
Авто
Mercedes обновил седан и универсал AMG E 63
Вскоре после появления обновленного Mercedes-Benz E-Class и более мощной модели E53 AMG на свет появился «король» линейки E-Class.
32CARS.ru 01:20
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru вчера в 07:51
Здоровье
Врач рассказал о пользе и вреде массажа лица
Известия вчера в 22:29
Футбол
«Реал» рассматривает де Лигта как преемника Рамоса
Руководство мадридского «Реала» заинтересовано в трансфере центрального защитника туринского «Ювентуса» Маттейса де Лигта.
Чемпионат 16 июня в 08:39
Общество
В Краснодарском крае снимают карантин
Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
Происшествия
Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию
REGNUM вчера в 08:29
Армия и оружие
WP: Пентагон умышленно тормозит вывод войск США из Германии
МонаВиста вчера в 03:26
Футбол
Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед 0:0
Metaratings вчера в 14:53
Политика
Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня.
ТАСС вчера в 06:40
Авто
Эксперт назвал 5 рискованных способов сэкономить на машине
Первое, что отметил журналист Михаил Колодочкин, это то, сто многие российские автолюбители пытаются сэкономить на заправке своей машины и подыскивают АЗС с более низкими ценами или заливают вместо АИ-95 бензин марки АИ-92.
Тарантас Ньюс 02:09
Общество
«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2
В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02