Экономика

ТАССТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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Власти опровергли планы по повышению налога с высоких зарплат

РБК04:02

В России открестились от идеи налога на богатых

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В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

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Введение прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали все думские фракции

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Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

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Правительство не обсуждает повышение ставки НДФЛ для богатых

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Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомостивчера в 12:03
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
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Актер «Бригады» Павел Майков призвал оставить Михаила Ефремова в покое

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Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
Известия 04:17
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Общество

Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
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Музыка

Онлайн-концерт южнокорейской группы BTS стал крупнейшим в мире

Концерт южнокорейской группы BTS «Bang bang con: the live», который прошел в онлайн-формате, собрал около 756 тысяч зрителей.
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Кино

Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме «Спенсер»

Режиссёр нового проекта Пабло Ларраина Кристен Стюарт выбрали на роль принцессы Дианы в новом фильме "Спенсер".
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Общество

Новое пособие для матерей-одиночек может появиться в России

Москва, 17 июня 2020, 11:27 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России дополнительное пособие для родителей-одиночек.
REGNUM вчера в 04:27
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Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Инфорос вчера в 08:48
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Политика

Верховный суд отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд России отказался принять заявление некоего Геннадия Рудяка, который оспаривал проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда.
РИА Новости 03:47
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Автоспорт

McLaren может продать 30% акций команды Формулы 1

Autosport.com.ru 05:07
Космос

SpaceX планирует построить плавучий космодром для пусков ракет на Марс

Подробностей о новом проекте пока нет, но Маск рассказал, что изначально компания планировала использовать в качестве основы нефтяные платформы, поскольку они уже готовы и могут служить хабами для пассажирских рейсов.
РБК вчера в 08:02
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
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Общество

В Югре умерла врач, лечившая коронавирусных больных

Врач ковидного госпиталя в Нижневартовске два месяца не покидала рабочее место.В Югре скончался врач, которая занималась лечением пациентов с COVID-19.
Вестник 03:00
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Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
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Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
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Общество

Названо число скончавшихся от коронавируса медиков в России

В России от коронавирусной инфекции скончались 489 медиков.
Газета.Ru 05:30
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Общество

ВЦИОМ: россияне знают дату голосования по Конституции

15 июня ВЦИОМ провел опрос об информированности россиян о дате голосования по поправкам к Конституции.
Рамблер 04:56
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Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
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Авто

Mercedes обновил седан и универсал AMG E 63

Вскоре после появления обновленного Mercedes-Benz E-Class и более мощной модели E53 AMG на свет появился «король» линейки E-Class.
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Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
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Здоровье

Врач рассказал о пользе и вреде массажа лица

Известия вчера в 22:29
Футбол

«Реал» рассматривает де Лигта как преемника Рамоса

Руководство мадридского «Реала» заинтересовано в трансфере центрального защитника туринского «Ювентуса» Маттейса де Лигта.
Чемпионат 16 июня в 08:39
Общество

В Краснодарском крае снимают карантин

Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
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Происшествия

Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию

REGNUM вчера в 08:29
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Армия и оружие

WP: Пентагон умышленно тормозит вывод войск США из Германии

МонаВиста вчера в 03:26
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Происшествия

Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни

РИА Новости 04:27
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Футбол

Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед 0:0

Metaratings вчера в 14:53
Политика

Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня.
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Авто

Эксперт назвал 5 рискованных способов сэкономить на машине

Первое, что отметил журналист Михаил Колодочкин, это то, сто многие российские автолюбители пытаются сэкономить на заправке своей машины и подыскивают АЗС с более низкими ценами или заливают вместо АИ-95 бензин марки АИ-92.
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«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2

В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
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ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь

Lenta.ru 05:08
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