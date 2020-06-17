Экономика

ТАССТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

РБК12:07

Правительство не обсуждает повышение налога для богатых

РИА Новости08:02

Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

Forbes03:37

В России открестились от идеи налога на богатых

Lenta.ru03:50

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

ТАСС03:11

В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Известия02:49

Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомостивчера в 12:03
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Общество

В Москве умерли еще 48 пациентов с коронавирусом

РИА Новости 16:28
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Происшествия

В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы

В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы.
Российская газета 10:12
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Здоровье

Двухлетний ребенок умер в Москве от болезни, вызванной коронавирусом

Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19 — болезнь, поражающая детей — вызвала смерть двухлетнего ребёнка в Москве.
Доктор вчера в 09:09
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Транспорт

Таксистов в Москве обязали дезинфицировать машину после каждого заказа

Согласно документу, перевозчики должны проводить дезинфекцию машин, на которых перевозят пассажиров, после каждого выполненного заказа.
RT на русском 11:34
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Шоу-бизнес

Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги

Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
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Политика

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ 15:54
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Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском 15:28
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Политика

Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

BFM.ru 14:20
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Общество

Греция назвала дату начала выдачи виз россиянам

Визовый центр Греции в Москве возобновит работу с 29 июня, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Рамблер 11:29
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Общество

Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую

Поезд насмерть сбил Заслуженную артистку России, актрису театра, кино и ТВ Галину Дашевскую.
Российская газета 11:37
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Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ вчера в 15:07
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Происшествия

Ураган повалил деревья в Петербурге

В Петербурге ураган повалил деревья и заблокировал движение в Приморском районе.
Neva.Today 13:25
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Происшествия

Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова

РИА Новости 12:39
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Здоровье

Дерматолог объяснила, какой запах тела говорит об онкологии

Запах индивидуален, как и отпечатки пальцев, заявила врач-дерматолог, косметолог Ирина Скорогудаева.
Вечерняя Москва 11:57
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Наука

По 4 млн жизней спасают физические нагрузки каждый год

Цензуры.Нет 12:50
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Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
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Шоу-бизнес

Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд

Ранее Депп, находясь в процессе развода с Херд, заявлял, что она начала ему изменять с Маском спустя месяц после свадьбы.
Московский Комсомолец 14:29
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Общество

Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы в 2020 году

Министерство науки и высшего образования России утвердило особенности приема в вузы в 2020 году.
ТАСС 14:45
Религия

Поклонская отреагировала на сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия Романова.
Спорт-Экспресс вчера в 12:11
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Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС 16:12
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Культура

В Витебске состоится «Славянский базар»

«Славянский базар в Витебске» в 2020 году состоится в июле. Об этом сообщил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.
RuNews24.ru 00:40
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Политика

Путин рассказал про звонки внуков в Кремль

Внуки президента звонят ему в Кремль.
Российская газета 07:35
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Политика

На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru 08:45
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Политика

США расширили санкции против Венесуэлы

США расширили санкции в отношении венесуэльских властей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:38
Здоровье

Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу

Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
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Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
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Общество

«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2

В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
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Игры

Видео: поездки на «уазике» и суточный цикл в фанатском ремастере S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на UE4

Автор YouTube-канала Ivan Sorce продолжает трудиться над ремастером S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на движке Unreal Engine 4. Ранее он показал 8К-текстуры и отображение неба, а сейчас продемонстрировал смену дня и ночи в игре и поездки на «уазике».
3DNews 16 июня в 05:07
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Общество

Суд освободил под залог экс-президента Армении Роберта Кочаряна

По решению судьи Арсена Никогосяна, второй президент Армении будет освобожден после уплаты залога в размере 2 млрд драмов, что составляет около $4 млн.
ИА Красная Весна 09:55
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Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
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Как работают Яндекс.Новости?
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