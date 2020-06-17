Экономика
ТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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Общество
В Москве умерли еще 48 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 16:28
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы.
Российская газета 10:12
Здоровье
Двухлетний ребенок умер в Москве от болезни, вызванной коронавирусом
Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19 — болезнь, поражающая детей — вызвала смерть двухлетнего ребёнка в Москве.
Доктор вчера в 09:09
Транспорт
Таксистов в Москве обязали дезинфицировать машину после каждого заказа
Согласно документу, перевозчики должны проводить дезинфекцию машин, на которых перевозят пассажиров, после каждого выполненного заказа.
RT на русском 11:34
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ 15:54
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском 15:28
Общество
Греция назвала дату начала выдачи виз россиянам
Визовый центр Греции в Москве возобновит работу с 29 июня, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Рамблер 11:29
Общество
Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Поезд насмерть сбил Заслуженную артистку России, актрису театра, кино и ТВ Галину Дашевскую.
Российская газета 11:37
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ вчера в 15:07
Происшествия
Ураган повалил деревья в Петербурге
В Петербурге ураган повалил деревья и заблокировал движение в Приморском районе.
Neva.Today 13:25
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости 12:39
Здоровье
Дерматолог объяснила, какой запах тела говорит об онкологии
Запах индивидуален, как и отпечатки пальцев, заявила врач-дерматолог, косметолог Ирина Скорогудаева.
Вечерняя Москва 11:57
Наука
По 4 млн жизней спасают физические нагрузки каждый год
Цензуры.Нет 12:50
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Шоу-бизнес
Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд
Ранее Депп, находясь в процессе развода с Херд, заявлял, что она начала ему изменять с Маском спустя месяц после свадьбы.
Московский Комсомолец 14:29
Общество
Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы в 2020 году
Министерство науки и высшего образования России утвердило особенности приема в вузы в 2020 году.
ТАСС 14:45
Религия
Поклонская отреагировала на сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия Романова.
Спорт-Экспресс вчера в 12:11
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС 16:12
Культура
В Витебске состоится «Славянский базар»
«Славянский базар в Витебске» в 2020 году состоится в июле. Об этом сообщил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.
RuNews24.ru 00:40
Политика
Путин рассказал про звонки внуков в Кремль
Внуки президента звонят ему в Кремль.
Российская газета 07:35
Политика
На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru 08:45
Политика
США расширили санкции против Венесуэлы
США расширили санкции в отношении венесуэльских властей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:38
Здоровье
Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Общество
«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2
В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
Игры
Видео: поездки на «уазике» и суточный цикл в фанатском ремастере S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на UE4
Автор YouTube-канала Ivan Sorce продолжает трудиться над ремастером S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на движке Unreal Engine 4. Ранее он показал 8К-текстуры и отображение неба, а сейчас продемонстрировал смену дня и ночи в игре и поездки на «уазике».
3DNews 16 июня в 05:07
Общество
Суд освободил под залог экс-президента Армении Роберта Кочаряна
По решению судьи Арсена Никогосяна, второй президент Армении будет освобожден после уплаты залога в размере 2 млрд драмов, что составляет около $4 млн.
ИА Красная Весна 09:55
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14