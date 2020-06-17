Экономика
ТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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Кино
Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы
Известия вчера в 21:03
Экономика
Отечественные смартфоны убирают с полок
Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 18:57
Гаджеты
Huawei обновит старые устройства до EMUI 10.1 в этом месяце
Ещё в марте Huawei выпустила семейство смартфонов P40, вместе с которым была представлена новая версия фирменной оболочки — EMUI 10.1.
3DNews вчера в 14:06
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru 16:09
Киберспорт
Без Mass Effect и Battlefield 6 — слухи об анонсах на EA Play 2020
На EA Play 2020 не будет и презентации Battlefield 6. Инсайдер отметил, что Electronic Arts пока не планирует показывать новый шутер DICE, но может представить Medal of Honor для VR от Respawn Entertainment.
CyberSport.ru вчера в 15:16
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС 16:43
Политика
Путин впервые озвучил потери Красной армии в боях под Ржевом
РИА Новости 15:54
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Происшествия
В жилом доме в Москве открыли стрельбу
На севере Москвы в жилом доме мужчина открыл стрельбу.
Коммерсантъ 09:14
Общество
Страховщики стали отказывать крупным клиентам в защите от риска пандемии
Страховщики, работающие с крупными корпорациями, не желают защищать клиентов от рисков вспышек различных заболеваний.
РБК 17:00
Авто
Эксперты проверили миф о пуленепробиваемости автомобилей
Специалисты концерна «Калашников» решили проверить мифы о пуленепробиваемости автомобилей, которые привили нам голливудские фильмы.
SpeedMe 16 июня в 17:41
Общество
Сын Никиты Хрущева скончался в США
В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев.
Известия 16:55
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов.
РИА Новости 12:39
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС 16:12
Киберспорт
NAVI прошла в полуфинал онлайн-турнира по CS:GO
В полуфинале NAVI сыграет против Complexity Gaming. BLAST Premier: Spring 2020 Showdown для Европы проходит с 15 по 21 июня.
Матч ТВ вчера в 03:56
Общество
В России разблокировали Telegram
1. Telegram разблокировали за хорошее поведение Роскомнадзор по согласованию с Генеральной прокуратурой снял ограничительные меры в отношении Telegram в России.
Lenta.ru 09:12
Здоровье
«Альянс врачей» потребовал завести дело о фейках на главу Роспотребнадзора из-за ее заявлений о низкой смертности медиков от COVID-19
Васильева требует завести уголовное дело о фейках (207.1 УК) из-за заявлений Попвой о низкой смертности медиков в России во время эпидемии COVID-19.
Полит.ру 14:28
Армия и оружие
В США призвали решить с Турцией вопрос о проведении операций с С-400
США и Турция должны будут проработать какие-то особые пути проведения совместных операций, если Анкара захочет, чтобы в них участвовали приобретенные у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриган.
Взгляд.ру 13:16
Футбол
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году
Ранее телеканал Sky Sports сообщил, что УЕФА принял решение о том, что турецкий город получит право на проведение решающего матча Лиги чемпионов в 2021 году в связи с тем, что финал текущего розыгрыша турнира было решено провести в Португалии, в то время как изначально местом финала был выбран Стамбул.
Советский спорт вчера в 10:05
Энергетика
ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже.
Коммерсантъ 13:22
Экономика
Экономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году
По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции.
REGNUM вчера в 09:34
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Второй вариант и грозит договору с Кипром. Кипрский минфин пока не согласился на пересмотр соглашения, говорят собеседники «Ведомостей».
Ведомости 14:22
Происшествия
На складе в Мурманске произошел взрыв
По предварительной информации, взорвались баллоны с селеном. Пожар произошел на территории «Мурманэнергосбыт».
НТВ 15:02
Здоровье
Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
Общество
Поклонская прокомментировала захват монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвала схиигумена Сергия Романова, захватившего власть в женском монастыре на Урале, хорошим человеком.
Говорит Москва вчера в 08:19
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Общественное телевидение России вчера в 07:24
Здоровье
Названы защищающие легкие от коронавируса простые продукты
Эксперты назвали ряд простых продуктов, которые помогут защитить легкие человека от коронавирусной инфекции.
МедиаПоток 16 июня в 03:28
Общество
У Назарбаева обнаружили коронавирус
У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33