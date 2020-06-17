Экономика

ТАССТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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Подробнее о событии

«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

РБК12:07

В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Известия02:49

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

ТАСС03:11

В России открестились от идеи налога на богатых

Lenta.ru03:50

Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

Forbes03:37

Правительство не обсуждает повышение налога для богатых

РИА Новости08:02

Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомостивчера в 12:03
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 17:53, Ашберн
Кино

Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы

Известия вчера в 21:03
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Экономика

Отечественные смартфоны убирают с полок

Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 18:57
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Гаджеты

Huawei обновит старые устройства до EMUI 10.1 в этом месяце

Ещё в марте Huawei выпустила семейство смартфонов P40, вместе с которым была представлена новая версия фирменной оболочки — EMUI 10.1.
3DNews вчера в 14:06
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Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Газета.Ru 16:09
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Киберспорт

Без Mass Effect и Battlefield 6 — слухи об анонсах на EA Play 2020

На EA Play 2020 не будет и презентации Battlefield 6. Инсайдер отметил, что Electronic Arts пока не планирует показывать новый шутер DICE, но может представить Medal of Honor для VR от Respawn Entertainment.
CyberSport.ru вчера в 15:16
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Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС 16:43
1,1K
Политика

Путин впервые озвучил потери Красной армии в боях под Ржевом

РИА Новости 15:54
2
Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
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Происшествия

В жилом доме в Москве открыли стрельбу

На севере Москвы в жилом доме мужчина открыл стрельбу.
Коммерсантъ 09:14
810
Общество

Страховщики стали отказывать крупным клиентам в защите от риска пандемии

Страховщики, работающие с крупными корпорациями, не желают защищать клиентов от рисков вспышек различных заболеваний.
РБК 17:00
Авто

Эксперты проверили миф о пуленепробиваемости автомобилей

Специалисты концерна «Калашников» решили проверить мифы о пуленепробиваемости автомобилей, которые привили нам голливудские фильмы.
SpeedMe 16 июня в 17:41
2
Общество

Сын Никиты Хрущева скончался в США

В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев.
Известия 16:55
Происшествия

Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов.
РИА Новости 12:39
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Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС 16:12
54
Киберспорт

NAVI прошла в полуфинал онлайн-турнира по CS:GO

В полуфинале NAVI сыграет против Complexity Gaming. BLAST Premier: Spring 2020 Showdown для Европы проходит с 15 по 21 июня.
Матч ТВ вчера в 03:56
Общество

В России разблокировали Telegram

1. Telegram разблокировали за хорошее поведение Роскомнадзор по согласованию с Генеральной прокуратурой снял ограничительные меры в отношении Telegram в России.
Lenta.ru 09:12
1,1K
Здоровье

«Альянс врачей» потребовал завести дело о фейках на главу Роспотребнадзора из-за ее заявлений о низкой смертности медиков от COVID-19

Васильева требует завести уголовное дело о фейках (207.1 УК) из-за заявлений Попвой о низкой смертности медиков в России во время эпидемии COVID-19.
Полит.ру 14:28
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Армия и оружие

В США призвали решить с Турцией вопрос о проведении операций с С-400

США и Турция должны будут проработать какие-то особые пути проведения совместных операций, если Анкара захочет, чтобы в них участвовали приобретенные у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриган.
Взгляд.ру 13:16
Футбол

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году

Ранее телеканал Sky Sports сообщил, что УЕФА принял решение о том, что турецкий город получит право на проведение решающего матча Лиги чемпионов в 2021 году в связи с тем, что финал текущего розыгрыша турнира было решено провести в Португалии, в то время как изначально местом финала был выбран Стамбул.
Советский спорт вчера в 10:05
Энергетика

ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже.
Коммерсантъ 13:22
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Экономика

Экономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году

По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции.
REGNUM вчера в 09:34
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Экономика

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Второй вариант и грозит договору с Кипром. Кипрский минфин пока не согласился на пересмотр соглашения, говорят собеседники «Ведомостей».
Ведомости 14:22
Происшествия

На складе в Мурманске произошел взрыв

По предварительной информации, взорвались баллоны с селеном. Пожар произошел на территории «Мурманэнергосбыт».
НТВ 15:02
5
Здоровье

Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу

Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
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Общество

Поклонская прокомментировала захват монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвала схиигумена Сергия Романова, захватившего власть в женском монастыре на Урале, хорошим человеком.
Говорит Москва вчера в 08:19
3,9K
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
5,8K
Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Общественное телевидение России вчера в 07:24
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Здоровье

Названы защищающие легкие от коронавируса простые продукты

Эксперты назвали ряд простых продуктов, которые помогут защитить легкие человека от коронавирусной инфекции.
МедиаПоток 16 июня в 03:28
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Общество

У Назарбаева обнаружили коронавирус

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
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Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
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