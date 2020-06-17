Экономика

RT на русскомRT на русскомForbes: в России может появиться налог для богатых

Правительство России вернулось к обсуждению повышенного налогообложения граждан с высокими доходами, пишет Forbes со ссылкой на источники. По информации издания, в качестве одного из вариантов рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц.
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Правительство не обсуждает повышение налога для богатых

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Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

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В России открестились от идеи налога на богатых

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Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

ТАСС03:11
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Володин: Преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что преемник президента РФ Владимира Путина будет опираться на тот фундамент, который заложил нынешний глава государства.
Российская газета 08:59
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Общество

Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

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Происшествия

Суд арестовал внука экс-губернатора Ишаева на 12 суток

Известия 10:18
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Общество

Куйвашев заявил, что Свердловская область не готова к полному снятию ограничений

Эпидемиологическая обстановка в Свердловской области не позволяет перейти к полному снятию ограничений в регионе.
ТАСС 06:50
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Политика

Собянин разъяснил поправку о президентских сроках

Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru 10:07
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Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
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Общество

Семья погибшего в аварии Захарова отказалась от денег Ефремова

Родственники Сергея Захарова, погибшего в аварии по вине Михаила Ефремова, отказались от материальной помощи, предложенной актером, заявил адвокат семьи Александр Добровинский, сообщает 16 июня РИА Новости.
ИА Красная Весна вчера в 10:56
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Общество

В Белоруссии задержали претендента на пост президента Бабарико

Претендента на пост президента Белоруссии, бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико задержали из-за попытки повлиять на свидетелей и скрыть улики, заявил председатель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель.
РИА Новости 10:43
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Авто

Tesla сделала электромобиль с рекордным запасом хода

Как стало известно «Автоновостям дня», добиться рекордного запаса хода удалось за счет целого ряда факторов: облегченных материалов, новых шин с уменьшенным сопротивлением качению и изменения алгоритмов работы системы рекуперации энергии (теперь электрокар самозаряжается эффективнее, чем раньше).
Автоновости дня 16 июня в 04:22
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
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Политика

На Украине заявили о начале демонтажа «Газпромом» труб для транзита

«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита газа через Украину, заявил глава украинского оператора ГТС Сергей Макогон.
RT на русском 16 июня в 09:46
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Здоровье

Физические нагрузки спасают по 4 млн жизней каждый год

Как сообщает ToDay News Ufa, в Великобритании каждый день благодаря физнагрузкам спасаются от преждевременной смерти порядка 26 000 человек.
ToDay News Ufa 11:02
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Общество

Краснодарский край откроется для туристов с 21 июня

Власти Краснодарского края планируют открыть регион для туристов с 21 июня.
Национальная служба новостей 16 июня в 16:42
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Общество

Новое пособие для матерей-одиночек может появиться в России

Москва, 17 июня 2020, 11:27 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России дополнительное пособие для родителей-одиночек.
REGNUM вчера в 04:27
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
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Общество

Актрису из фильма «Белое солнце пустыни» сбил поезд

Актрису из фильма «Белое солнце пустыни» Галину Дашевскую насмерть сбил поезд. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 10:45
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Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

РБК 09:07
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Общество

«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2

В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
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Кино

В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи

ИнфоСМИ 08:56
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Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
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Происшествия

В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы

Российская газета 10:12
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Общество

Роскомнадзор разблокировал Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram по согласованию с Генпрокуратурой, говорится на сайте ведомства.
Коммерсантъ 09:46
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Футбол

«Наполи» в серии пенальти забрал у «Ювентуса» Кубок Италии

Inc-news.ru 03:47
Общество

Собянин отменил предварительную запись в МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ.
РИА Новости 09:20
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Общество

Голикова дала прогноз по массовой вакцинации от коронавируса

По данным оперативного штаба на 18 июня, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 7790 – до 561 091.
Rambler News Service 11:27
Общество

Путин указал доводить до суда дела о растрате средств на нацпроекты

Президент призвал доводить до суда уголовные дела в отношении картельных сговоров и недобросовестных подрядчиков в сфере нацпроектов.
Российская газета 08:04
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Армия и оружие

Страны НАТО составили план на случай второй коронавирусной волны

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг написал в своем аккаунте Twitter о принятии пакета мер странами НАТО на случай возникновения новой волны коронавирусной инфекции.
Pravda.Ru 11:18
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Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию

Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы вчера в 04:10
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Общество

У Назарбаева обнаружили коронавирус

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
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