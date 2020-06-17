Правительство России вернулось к обсуждению повышенного налогообложения граждан с высокими доходами, пишет Forbes со ссылкой на источники. По информации издания, в качестве одного из вариантов рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц.

Forbes: в России может появиться налог для богатых

Политика Володин: Преемнику Путина достанется сильная Россия Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что преемник президента РФ Владимира Путина будет опираться на тот фундамент, который заложил нынешний глава государства. 2,5K

Политика Собянин разъяснил поправку о президентских сроках Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». 8

Общество Семья погибшего в аварии Захарова отказалась от денег Ефремова Родственники Сергея Захарова, погибшего в аварии по вине Михаила Ефремова, отказались от материальной помощи, предложенной актером, заявил адвокат семьи Александр Добровинский, сообщает 16 июня РИА Новости. 1,2K

Общество В Белоруссии задержали претендента на пост президента Бабарико Претендента на пост президента Белоруссии, бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико задержали из-за попытки повлиять на свидетелей и скрыть улики, заявил председатель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель. 142

Авто Tesla сделала электромобиль с рекордным запасом хода Как стало известно «Автоновостям дня», добиться рекордного запаса хода удалось за счет целого ряда факторов: облегченных материалов, новых шин с уменьшенным сопротивлением качению и изменения алгоритмов работы системы рекуперации энергии (теперь электрокар самозаряжается эффективнее, чем раньше). 141

Общество В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля. 745

Здоровье Физические нагрузки спасают по 4 млн жизней каждый год Как сообщает ToDay News Ufa, в Великобритании каждый день благодаря физнагрузкам спасаются от преждевременной смерти порядка 26 000 человек. 3

Общество «Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2 В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку. 30

Политика Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. 9K

Общество Роскомнадзор разблокировал Telegram Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram по согласованию с Генпрокуратурой, говорится на сайте ведомства. 731

Общество Собянин отменил предварительную запись в МФЦ Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ. 17

Общество Голикова дала прогноз по массовой вакцинации от коронавируса По данным оперативного штаба на 18 июня, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 7790 – до 561 091.

Армия и оружие Страны НАТО составили план на случай второй коронавирусной волны Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг написал в своем аккаунте Twitter о принятии пакета мер странами НАТО на случай возникновения новой волны коронавирусной инфекции.