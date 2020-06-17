Экономика
RT на русскомForbes: в России может появиться налог для богатых
Правительство России вернулось к обсуждению повышенного налогообложения граждан с высокими доходами, пишет Forbes со ссылкой на источники. По информации издания, в качестве одного из вариантов рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц.
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Политика
Володин: Преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что преемник президента РФ Владимира Путина будет опираться на тот фундамент, который заложил нынешний глава государства.
Российская газета 08:59
Общество
Куйвашев заявил, что Свердловская область не готова к полному снятию ограничений
Эпидемиологическая обстановка в Свердловской области не позволяет перейти к полному снятию ограничений в регионе.
ТАСС 06:50
Политика
Собянин разъяснил поправку о президентских сроках
Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru 10:07
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Общество
Семья погибшего в аварии Захарова отказалась от денег Ефремова
Родственники Сергея Захарова, погибшего в аварии по вине Михаила Ефремова, отказались от материальной помощи, предложенной актером, заявил адвокат семьи Александр Добровинский, сообщает 16 июня РИА Новости.
ИА Красная Весна вчера в 10:56
Общество
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Бабарико
Претендента на пост президента Белоруссии, бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико задержали из-за попытки повлиять на свидетелей и скрыть улики, заявил председатель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель.
РИА Новости 10:43
Авто
Tesla сделала электромобиль с рекордным запасом хода
Как стало известно «Автоновостям дня», добиться рекордного запаса хода удалось за счет целого ряда факторов: облегченных материалов, новых шин с уменьшенным сопротивлением качению и изменения алгоритмов работы системы рекуперации энергии (теперь электрокар самозаряжается эффективнее, чем раньше).
Автоновости дня 16 июня в 04:22
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Политика
На Украине заявили о начале демонтажа «Газпромом» труб для транзита
«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита газа через Украину, заявил глава украинского оператора ГТС Сергей Макогон.
RT на русском 16 июня в 09:46
Здоровье
Физические нагрузки спасают по 4 млн жизней каждый год
Как сообщает ToDay News Ufa, в Великобритании каждый день благодаря физнагрузкам спасаются от преждевременной смерти порядка 26 000 человек.
ToDay News Ufa 11:02
Общество
Краснодарский край откроется для туристов с 21 июня
Власти Краснодарского края планируют открыть регион для туристов с 21 июня.
Национальная служба новостей 16 июня в 16:42
Общество
Новое пособие для матерей-одиночек может появиться в России
Москва, 17 июня 2020, 11:27 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России дополнительное пособие для родителей-одиночек.
REGNUM вчера в 04:27
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Общество
Актрису из фильма «Белое солнце пустыни» сбил поезд
Актрису из фильма «Белое солнце пустыни» Галину Дашевскую насмерть сбил поезд. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 10:45
Общество
«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2
В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
Российская газета 10:12
Общество
Роскомнадзор разблокировал Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram по согласованию с Генпрокуратурой, говорится на сайте ведомства.
Коммерсантъ 09:46
Футбол
«Наполи» в серии пенальти забрал у «Ювентуса» Кубок Италии
Inc-news.ru 03:47
Общество
Собянин отменил предварительную запись в МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ.
РИА Новости 09:20
Общество
Голикова дала прогноз по массовой вакцинации от коронавируса
По данным оперативного штаба на 18 июня, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 7790 – до 561 091.
Rambler News Service 11:27
Общество
Путин указал доводить до суда дела о растрате средств на нацпроекты
Президент призвал доводить до суда уголовные дела в отношении картельных сговоров и недобросовестных подрядчиков в сфере нацпроектов.
Российская газета 08:04
Армия и оружие
Страны НАТО составили план на случай второй коронавирусной волны
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг написал в своем аккаунте Twitter о принятии пакета мер странами НАТО на случай возникновения новой волны коронавирусной инфекции.
Pravda.Ru 11:18
Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы вчера в 04:10
Общество
У Назарбаева обнаружили коронавирус
У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
Игры
DiRT 5 получила дату релиза
News.ru 09:41