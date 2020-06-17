Экономика

ТАССТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

Forbes03:37

Правительство не обсуждает повышение налога для богатых

РИА Новости08:02

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

ТАСС03:11

В России открестились от идеи налога на богатых

Lenta.ru03:50

«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

РБК12:07

В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Известия02:49

Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомостивчера в 12:03
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 22:20, Ашберн
Политика

Владимир Путин сообщил о звонках своих внуков в Кремль

Президент РФ сообщил о звонках собственных внуков в Кремль. Родственники без проблем связываются с Владимиров Путиным в рабочее время.
Актуальные Новости 10:02
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Общество

С 19 июня в РФ меняются правила расчета больничного

Федеральный закон №255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. претерпел изменения, которые предписывают с 19 июня рассчитывать оплату по больничному листу по-новому.
Южный Федеральный 02:52
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Здоровье

Скорая помощь в Екатеринбурге выезжает к больным коронавирусом более 400 раз за сутки

Ежедневно скорая помощь в Екатеринбурге выезжает на 1380-1420 вызовов.
Областная газета 07:02
Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ 18:04
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Происшествия

В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

Коммерсантъ 08:56
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Политика

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса

Бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев умер в больнице от коронавируса COVID-19, приводит "Интерфакс" сообщение источника в администрации главы региона.
Газета.Ru 16:42
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Политика

Помпео: Китай подтвердил приверженность торговой сделке с США

«В ходе встречи Ян Цзечи подтвердил приверженность и выполнение всех обязательств по первой фазе торговой сделки между нашими странами», — написал Помпео.
RT на русском 13:57
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах в России

Дневная температура в центре Европейской части России снизится на10 градусов по сравнению с показателями в середине текущей недели, а Урал и некоторые регионы Сибири ожидают холодные аномалии.
Известия 00:40
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Шоу-бизнес

Наташа Королева заявила, что потеряла бизнес из-за коронавируса

Королева предположила, что причина ее философского отношения к произошедшему в том, что она помнит гораздо худшие времена.
Газета.Ru 06:26
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
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Политика

Венецианская комиссия 18 июня оценит поправки в российскую Конституцию

Созданная при Совете Европы Венецианская комиссия вынесет 18 июня заключение в отношении проекта поправок в российскую Конституцию, касающихся исполнения решений ЕСПЧ.
Интерфакс вчера в 10:00
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Наука

Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса

Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.
Газета.Ru 18:58
Общество

Масочный режим и самоизоляция в Саратовской области продлеваются

Срок действия большинства ограничений, которые были введены в Саратовской области из-за угрозы распространения коронавируса, продлевается до 30 июня.
Saratovnews 13:49
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Общество

За сутки 193 человека заболели коронавирусом в Иркутской области

Количество умерших от коронавируса осталось прежним – 24, но за сутки есть четыре летальных случая от иных заболеваний у зараженных COVID-19.
Областная газета (г. Иркутск) 22:11
Происшествия

Экс-полицейскому в деле об убийстве Брукса предъявят 11 обвинений

RT на русском вчера в 16:26
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Происшествия

Рыбак погиб в канале Кенона в Чите

Байкал24 21:55
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило архивные документы о первых днях ВОВ

Министерство обороны России обнародовало рассекреченные исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны.
РБК 18:49
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Политика

Путин обратится к россиянам по поводу поправок в Конституцию

Владимир Путин планирует обратиться к россиянам перед основным днем голосования по поправкам в Конституцию.
МордовМедиа 05:42
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Общество

На Алтае выявили два новых случая заражения коронавирусом

Горно-Алтайск, 18 июня 2020, 05:54 — REGNUM В Республике Алтай за последние сутки выявили 2 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:54
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Здоровье

В Приморье от коронавируса скончались еще два человека

В Приморье коронавирусом заразились еще 103 человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Владивосток-Новости 20:20
Технологии

Дуров назвал «абсурдом» налоги в магазинах Apple и Google

Магазины приложений Apple и Google берут 30% налога с разработчиков программ, представленных на цифровых витринах корпораций.
Слово и Дело 03:02
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Армия и оружие

Обломки секретных ракет США AGM-114R9X с лезвиями попали на видео

Интернет-портал The Drive провел анализ видеоролика с обломками тремя ракет AGM-114R9X, у которых выдвигаются лезвия.
iReactor 13:02
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Общество

Приморцев с 22 июня бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу

Жители Приморья с 22 по 29 июня смогут бесплатно пройти тест на антитела к коронавирусу, сообщило правительство региона.
РИА Новости 22:15
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Общество

В польском замке обнаружили тайник с серебром нацистов

Археологи проводили работы в королевском замке польского города Новы-Сонч, который был оккупирован во время Второй мировой войны нацистами.
Дилетант 10:49
Экономика

В США предсказали крах доллара в следующем году

Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
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Политика

СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил Путин

СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил президент России Владимир Путин в статье для американского журнала National Interest.
РИА Новости 14:54
Происшествия

Во Франции задержали выходцев из Чечни после беспорядков в Дижоне

Известия 09:58
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Экономика

В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж

Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
RT на русском 20:24
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Авто

РУСАЛ запустил на БоАЗе новый литейный комплекс

NewInform 12:42
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Общество

Известный хоккеист Дацюк находится в захваченном храме на Урале

ProstoProSport вчера в 07:00
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Как работают Яндекс.Новости?
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