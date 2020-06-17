Экономика
ТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
Читать в источнике
Оценить5,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 22:20, Ашберн
Политика
Владимир Путин сообщил о звонках своих внуков в Кремль
Президент РФ сообщил о звонках собственных внуков в Кремль. Родственники без проблем связываются с Владимиров Путиным в рабочее время.
Актуальные Новости 10:02
Общество
С 19 июня в РФ меняются правила расчета больничного
Федеральный закон №255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. претерпел изменения, которые предписывают с 19 июня рассчитывать оплату по больничному листу по-новому.
Южный Федеральный 02:52
Здоровье
Скорая помощь в Екатеринбурге выезжает к больным коронавирусом более 400 раз за сутки
Ежедневно скорая помощь в Екатеринбурге выезжает на 1380-1420 вызовов.
Областная газета 07:02
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ 18:04
Политика
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса
Бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев умер в больнице от коронавируса COVID-19, приводит "Интерфакс" сообщение источника в администрации главы региона.
Газета.Ru 16:42
Политика
Помпео: Китай подтвердил приверженность торговой сделке с США
«В ходе встречи Ян Цзечи подтвердил приверженность и выполнение всех обязательств по первой фазе торговой сделки между нашими странами», — написал Помпео.
RT на русском 13:57
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах в России
Дневная температура в центре Европейской части России снизится на10 градусов по сравнению с показателями в середине текущей недели, а Урал и некоторые регионы Сибири ожидают холодные аномалии.
Известия 00:40
Шоу-бизнес
Наташа Королева заявила, что потеряла бизнес из-за коронавируса
Королева предположила, что причина ее философского отношения к произошедшему в том, что она помнит гораздо худшие времена.
Газета.Ru 06:26
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Политика
Венецианская комиссия 18 июня оценит поправки в российскую Конституцию
Созданная при Совете Европы Венецианская комиссия вынесет 18 июня заключение в отношении проекта поправок в российскую Конституцию, касающихся исполнения решений ЕСПЧ.
Интерфакс вчера в 10:00
Наука
Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса
Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.
Газета.Ru 18:58
Общество
Масочный режим и самоизоляция в Саратовской области продлеваются
Срок действия большинства ограничений, которые были введены в Саратовской области из-за угрозы распространения коронавируса, продлевается до 30 июня.
Saratovnews 13:49
Общество
За сутки 193 человека заболели коронавирусом в Иркутской области
Количество умерших от коронавируса осталось прежним – 24, но за сутки есть четыре летальных случая от иных заболеваний у зараженных COVID-19.
Областная газета (г. Иркутск) 22:11
Происшествия
Экс-полицейскому в деле об убийстве Брукса предъявят 11 обвинений
RT на русском вчера в 16:26
Происшествия
Рыбак погиб в канале Кенона в Чите
Байкал24 21:55
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архивные документы о первых днях ВОВ
Министерство обороны России обнародовало рассекреченные исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны.
РБК 18:49
Политика
Путин обратится к россиянам по поводу поправок в Конституцию
Владимир Путин планирует обратиться к россиянам перед основным днем голосования по поправкам в Конституцию.
МордовМедиа 05:42
Общество
На Алтае выявили два новых случая заражения коронавирусом
Горно-Алтайск, 18 июня 2020, 05:54 — REGNUM В Республике Алтай за последние сутки выявили 2 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:54
Здоровье
В Приморье от коронавируса скончались еще два человека
В Приморье коронавирусом заразились еще 103 человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Владивосток-Новости 20:20
Технологии
Дуров назвал «абсурдом» налоги в магазинах Apple и Google
Магазины приложений Apple и Google берут 30% налога с разработчиков программ, представленных на цифровых витринах корпораций.
Слово и Дело 03:02
Армия и оружие
Обломки секретных ракет США AGM-114R9X с лезвиями попали на видео
Интернет-портал The Drive провел анализ видеоролика с обломками тремя ракет AGM-114R9X, у которых выдвигаются лезвия.
iReactor 13:02
Общество
Приморцев с 22 июня бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
Жители Приморья с 22 по 29 июня смогут бесплатно пройти тест на антитела к коронавирусу, сообщило правительство региона.
РИА Новости 22:15
Общество
В польском замке обнаружили тайник с серебром нацистов
Археологи проводили работы в королевском замке польского города Новы-Сонч, который был оккупирован во время Второй мировой войны нацистами.
Дилетант 10:49
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
Политика
СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил Путин
СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил президент России Владимир Путин в статье для американского журнала National Interest.
РИА Новости 14:54
Экономика
В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж
Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
RT на русском 20:24
Авто
РУСАЛ запустил на БоАЗе новый литейный комплекс
NewInform 12:42
Общество
Известный хоккеист Дацюк находится в захваченном храме на Урале
ProstoProSport вчера в 07:00