Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВ России обсуждается вопрос введения налога для богатых

В сообщении, со ссылкой на слова федерального чиновника и источника в Госдуме, говорится, что вопрос о введении налога для богатых в России снова подняли на фоне последствий пандемии коронавируса.
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