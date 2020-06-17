Экономика
RuNews24.ruВ России обсуждается вопрос введения налога для богатых
В сообщении, со ссылкой на слова федерального чиновника и источника в Госдуме, говорится, что вопрос о введении налога для богатых в России снова подняли на фоне последствий пандемии коронавируса.
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Общество
В Белоруссии задержали соперника Лукашенко на выборах президента
Претендент на пост президента Белоруссии и бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико задержан за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления.
Профиль вчера в 13:05
Футбол
«Сочи» и «Ростов» договорились провести матч согласно расписанию
Встреча 23-го тура чемпионата России между "Сочи" и "Ростовом" пройдет 19 июня, как и планировалось.
Газета.Ru 03:09
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Здоровье
75 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
Количество выписанных из госпиталей Алтайского края продолжает превышать число заболевших за сутки.
Катунь 24 02:14
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
Здоровье
Пятеро волгоградцев подцепили паразитов от комаров
За весь прошлый год в регионе произошло 16 случаев заражения дирофиляриозом, с января по май этого года – 5 случаев.
НовостиВолгограда.ру 04:07
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК 03:48
Здоровье
В Крыму подтверждены 15 новых случаев коронавируса
Всего на территории республики коронавирусной инфекцией заболели 590 человек, 392 выздоровели, 18 умерли.
Вести.Севастополь 03:18
Общество
Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа
На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии.
RuNews24.ru 00:42
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Армия и оружие
Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США
Российские ВВС поднимали в воздух истребители на перехват американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем.
Вести.Ru 03:26
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России
Xiaomi в конце мая представила версию браслета Mi Smart Band 4 с модулем для бесконтактной оплаты и теперь его можно купить и в России.
Piter.tv вчера в 02:44
Политика
Владимир Зеленский потребовал членства Украины в Евросоюзе
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил в четверг о желании Киева войти в состав Евросоюза.
Коммерсантъ вчера в 15:21
Общество
Домогаров объяснил свой пост в поддержку Ефремова
Газета.Ru 04:11
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников
Медведь атаковал пенсионерку на ее даче в Холмском районе на юге Сахалина и загрыз на глазах у соседей.
Газета.Ru вчера в 23:31
Политика
МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы
«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
RT на русском вчера в 07:20
Политика
Трамп намекнул на рассекречивание информации об НЛО
ТК Звезда 00:06
Общество
За сутки в Татарстане выявлено 36 новых случаев коронавируса
По сообщению оперштаба республики, в Татарстане за сутки выявлено 36 новых случаев COVID-19.
Республика Татарстан 03:39
Здоровье
Большинство новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах
Пациенты с коронавирусом выявлены в 21 городе и районе Ростовской области. Лидерами по количеству за сутки стали Ростов — 40 и Шахты — 35.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 03:50
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов.
РИА Новости вчера в 12:39
Общество
Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции
Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%.
Ведомости 02:52
Политика
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
Шоу-бизнес
Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей
Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей.
WomanHit.ru 17 июня в 11:52
Наука
Генетически модифицированные козы дали противораковое молоко
ToDay News Ufa 01:37
Политика
Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам
Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52