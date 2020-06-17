В сообщении, со ссылкой на слова федерального чиновника и источника в Госдуме, говорится, что вопрос о введении налога для богатых в России снова подняли на фоне последствий пандемии коронавируса.

В России обсуждается вопрос введения налога для богатых

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