Экономика
ТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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Президент Азербайджана не приедет в Москву на парад Победы
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет приехать в Россию на военный парад на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
RT на русском 16 июня в 15:16
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Фанаты выпустили демоверсию ремейка игры Deus Ex на движке Unreal Engine
Энтузиасты работали над ремейком в течение года. Даты релиза окончательной версии модифицированной игры разработчики не назвали.
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Трамп объяснил, почему США выведут часть войск из Германии
Американский лидер отметил, что США "сокращают численность войск в Германии, потому что они обходятся очень дорого", а германская сторона "задерживает платежи в НАТО".
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Путин констатировал основной вклад СССР в разгром нацизма
СССР и войска Красной Армии сделали основной и решающий вклад в разгром нацистов во время Второй мировой войны, заявил президент России Владимир Путин в статье для американского журнала The National Interest.
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Генпрокуратура Германии обвиняет гражданина России Вадима К. (он же Вадим С.) в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
Газета.Ru 09:07
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На полигоне под Одессой впервые прошли летные испытания со штатной боевой частью крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru 19:27
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
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Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости 17:00
Космос
Китай успешно вывел на орбиту три спутника
Китай успешно вывел на орбиту три спутника. Об этом рассказали представители Корпорации космической науки и техники (CASC).
Piter.tv вчера в 04:56
Армия и оружие
НАТО и Россия отрепетировали конфликт в Балтийском море
Военное дело 04:05
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
Шоу-бизнес
Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд
Ранее Депп, находясь в процессе развода с Херд, заявлял, что она начала ему изменять с Маском спустя месяц после свадьбы.
Московский Комсомолец 14:29
Футбол
«Сочи» проведет двусторонку в случае отмены игры с «Ростовом»
Футбольный клуб "Сочи" проведет двусторонку в случае отмены игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова".
Газета.Ru 17:18
Авто
Tesla столкнулась с проблемами качества нового Model Y
По данным СМИ, американский автопроизводитель Tesla столкнулся с рядом проблем при производстве нового электрокара Tesla Model Y. В частности они связаны с низким качеством сборки, задержкой отгрузок автомобилей покупателям и прочих производственных дефектов.
SpeedMe вчера в 09:51
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«Химки» прошли лицензирование для выступления в РПЛ
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Наташа Королева заявила, что потеряла бизнес из-за коронавируса
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EA выпустила Titanfall 2, Dead Space 3, The Sims 4 и A Way Out в Steam
Больше на Игромании Cyberpunk 2077 отложили ещё на 2 месяца — до 19 ноября В Civilization VI стартует второй сезон королевской битвы Red Death Activision тизерит нового «Крэша Бандикута»
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Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали
Актера, играющего роль депутата Виталия Наливкина в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda и заподозренного в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере, задержали.
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Шоу-бизнес
Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей
Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей.
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