Экономика

ТАССТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 19:48, Ашберн
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Общество

В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19

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В Москве полиция задержала участников вечеринки на Кузнецком мосту

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Чиновника иркутской мэрии арестовали за взятку

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