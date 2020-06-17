По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Происшествия Суд продлил арест солдату-срочнику, учинившему бойню в Забайкалье Читинский гарнизонный военный суд продлил срок содержания под стражей солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, хладнокровно расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае. 13

Хоккей «Сочи» обменял Алтыбармакяна в СКА и получил права на шестерых игроков В результате обмена с армейцами из Санкт-Петербурга в «Сочи» перешли защитник Даниил Мироманов и форвард Даниил Огирчук, также клуб получил спортивные права на нападающих Игоря Руденкова, Павла Кукштеля, Кирилла Петькова и защитника Георгия Солянникова.

Политика В Кремле прокомментировали события в Белоруссии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента республики Виктора Бабарико. 80

Политика Лавров ответил на критику Венецианской комиссии поправок в Конституцию Ранее, 18 июня, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия, консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) вынесла заключение относительно поправок в Конституцию, которые касаются отношений России с Европейским судом по правам человека. 6

Футбол Стало известно расписание матчей сборной России на Евро-2020 Турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России проведет два матча в Санкт-Петербурге и один в Копенгагене.

Армия и оружие Новейший ЗРПК «Панцирь-СМ» покажут на параде Победы в Москве Новый вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения беспилотников впервые будет показан на параде Победы в Москве 24 июня, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. 28

Происшествия В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований. 44

Политика С выборов снялся ещё один кандидат на пост президента Белоруссии Четвёртый кандидат на пост президента Белоруссии председатель оппозиционного движения «За Свободу» Юрий Губаревич заявил, что прекращает своё участие в избирательной кампании.

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 423

Происшествия В Петербурге машина арестованного экс-депутата сбила ребенка В Петербурге вечером 16 июня на пешеходном переходе на Чкаловском проспекте Range Rover сбил пятилетнего мальчика, ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. 134

Футбол Широков: пусть «Сочи» получит приз Fair play из рук Прядкина Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Ростовом».

Энергетика Нефть перешла к уверенному росту Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. 10

Футбол «Сочи» пошутил над «Ростовом», выставившим молодых игроков на матч РПЛ Ранее «Ростов» опубликовал заявку на матч с «Сочи» с игроками 2002-2004 года рождения, так как основной состав коллектива ушел на карантин после того, как коронавирусом заразились шесть футболистов клуба. 1

Финансы Центробанк впервые снизил ключевую ставку до 4,5% Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум. 1K

Общество В Оренбургской области отменили режим обязательной самоизоляции для жителей Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес в пятницу изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, отменив обязательную самоизоляцию для жителей региона. 5

Футбол В чемпионате России по футболу забили первый гол после рестарта Футболисты самарских «Крыльев Советов» открыли счет в матче 23-го тура чемпионата России по футболу против «Ахмата».

Общество В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России Температура на европейской части России снизится на 10 °С по сравнению с показателями середины недели, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии. 845

Экономика В ПФР рассказали, как получить дополнительную выплату к пенсии В ПФР объяснили, что добровольные страховые взносы, которые отчисляются участниками программы из собственных средств на накопительную пенсию, налогом на доходы физических лиц не облагаются. 7

Хоккей В «Авангард» едет супербомбардир из АХЛ Игрок в минувшем сезоне выступал в АХЛ за фарм-клуб «Ванкувера» и стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата лиги, набрав 67 (34+33) очков при полезности «+8» в 53 матчах.