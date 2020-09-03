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Российская газета
Российская газета

Кабмин не поддержал предложение об отмене транспортного налога

Правительство не поддерживает инициативу группы депутатов от ЛДПР об отмене транспортного налога. В заключении на внесенный в Государственную Думу законопроект подчеркивается, что все поступления от этого налога зачисляются в бюджеты регионов.В источнике
С чего всё началось
Как говорится в пояснительной записке
, проект федерального закона «разработан в целях снижения избыточного налогообложения путём отмены взимания транспортного налога в Российской Федерации».
RT на русском03:09
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Правительство не поддержало предложение ЛДПР об отмене транспортного налога

Коммерсантъ03:48
REGNUM

В правительстве РФ объяснили сохранение транспортного налога

REGNUM03:09
RT на русском

Законопроект об отмене транспортного налога внесён в Госдуму

RT на русском03:09
Российская газета

Кабмин не поддержал предложение об отмене транспортного налога

Российская газета03:46
РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

РИА Новости02:40
ТАСС

Правительство не поддержало предложение ЛДПР об отмене транспортного налога

ТАСС03:07
Комсомольская правда

В России предложили отменить транспортный налог

Комсомольская правда03:27

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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На Украине заявили о трёх дивизионах противокорабельных ракет «Нептун»

Киев, 2 сентября 2020, 16:30 — REGNUM В составе Военно-морских сил Украины в 2021 году появятся три дивизиона береговых ракетных комплексов «Нептун», заявил 2 сентября командующий ВМС Алексей Неижпапа агентству «АрмияИнформ».
REGNUMвчера в 09:30
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Акции «Детского мира» утром снизились после SPO

Акции "Детского мира" утром в среду умеренно снижаются на Мосбиржепосле прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) по цене чуть ниже рынка, в результате которого объем акций в свободном обращении (free float) достиг 100%.
Интерфаксвчера в 03:32
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