Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет

Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
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с чего всё началось

Кабмин не поддержал законопроекты о повышенной выплате к пенсии для граждан старше 75 лет

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии граждан старше 75 лет. Тексты документов кабмина имеются в распоряжении ТАСС.
ТАСС21 апреля в 21:23

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Ждать ли надбавку к пенсии россиянам старше 75 лет?

Аргументы и Факты22 апреля в 04:38

Россияне старше 75 лет не получат повышенную выплату к пенсии

Pravda.Ru22 апреля в 02:48

Кабмин выступил против доплат к пенсии для россиян старше 75 лет

News.ru21 апреля в 22:02

Власти отклонили предложение о повышении пенсии для достигших 75-летия

ГЛАС.RU22 апреля в 02:07

Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет

Коммерсантъ22 апреля в 01:25

Кабмин отклонил законопроект о повышенной пенсии с 75 лет

Профиль22 апреля в 02:12

Кабмин не поддержал законопроекты о повышенной выплате к пенсии для граждан старше 75 лет

ТАСС21 апреля в 21:23
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Общество

СМИ рассказали об очередях из голодных американцев

Руководитель продовольственного банка в Сан-Антонио Эрик Купер рассказал, что никогда не видел таких огромных километровых очередей за продуктами.
Московский Комсомолец вчера в 17:08
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В России появился регион без коронавируса

В России вновь появился регион без зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 02:44
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В СФ прокомментировали блокировку Киевом российской резолюции

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал блокировку Украиной российской резолюции по отмене санкций, сообщает RT.
Газета.Ru 05:23
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Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 05:04
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В Москве тест на иммунитет к коронавирусу пройдут все медработники

Все московские медицинские работники пройдут тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу COVID-19, сообщила заместитель мэра города Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 03:53
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Общество

В России за сутки выявили 5849 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России медицинские сотрудники зарегистрировали 5849 новых случаев коронавируса.
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Премьером Абхазии назначен бывший президент Александр Анкваб

После инаугурации нового президента Абхазии Аслана Бжании, правительство страны ушло в отставку, новым премьер-министром назначен бывший президент Александр Анкваб.
Газета.Ru 05:38
Политика

Хакасские депутаты соберутся на сессию, невзирая на коронавирус

Депутаты соберутся с соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора и мер профилактики.В зале будут только члены парламента – максимально 50 человек.
Московский Комсомолец Хакасия 21 апреля в 06:44
Здоровье

В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
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Армия и оружие

Ракетный дивизион провел учения на острове Земля Александры

Российская газета 05:37
Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
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Общество

Цифровые пропуска для водителей появятся в 21 регионе РФ

В связи с распространением коронавируса, в 21 регионе нашей страны в скором времени начнёт действовать система цифровых пропусков.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
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Общество

СМИ назвали срок снятия карантина в России

Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер 04:04
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Здоровье

Еще 94 случая коронавируса подтверждено в Нижегородской области

94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области на 24 апреля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 03:53
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Политика

Донецку вернули название Сталино на три дня в году

Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Lenta.ru 03:16
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Яндекс.Маркет спрогнозировал лучшее время для покупки нового iPhone SE

По мнению экспертов Яндекс.Маркета, у нового iPhone SE есть все шансы вытеснить iPhone Xr с рынка.
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Запрет на массовые мероприятия в Псковской области продлят до 31 мая

Запрет на массовые мероприятия в Псковской области продлят до 31 мая.
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Происшествия

Россиянин ударил пенсионерку за несоблюдение дистанции в магазине

Lenta.ru 04:46
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Политика

США планируют усилить присутствие в Арктике

RT на русском вчера в 16:32
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Армия и оружие

В ВС России создали группировку военных для борьбы с коронавирусом

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в российских вооружённых силах была создана группировка в 30 тыс. военных для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 05:38
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Армия и оружие

США увидели в коронавирусе угрозу биологического оружия

США увидели в коронавирусе угрозу нового биологического оружия — Пентагон и разведка внимательно расследуют вероятность того, что их противники смогут использовать коронавирус в качестве биологического оружия.
Lenta.ru 04:56
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
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НАСА разработало прототип нового ИВЛ для лечения коронавируса

Искусственный вентилятор легких VITAL, разработанный инженерами НАСА, создан специально для лечения больных, у которых диагностирован COVID-19.
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Пациентов неинфекционных стационаров в Москве проверят на коронавирус

Всех пациентов неинфекционных стационаров в Москве начнут проверять на коронавирусную инфекцию.
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Общество

Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
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Общество

Глава Минздрава Амурской области ушла в отставку

Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение уйти в отставку по собственному желанию 27 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального правительства.
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Минздрав допустил аборт для беременных с тяжелой формой коронавируса

Минздрав допустил аборт для беременных с тяжелой формой коронавируса.
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Общество

В московском транспорте начали штрафовать за несоблюдение дистанции

Столичный департамент транспорта сообщил РИА Новости, что в общественном транспорте Москвы с 23 апреля будут штрафовать за несоблюдение социальной дистанции.
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КХЛ. Бурмистров может вернуться в «Ак Барс»

У хоккеиста есть возможность вернуться в «Ак Барс», сообщает «Спорт Бизнес Online».
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Анастасия Решетова пообещала показать сына Алене Шишковой Анастасия Решетова ответила на вопрос об Алене Шишковой.
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