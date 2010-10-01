Законопроектами предлагается выплачивать повышенную фиксированную выплату в размере 100% (сейчас - 4 982 рубля 90 копеек в месяц) к страховой пенсии лицам, достигшим возраста 75 лет. Согласно действующей норме, такая надбавка устанавливается с 80 лет.

с чего всё началось

Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.

Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет

Здоровье В Петербурге заявили о перегруженности системы здравоохранения города «Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19», — отмечается в сообщении. 20

Интернет «Яндекс» перевыпустил свой мессенджер В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом. 226

Общество Правила продажи крепкого алкоголя в России изменятся В России могут на законодательном уровне запретить продавать крепкий алкоголь в бутылках объемом менее 0,5 литра. 35

Политика Российские дипломаты обвинили Украину в кощунстве Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации. 97

Происшествия В Ярославской области обрушился пешеходный мост Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье. 36

Политика Трамп не поверил в сообщения СМИ о болезни Ким Чен Ына Президент США Дональд Трамп заявил, что публикации в СМИ о тяжелой болезни лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности, передает РИА «Новости».

Хоккей В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева Председатель совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо» Виктор Воронин рассказал о состоянии здоровья легендарного советского хоккеиста Александра Мальцева.

Космос SpaceX успешно запускает 60 спутников Starlink SpaceX успешно запустила новую партию из 60 спутников Starlink на орбиту и успешно посадила первую ступень, севшую на баржу в море. 18

Космос В Брянске сняли видео цепочки пролетавших спутников Илона Маска Спутники Илона Маска проекта Starlink опять оказались видны в небе над Брянском.

Происшествия На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию "Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении. 3

Авто АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году "В 2019-м в рамках автосалона АвтоВАЗ презентовал концепт Lada 4x4 Vision, а также было представлено несколько новинок: Vesta Sport, Vesta Sedan Cross и Granta Facelift, Xray Cross", - напомнили в пресс-службе производителя. 4

Кино Чемпионка UFC Валентина Шевченко сломала кости Холли Берри На съемках фильма «В синяках» чемпионка UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко сломала несколько костей актрисе Холли Берри.

Общество Минобрнауки РФ рассчитывает начать учебный год 1 сентября Москва, 22 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Новый учебный год в России начнётся 1 сентября, на такой вариант ориентируется Министерство образования и науки. 106

Энергетика Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье. 22

Происшествия На Камчатке женщина и двое детей погибли при пожаре Женщина и двое малолетних детей погибли в пожаре на Камчатке, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

Экономика Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых. 830

Здоровье В Москве разработали экспериментальную методику лечения COVID-19 Российские врачи испытывают новую методику с применением гелия для лечения больных с коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости. 190