Экономика
КоммерсантъПравительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет
Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
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с чего всё началось
Законопроектами предлагается выплачивать повышенную фиксированную выплату в размере 100% (сейчас - 4 982 рубля 90 копеек в месяц) к страховой пенсии лицам, достигшим возраста 75 лет. Согласно действующей норме, такая надбавка устанавливается с 80 лет.ТАСС21 апреля в 21:23
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