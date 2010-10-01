Законопроектами предлагается выплачивать повышенную фиксированную выплату в размере 100% (сейчас - 4 982 рубля 90 копеек в месяц) к страховой пенсии лицам, достигшим возраста 75 лет. Согласно действующей норме, такая надбавка устанавливается с 80 лет.

с чего всё началось

Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.

Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет

Политика Помпео уверен, что Китай еще ответит за сокрытие данных о коронавирусе Помпео уверен, что Китай умышленно скрывал информацию о новом корнавирусе, а это привело к тому, что «потеряно огромное количество жизней», а также к большим проблемам для экономики США и мира. 5

Энергетика Немецкие аналитики оценили сроки исчерпания российского ФНБ Ликвидных ресурсов российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) может хватить на два года при ценах на нефть марки Urals в 15 долларов за баррель. 809

Политика Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. 373

Музыка The Rolling Stones посвятили песню коронавирусу Британская рок-группа The Rolling Stones впервые за последние 8 лет выпустила сингл, который посвящен пандемии нового коронавируса, сообщает ТАСС. 1

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии. 714

Общество Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам. 3

Происшествия В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. 1,4K

Единоборства Александр Емельяненко вслед за Кадыровым побрился налысо Ранее боец Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым. 80