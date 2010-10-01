Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет

Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
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с чего всё началось

Кабмин не поддержал законопроекты о повышенной выплате к пенсии для граждан старше 75 лет

Законопроектами предлагается выплачивать повышенную фиксированную выплату в размере 100% (сейчас - 4 982 рубля 90 копеек в месяц) к страховой пенсии лицам, достигшим возраста 75 лет. Согласно действующей норме, такая надбавка устанавливается с 80 лет.
ТАСС21 апреля в 21:23

Подробнее о событии

Ждать ли надбавку к пенсии россиянам старше 75 лет?

Аргументы и Факты22 апреля в 04:38

Россияне старше 75 лет не получат повышенную выплату к пенсии

Pravda.Ru22 апреля в 02:48

Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет

Коммерсантъ22 апреля в 01:25

Власти отклонили предложение о повышении пенсии для достигших 75-летия

ГЛАС.RU22 апреля в 02:07

Кабмин отклонил законопроект о повышенной пенсии с 75 лет

Профиль22 апреля в 02:12

Кабмин выступил против доплат к пенсии для россиян старше 75 лет

News.ru21 апреля в 22:02

Кабмин не поддержал законопроекты о повышенной выплате к пенсии для граждан старше 75 лет

ТАСС21 апреля в 21:23
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 01:35, Ашберн
Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
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Политика

Помпео уверен, что Китай еще ответит за сокрытие данных о коронавирусе

Помпео уверен, что Китай умышленно скрывал информацию о новом корнавирусе, а это привело к тому, что «потеряно огромное количество жизней», а также к большим проблемам для экономики США и мира.
ИА Красная Весна 00:32
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В кадетском училище в Кемерово загорелась кровля корпуса

РИА Новости 00:13
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Энергетика

Немецкие аналитики оценили сроки исчерпания российского ФНБ

Ликвидных ресурсов российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) может хватить на два года при ценах на нефть марки Urals в 15 долларов за баррель.
РИА Новости вчера в 23:28
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Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Общество

Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 19:30
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Политика

Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра

Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском вчера в 15:43
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
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Экономика

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
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Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд в телеэфире

За первую неделю показа фильм установил сразу несколько рекордов в телеэфире, несмотря на сильную конкуренцию в прайм-тайме, сообщает "Россия 1".
Республика Татарстан 21 апреля в 13:40
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Общество

«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Коммерсантъ вчера в 19:59
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Музыка

The Rolling Stones посвятили песню коронавирусу

Британская рок-группа The Rolling Stones впервые за последние 8 лет выпустила сингл, который посвящен пандемии нового коронавируса, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 17:54
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Гаджеты

В России стартуют продажи бюджетного iPhone SE

РИА Новости вчера в 17:15
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Наука

Фильтрованный кофе безопасен и может продлить жизнь

Шведские ученые рассказали, как лучше пить кофе, чтобы прожить дольше.
ToDay News Ufa вчера в 08:56
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ вчера в 11:11
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Общество

Систему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе России

Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи.
РИА Новости 22 апреля в 13:48
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Общество

Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
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Шоу-бизнес

Призвала оставаться дома голая Вера Брежнева с подоконника

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Общество

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Известия вчера в 20:29
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ТАСС вчера в 03:04
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Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости 22 апреля в 10:34
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Авто

Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»

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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 22 апреля в 05:25
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Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС вчера в 03:57
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Здоровье

Названо новое осложнение от коронавируса

РИА Новости вчера в 06:40
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Хоккей

Алексей Волков стал генеральным менеджером «Авангарда»

Горобзор.ру вчера в 10:15
Общество

Где в Кузбассе выявили новых пациентов с коронавирусом

Накануне в Кемеровской области инфекцию выявили в Новокузнецке, Кемерове, в посёлках Краснобродский и Тяжинский и в Прокопьевском районе.
ВашГород.ру вчера в 00:13
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Общество

Количество жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч человек

Число жертв COVID-19 превысило 190 тысяч человек, пишет «Коммерсант».
Новый Калининград.Ru 01:23
Общество

Отреставрированный памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь

Эхо Москвы вчера в 13:31
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