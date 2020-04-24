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Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет
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Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.В источнике
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С чего всё начиналось
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Кабмин не поддержал законопроекты о повышенной выплате к пенсии для граждан старше 75 лет

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии граждан старше 75 лет. Тексты документов кабмина имеются в распоряжении ТАСС.
ТАСС 21 апреля в 21:23
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Ждать ли надбавку к пенсии россиянам старше 75 лет?

Аргументы и Факты 22 апреля в 04:38
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Россияне старше 75 лет не получат повышенную выплату к пенсии

Pravda.Ru 22 апреля в 02:48
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Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет

Коммерсантъ 22 апреля в 01:25
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