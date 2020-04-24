Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет
Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.В источнике
С чего всё начиналось
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии граждан старше 75 лет. Тексты документов кабмина имеются в распоряжении ТАСС.
Аргументы и Факты 22 апреля в 04:38
Pravda.Ru 22 апреля в 02:48
Коммерсантъ 22 апреля в 01:25