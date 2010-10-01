Экономика
КоммерсантъПравительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет
Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
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Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии граждан старше 75 лет. Тексты документов кабмина имеются в распоряжении ТАСС.ТАСС21 апреля в 21:23
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Церемония вручения музыкальной премии ZD AWARDS «Звуковой Дорожки» «МК» впервые пройдет онлайн.
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Московский Комсомолец вчера в 11:48
Экономика
Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлили до 1 октября
Российские банки могут перечислять пенсии на карты любых платежных систем после 1 июня, сообщил ЦБ.
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Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Общество
На Среднем Урале объяснили, как будет действовать пропускной режим
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Российская газета 06:20
Общество
Калининградские непродовольственные магазины откроют 29 апреля
Непродовольственные магазины в Калининградской области, работа которых была приостановлена из-за коронавируса, откроются 29 апреля, парикмахерские — 4 мая, сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов.
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Общество
В Алтайском крае у 50 работников рудника подозревают коронавирус
Коронавирус подозревают ещё у 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" в Змеиногорском районе Алтайского края, где ранее COVID-19 подтвердился у 39 человек, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 11:17
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Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM 22 апреля в 09:38
Происшествия
Таксист в Москве избил пассажирку после того, как не смог считать код на ее пропуске
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил пассажирку, потому что не смог с помощью приложения считать код на ее пропуске.
ТАСС 05:13
Общество
В московском транспорте начали штрафовать за несоблюдение дистанции
Столичный департамент транспорта сообщил РИА Новости, что в общественном транспорте Москвы с 23 апреля будут штрафовать за несоблюдение социальной дистанции.
РИА Новости вчера в 14:38
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В США пустят с молотка 240 редких автомобилей финансового мошенника
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Общество
Власти Москвы оценили возможность смягчения мер на майские праздники
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
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Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты
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В основу Skoda Kliq наверняка ляжет модульная платформа MQB, а, точнее, ее бюджетная модификация с приставкой A0, на которой также построят новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus.
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Захарова рассказала, что Лавров самоизолировался на работе
Министр иностранных дел России Сергей Лаврову на фоне пандемии COVID-19 самоизолировался на работе.
Daily Storm 06:16
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52 новых случая коронавируса выявили в Тульской области
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Авторы Dragon Age и Mass Effect показали локации The Waylanders
Проект не только вдохновлён культовыми играми Dragon Age, Mass Effect и Pillars of Eternity.
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В Кемеровском кадетском училище произошел пожар
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Ученые обнаружили новый симптом коронавируса
Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
РИА Новости 04:09