Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии граждан старше 75 лет. Тексты документов кабмина имеются в распоряжении ТАСС.

с чего всё началось

Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.

Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет

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