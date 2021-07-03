Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении с 2022 года налога для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов, следует из проекта отрицательного заключения.

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С чего всё началось В правительстве не поддержали законопроект о введении налога на роскошь Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении с 2022 года налога на роскошь для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов. Об этом говорится в проекте отрицательного заключении кабмина, с которым ознакомился ТАСС. ТАСС 00:03