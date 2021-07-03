Правительство не поддержало введение налога на роскошь
Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении с 2022 года налога для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов, следует из проекта отрицательного заключения.В источнике
С чего всё началось
В правительстве не поддержали законопроект о введении налога на роскошь
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении с 2022 года налога на роскошь для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов. Об этом говорится в проекте отрицательного заключении кабмина, с которым ознакомился ТАСС.
ТАСС00:03