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Правительство не поддержало введение налога на роскошь

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении с 2022 года налога для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов, следует из проекта отрицательного заключения.В источнике

С чего всё началось

В правительстве не поддержали законопроект о введении налога на роскошь

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении с 2022 года налога на роскошь для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов. Об этом говорится в проекте отрицательного заключении кабмина, с которым ознакомился ТАСС.
ТАСС00:03

Подробнее о событии

В правительстве не поддержали проект закона о налоге на роскошь

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Правительство не поддержало законопроект о введении налога на роскошь

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Законопроект о налоге на роскошь не поддержали в российском правительстве

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В правительстве не поддержали введение налога на роскошь

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Правительство не поддержало введение налога на роскошь

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В правительстве не поддержали законопроект о введении налога на роскошь

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