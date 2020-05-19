с чего всё началось

Российские власти не рассматривали вариант прямой раздачи гражданам денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков в программе «Познер» на Первом канале.

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам деньги из ФНБ

Культура Netflix представил трейлер финального сезона «13 причин почему» Потоковый сервис Netflix представил трейлер четвертого, заключительного сезона одного из своих самых скандальных проектов — сериала «13 причин почему».

Политика США заблокировали проект заявления России по Венесуэле Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы. 146

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,7K

Общество В Подмосковье возобновили отопление в жилых домах и соцобъектах «В связи с холодными погодными условиями, ставшими причиной обращения жителей в администрации муниципалитетов, губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев поручил региональным энергетикам подать тепло в квартиры, возобновить работу централизованных систем отопления»,— говорится в сообщении. 464

Общество Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости. 319

Футбол Неймар со своей русской девушкой попал на обложку GQ В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн.

Культура Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон» Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова. 442

Наука Создан инструмент для диагностики аутоиммунных патологий Команде ученых удалось разработать уникальный способ для диагностики и мониторинга аутоиммунных патологий.

Политика Трамп пообещал прекратить принимать препарат гидроксихлорохин Президент США Дональд Трамп в ближайшее время намерен прекратить принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин (плаквенил). 1

Шоу-бизнес Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь. 269

Авто Новая Toyota Venza стала близнецом кроссовера Harrier Близнецы Toyota Harrier/Venza построены на модульной платформе GA-K (TNGA), которая лежит в основе всех крупных «Тойот», в том числе Camry и RAV4 нынешних поколений. 38

Здоровье Рост пневмоний на Сахалине в 1,5 раза объясняют обязательными КТ-исследованиями В Сахалинской области в январе-апреле 2020 года произошел аномальный рост числа выявленных внебольничных пневмоний.