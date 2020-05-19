Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксПравительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Читать в источнике
Комментировать262
с чего всё началось
Вместе с тем не исключен вариант привлечения части ресурсов фонда для решения текущих задач, рассказал он в эфире программы «Познер
» на «Первом канале» .
Профильвчера в 19:00

Подробнее о событии

Правительство России не рассматривало вариант с раздачей населению всех средств фонда национального благосостояния

Эхо Москвы05:32

Котяков: на поддержку россиян потратят более 2 трлн рублей не из ФНБ

Ведомостивчера в 20:29

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам деньги из ФНБ

Росбалтвчера в 20:05

Минтруд: власти не рассматривали раздачу денег из ФНБ гражданам России

Газета.Ruвчера в 20:15

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Интерфаксвчера в 19:02

В Минтруде прокомментировали идею раздать россиянам деньги из ФНБ

Профильвчера в 19:00

Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ

РИА Новостивчера в 18:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Здоровье

В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.
Башинформ 00:30
257
Здоровье

Названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России

Журналисты изучили «Список памяти» с именами погибших медработников, составленный российскими врачами, и проверили его на достоверность по официальным сообщениям чиновников, СМИ, региональных оперативных штабов и родственников.
Lenta.ru 06:54
195
Общество

Женщине-инвалиду в Москве снова выписали штраф за нарушение изоляции

Известия 07:29
1,4K
Политика

Путин раскритиковал кабмин за непрозрачные принципы выплат медикам

Президент Владимир Путин раскритиковал во вторник кабмин за недостаточно ясные принципы выплат медикам, сформулированные на первом этапе.
ТАСС 08:34
19
Общество

Минимальный возраст продажи алкоголя в России решили поднять

Совет Федерации рекомендует правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года, сообщил сенатор Валерий Рязанский.
Lenta.ru 05:40
104
Политика

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
387
Происшествия

В Кировской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка

Поиски пропавшего в воскресенье четырехлетнего мальчика в Кировской области продолжались всю ночь, ребенка ищут в лесу и на многочисленных болотах, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт".
РИА Новости 02:33
5
Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
309
Космос

Астрономы нашли древнейшую звезду в Млечном Пути

Например, основываясь на металличности нашей звезды, Солнце появилась через сотни поколений звезд после Большого взрыва.
Машины и Механизмы вчера в 03:16
2
Армия и оружие

Военные ПНС отбили военную базу Аль-Ватия у войск Хафтара в Ливии

REGNUM вчера в 08:37
66
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома

Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой 07:32
8
Общество

Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными

Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
33
Политика

Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС

Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
234
Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM вчера в 01:22
1,9K
Игры

Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?

REGNUM 08:15
13
Политика

Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.
Lenta.ru 05:22
5
Политика

Медведев анонсировал изменения в идеологии «Единой России»

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о необходимости идеологических изменений в предвыборной платформе партии.
РИА Новости 07:54
Футбол

Агент Неймара: «В мае прошлого года Перес сказал мне, что подписать Неймара – его мечта»

Агент Вагнер Рибейро, работавший над трансфером нападающего «ПСЖ» Неймара из «Сантоса» в «Барселону», поделился мнением о будущем своего клиента.
Sports.ru 08:15
Политика

Путин поздравил Мишустина с выздоровлением от коронавируса

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Михаила Мишустина с выздоровлением.
Российская газета 08:20
5
Наука

В Китае изобрели лекарство для остановки распространения коронавируса

Остановить коронавирус может новейшее лекарство из Китая. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:03
7
Происшествия

Прокурора при получении взятки задержали в Ростовской области

Privet-Rostov.ru 01:32
105
Экономика

Греф заявил о переносе годового собрания акционеров Сбербанка

Годовое собрание акционеров (ГОСА) Сбербанка перенесено с 26 июня на 25 сентября, заявил президент банка Герман Греф.
Ведомости 08:40
Происшествия

Дело о беспорядках в Чемодановке дошло до пензенского облсуда

REGNUM 07:22
1
Футбол

«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона

Контракт нападающего Александра Кокорина с петербургским "Зенитом" был продлен на период доигрывания сезона, также продлен договор его аренды в "Сочи", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 06:48
1
Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
5
Здоровье

Губернатор Брянщины участвует в президентском совещании

Сегодня президент страны Владимир Путин проводит совещание с федеральными министрами и губернаторами.
Брянский рабочий 08:34
Культура

Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»

В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
44
Общество

У депутата Заксобрания Ростовской области обнаружен коронавирус

У депутата и зампредседателя Законодательного собрания Ростовской области Вячеслава Василенко обнаружили коронавирусную инфекцию.
Город N (Ростов) 07:11
9
Общество

Работающим российским пенсионерам продлили больничные

Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Lenta.ru 01:01
929
Общество

Nord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве Евросоюза

Как стало известно, компания Nord Stream 2 планирует обжаловать в суде отказ властей Германии вывести газопровод из-под директивы ЕС.
Evo-rus.com 05:10
62
Как работают Яндекс.Новости?
Главное