Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксПравительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Читать в источнике
Комментировать305
с чего всё началось
Вместе с тем не исключен вариант привлечения части ресурсов фонда для решения текущих задач, рассказал он в эфире программы «Познер
» на «Первом канале» .
Профиль18 мая в 19:00

Подробнее о событии

Глава Минтруда объяснил отказ от раздачи россиянам по ₽54 тыс

РБКвчера в 01:52

Правительство России не рассматривало вариант с раздачей населению всех средств фонда национального благосостояния

Эхо Москвывчера в 05:32

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Интерфакс18 мая в 19:02

Минтруд: власти не рассматривали раздачу денег из ФНБ гражданам России

Газета.Ru18 мая в 20:15

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам деньги из ФНБ

Росбалт18 мая в 20:05

Котяков: на поддержку россиян потратят более 2 трлн рублей не из ФНБ

Ведомости18 мая в 20:29

Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ

РИА Новости18 мая в 18:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 06:40, Ашберн
Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
304
Общество

В Воронежской области запущен первый этап выхода из ограничений

Воронеж, 20 мая 2020, 12:21 — REGNUM Первый этап выхода из ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, стартовал в Воронежской области с 20 мая.
REGNUM 05:21
43
Здоровье

139 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на среду, 20 мая, за сутки на Дону еще у 139 человек лабораторно подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:35
722
Наука

Климатический кризис сделал ураганы на Земле сильнее

Ураганы на Земле год от года становятся все сильнее. Виной всему, по мнению ученых, климатический кризис.
iReactor вчера в 07:54
10
Общество

Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
232
Здоровье

Назван новый эпицентр пандемии коронавируса

Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
11
Общество

Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм

К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
4,1K
Общество

Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая

Вечерняя Москва вчера в 11:18
204
Здоровье

Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса

Инсульт может стать для молодых пациентов с COVID-19 «первым и последним» симптомом инфекции, так как при коронавирусе происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови, рассказала в интервью «Ленте.ру» профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.
Lenta.ru 17 мая в 20:31
286
Общество

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
1,1K
Общество

В Ростовской области из-за вспышки SARS-CoV-2 закрыли психинтернат

REGNUM 03:36
17
Общество

В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях

Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM вчера в 00:44
831
Наука

Описан способ восстановления нервных клеток

Российская газета вчера в 14:21
10
Общество

Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 15:30
33
Общество

Увеличенную копию пирамиды Хеопса обнаружили на Урале

Туристы обнаружили напоминающую египетскую пирамиду Хеопса гору на Приполярном Урале. Об это сообщает портал «Екатеринбург онлайн».
ФАН вчера в 11:15
223
Здоровье

В Минздраве назвали обязательным восстановление после COVID-19

Меры по восстановлению здоровья переболевшим коронавирусной инфекцией с начала заболевания нужно соблюдать без перерывов два-три месяца.
РБК 05:46
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал помочь с лечением отца Хабиба

МИР 24 05:01
23
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома

Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой вчера в 07:32
23
Общество

Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 03:42
344
Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
4,3K
Армия и оружие

Перенос американского ядерного оружия в Польшу насторожил Москву

Напомним, 15 мая посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер отчитала в "Твиттер" идею немецких социал-демократов, которые предложили вывести с территории ФРГ американские ядерные бомбы, находящиеся на авиабазе Бюхель с середины 1950-х.
Утро.ru вчера в 09:46
54
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой

Три дня назад Эмин сообщил о своем расставании с Аленой Гавриловой. Певец поблагодарил бывшую супругу за два года, проведенных вместе.
RuNews24.ru 18 мая в 15:48
20
Здоровье

Назван самый полезный для здоровья сердца продукт

Piter.tv 18 мая в 03:02
67
Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» появится новый ведьмак

Культуромания 18 мая в 09:30
36
Музыка

Little Big вошли в число фаворитов Евровидения-2020

iReactor 04:39
1
Здоровье

Молочные продукты снижают риск диабета и гипертонии

Молочные продукты значительно снижают риск диабета и гипертонии. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:38
6
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой

Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
79
Общество

В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19

В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
328
Наука

В Норвегии впервые за сто лет раскопают погребальный корабль викингов

Корабль викингов, похороненный в Норвегии более тысячи лет назад, будет извлечен из земли.
МИР 24 вчера в 04:09
15
Авто

Отмена пошлин вызвала падение цен в России на электромобили

32CARS.ru вчера в 13:15
120
Как работают Яндекс.Новости?
Главное