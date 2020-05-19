с чего всё началось

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке. 130

Общество Правительство утвердило правила дистанционной продажи лекарств Кабмин РФ утвердил порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю лекарствами, требования к аптекам, порядок торговли, а также доставки безрецептурных препаратов. 5

Общество Мясников назвал препараты, которые опасны для снятия боли Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал на телеканале «Россия 1», какими препаратами опасно снимать боль при лечении на дому, пишет РИА Новости. 24

Общество Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции. 15

Энергетика Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes. 207

Общество Bloomberg: В Китае более 100 млн человек снова попали под карантин На северо-востоке Китая из-за новых случаев коронавируса под карантинные меры попали около 108 миллионов местных жителей, об этом сообщает агентство Bloomberg, уточняя, что в провинции Цзилинь зафиксированы 34 новых случая COVID-19. 1,1K

Политика СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс". 4

Происшествия На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена. 19

Экономика Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее. 52

Наука Пуповинная кровь может помочь при аутизме, но не всегда В недавнем исследовании ученые из Университета Дьюка проверили, может ли вливание собственной или донорской пуповинной крови улучшить навыки социального общения у детей в возрасте от 2 до 7 лет, у которых диагностировано расстройство аутистического спектра.

Политика Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования «Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая. 237

Общество Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин. 19

Единоборства Оверим победил Харриса в главном бою UFC Fight Night 172 Нидерландский боец смешанного стиля Алистар Оверим одержал победу над представителем США Уолтом Харрисом на бойцовском турнире UFC Fight Night 172.

Происшествия В Ярославле на мужчину напал медведь В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты. 181

Игры Субботний кинозал: мод NaturalVision Evolved для GTA V Чуть ли не с момента релиза GTA V модостроитель создавал серию NaturalVision, которая хорошо знакома любителям реалистичной картинки. 1

Авто Nissan может отказаться от легендарного GT-R В числе моделей, от которых может отказаться Nissan, называются легендарные спорткары GT-R и 370Z, при этом в последнем случае автолюбители также лишатся и его преемника.

Политика Пелоси выступила против безвозмездной передачи России аппаратов ИВЛ Вашингтон, 19 мая 2020, 08:56 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси возмущена тем, что администрация президента Дональда Трампа намерена безвозмездно направить в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. 312