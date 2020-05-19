Экономика
ИнтерфаксПравительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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с чего всё началось
Вместе с тем не исключен вариант привлечения части ресурсов фонда для решения текущих задач, рассказал он в эфире программы «Познер» на «Первом канале» .Профильвчера в 19:00
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Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Правительство утвердило правила дистанционной продажи лекарств
Кабмин РФ утвердил порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю лекарствами, требования к аптекам, порядок торговли, а также доставки безрецептурных препаратов.
Компания вчера в 13:06
Общество
Мясников назвал препараты, которые опасны для снятия боли
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал на телеканале «Россия 1», какими препаратами опасно снимать боль при лечении на дому, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:32
Общество
Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции
Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции.
RuNews24.ru 01:55
Энергетика
Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке
Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.
РБК вчера в 22:15
Кино
Warner перезапустит трилогию «Темный рыцарь» в Гонконге и на Тайване
Студия Warner Bros. покажет трилогию Кристофера Нолана о Бэтмене в кинотеатрах Гонкога и Тайваня в преддверии премьеры блокбастера "Довод".
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
Bloomberg: В Китае более 100 млн человек снова попали под карантин
На северо-востоке Китая из-за новых случаев коронавируса под карантинные меры попали около 108 миллионов местных жителей, об этом сообщает агентство Bloomberg, уточняя, что в провинции Цзилинь зафиксированы 34 новых случая COVID-19.
Российская газета 01:51
Здоровье
В Москве после коронавируса выписали двух пациенток старше 100 лет
RT на русском 01:41
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской
Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 17:27
Происшествия
На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена.
REGNUM 00:57
Экономика
Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня
Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее.
Современный Предприниматель вчера в 03:00
Наука
Пуповинная кровь может помочь при аутизме, но не всегда
В недавнем исследовании ученые из Университета Дьюка проверили, может ли вливание собственной или донорской пуповинной крови улучшить навыки социального общения у детей в возрасте от 2 до 7 лет, у которых диагностировано расстройство аутистического спектра.
MedikForum.ru 00:32
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
Здоровье
В Брянской области 300 медиков заразились коронавирусом
Заболели около трёхсот врачей, медсестёр и санитаров. Именно они наиболее подвержены заражению.
Городской32 (Брянск) вчера в 14:38
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Здоровье
В Уфе главный врач РКБ Эльза Сыртланова покидает свой пост
Уфа, 19 мая 2020, 08:32 — REGNUM Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
REGNUM 01:32
Спорт
Плиев рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом
Футболист "Рубина" Константи Плиев, заболевший коронавирусом, поведал о своем самочувствии, информирует "Бизнес Опlіпе".
ProstoProSport 02:06
Политика
Новый член ядерного клуба: Польша может получить ядерное оружие
Трансфер ядерного оружие из Германии в Польшу теоретически не исключен, считает эксперт международной организации CIS-EMO Станислав Бышок.
Ридус вчера в 17:17
Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:48
Происшествия
Сотрудники Росгвардии устроили гонки за беглецом в обсерваторе в Сочи
Телеканал РЕН ТВ поделился видео погони сотрудников Росгвардии за мужчиной в обсерваторе для помещенных на карантин в Сочи.
7 новостей 00:56
Единоборства
Оверим победил Харриса в главном бою UFC Fight Night 172
Нидерландский боец смешанного стиля Алистар Оверим одержал победу над представителем США Уолтом Харрисом на бойцовском турнире UFC Fight Night 172.
Vprognoze.ru 17 мая в 02:11
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты.
Газета.Ru вчера в 07:09
Игры
Субботний кинозал: мод NaturalVision Evolved для GTA V
Чуть ли не с момента релиза GTA V модостроитель создавал серию NaturalVision, которая хорошо знакома любителям реалистичной картинки.
Игромания.ру 16 мая в 11:33
Авто
Nissan может отказаться от легендарного GT-R
В числе моделей, от которых может отказаться Nissan, называются легендарные спорткары GT-R и 370Z, при этом в последнем случае автолюбители также лишатся и его преемника.
За рулем Кубань 01:23
Политика
Пелоси выступила против безвозмездной передачи России аппаратов ИВЛ
Вашингтон, 19 мая 2020, 08:56 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси возмущена тем, что администрация президента Дональда Трампа намерена безвозмездно направить в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.
REGNUM 01:56
Фигурное катание
Загитова поблагодарила Путина за поздравление с днём рождения
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поблагодарила президента России Владимира Путина за поздравление с днём рождения.
Чемпионат вчера в 13:30
Игры
Epic Games Store возвращает покупателям деньги с уцененных игр
NewInform вчера в 08:09
Наука
Ухань находок: самый близкий к SARS-CoV-2 вирус отыскали в лаборатории
По данным научных публикаций, самым близким к виновнику последней пандемии является сегодня штамм коронавируса RatG13.
Известия вчера в 17:01
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановился
Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но рост заболеваемости удалось остановить, динамика позитивная, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 06:01