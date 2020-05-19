Экономика
ИнтерфаксПравительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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с чего всё началось
Вместе с тем не исключен вариант привлечения части ресурсов фонда для решения текущих задач, рассказал он в эфире программы «Познер» на «Первом канале» .Профильвчера в 19:00
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Происшествия
СКР возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам
Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медицинскому персоналу за работу в условиях коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 11:46
Экономика
Правительством РФ подготовлен план восстановления экономики страны
О подготовленном плане восстановления экономики Российской Федерации информирует «Интефакс», ссылающийся на источники, которые успели ознакомиться с данным документом.
RuNews24.ru 10:56
Общество
Собянин заявил, что Москве еще долго жить в нынешних ограничениях
Зайдите в реанимационное отделение - и все станет ясно,- объяснил мэр Москвы.
Комсомольская правда 11:28
Здоровье
СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков
В России от коронавируса умерли не менее 186 медработников.
РБК 11:07
Общество
Срок уведомления работников об увольнении может быть сокращен
Кравченко уверен, что уменьшение срока уведомления об увольнении нарушает положения Трудового кодекса РФ, в котором предусмотрено предложение увольняемому нового рабочего места на том же предприятии и возможность увольняемым найти новое место работы за два месяца после уведомления.
ИА Красная Весна 13:33
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет
Lenta.ru 14:50
Общество
Китай ввел карантин в регионе на границе с Россией
Ведомости вчера в 13:11
Технологии
Microsoft создала мощнейший суперкомпьютер для компании Илона Маска
Microsoft разработала новый суперкомпьютер на базе облака Azure некоммерческой исследовательской организации OpenAI, основателями которой являются Илон Маск и Сэм Альтман.
Вести.Ru 13:48
Происшествия
В Подмосковье полиция задержала мать задушенного младенца
В Подмосковье полиция нашла мать девятимесячного задушенного ребенка, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Московской области.
Газета.Ru 14:52
Общество
В Совфеде предложили создать программу восстановления доходов граждан
Совет Федерации предлагает правительству разработать программу по восстановлению уровня доходов граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 14:10
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM вчера в 01:22
Спорт
Дегтярёв заявил об уходе государства из профессионального спорта
Депутат Госдумы Михаил Дегтярёв рассказал о влиянии государства на профессиональный спорт.
Pravda.Ru 10:57
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
Общество
К слиянию Архангельской области и НАО решили добавить Республику Коми
Архангельск, 19 мая 2020, 20:58 — REGNUM Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа при обсуждении вопроса возможного объединения с Архангельской областью, высказали предложение присоединить в перспективе к создаваемому региону ещё и Республику Коми.
REGNUM 13:58
Происшествия
Главу Светлинского района Оренбуржья задержали по подозрению во взятке
"В Оренбургской области по подозрению в получении взятки задержан глава Светлинского района Виктор Владимирович Тараканов", - сказано в сообщении.
ТАСС 14:02
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Политика
Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал правительство за реализацию дополнительных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными.
RT на русском 12:47
Авто
Обновленный Geely Atlas Pro оказался популярнее Toyota RAV4
По данным портала "Новые автомобили", в апреле 2020-го самый популярный паркетник Geely разошелся тиражом в 17 тысяч экземпляров, опередив Toyota RAV4, результат которого составил только 16 тысяч экземпляров.
Новые автомобили вчера в 00:28
Общество
В США успешно испытали вакцину от коронавируса на людях
Американская биотехнологическая компания Moderna провела успешные клинические испытания вакцины от коронавируса на людях.
Компания 01:26
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Общество
Порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году определили в России
ОГЭ в этом году отменен совсем. ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.
Время Н 16 мая в 10:39
Армия и оружие
Обвиняемого в шпионаже украинца этапировали из Крыма в Москву
Украинца Константина Ширингу, обвиняемого ФСБ в шпионаже, этапировали из Крыма в Москву.
Взгляд.ру 14:59
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия вчера в 08:49
Культура
Гостем шоу «вДудь» стал актер Павел Деревянко
Афиша Daily 14:46
Общество
Nord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве Евросоюза
Как стало известно, компания Nord Stream 2 планирует обжаловать в суде отказ властей Германии вывести газопровод из-под директивы ЕС.
Evo-rus.com 05:10
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Общество
В Думе назвали предполагаемую дату открытия российских курортов
Российские курорты смогут начать принимать туристов после 1 июля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.
Газета.Ru 11:20
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото новорожденной дочери
В коротком ролике именинница продемонстрировала фото, сделанное во время беременности, а также целую фотосессию новорожденной дочери Маши.
Газета Metro 11:07
Политика
Медведев раскритиковал работу российских служб занятости
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая на онлайн-встрече с участниками кадрового проекта ЕР "ПолитСтартап", обратил внимание на работу службы занятости в России, которая, по его словам, является «слабой стороной страны» и требует улучшения.
Городовой 08:40