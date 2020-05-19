с чего всё началось

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Происшествия СКР возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медицинскому персоналу за работу в условиях коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте ведомства. 696

Экономика Правительством РФ подготовлен план восстановления экономики страны О подготовленном плане восстановления экономики Российской Федерации информирует «Интефакс», ссылающийся на источники, которые успели ознакомиться с данным документом. 742

Общество Срок уведомления работников об увольнении может быть сокращен Кравченко уверен, что уменьшение срока уведомления об увольнении нарушает положения Трудового кодекса РФ, в котором предусмотрено предложение увольняемому нового рабочего места на том же предприятии и возможность увольняемым найти новое место работы за два месяца после уведомления. 6

Технологии Microsoft создала мощнейший суперкомпьютер для компании Илона Маска Microsoft разработала новый суперкомпьютер на базе облака Azure некоммерческой исследовательской организации OpenAI, основателями которой являются Илон Маск и Сэм Альтман. 3

Происшествия В Подмосковье полиция задержала мать задушенного младенца В Подмосковье полиция нашла мать девятимесячного задушенного ребенка, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Московской области. 101

Общество В Совфеде предложили создать программу восстановления доходов граждан Совет Федерации предлагает правительству разработать программу по восстановлению уровня доходов граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции. 21

Армия и оружие В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре» Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь». 2K

Спорт Дегтярёв заявил об уходе государства из профессионального спорта Депутат Госдумы Михаил Дегтярёв рассказал о влиянии государства на профессиональный спорт.

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 1K

Общество К слиянию Архангельской области и НАО решили добавить Республику Коми Архангельск, 19 мая 2020, 20:58 — REGNUM Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа при обсуждении вопроса возможного объединения с Архангельской областью, высказали предложение присоединить в перспективе к создаваемому региону ещё и Республику Коми. 54

Авто Обновленный Geely Atlas Pro оказался популярнее Toyota RAV4 По данным портала "Новые автомобили", в апреле 2020-го самый популярный паркетник Geely разошелся тиражом в 17 тысяч экземпляров, опередив Toyota RAV4, результат которого составил только 16 тысяч экземпляров. 20

Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван. 73

Общество В Думе назвали предполагаемую дату открытия российских курортов Российские курорты смогут начать принимать туристов после 1 июля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева. 6

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала фото новорожденной дочери В коротком ролике именинница продемонстрировала фото, сделанное во время беременности, а также целую фотосессию новорожденной дочери Маши. 12