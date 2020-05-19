Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксПравительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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Вместе с тем не исключен вариант привлечения части ресурсов фонда для решения текущих задач, рассказал он в эфире программы «Познер
» на «Первом канале» .
Профильвчера в 19:00

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Глава Минтруда объяснил отказ от раздачи россиянам по ₽54 тыс

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Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

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РИА Новостивчера в 18:26
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Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 15:10, Ашберн
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Правительством РФ подготовлен план восстановления экономики страны

О подготовленном плане восстановления экономики Российской Федерации информирует «Интефакс», ссылающийся на источники, которые успели ознакомиться с данным документом.
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Общество

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Зайдите в реанимационное отделение - и все станет ясно,- объяснил мэр Москвы.
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В России от коронавируса умерли не менее 186 медработников.
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Кравченко уверен, что уменьшение срока уведомления об увольнении нарушает положения Трудового кодекса РФ, в котором предусмотрено предложение увольняемому нового рабочего места на том же предприятии и возможность увольняемым найти новое место работы за два месяца после уведомления.
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Технологии

Microsoft создала мощнейший суперкомпьютер для компании Илона Маска

Microsoft разработала новый суперкомпьютер на базе облака Azure некоммерческой исследовательской организации OpenAI, основателями которой являются Илон Маск и Сэм Альтман.
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Происшествия

В Подмосковье полиция задержала мать задушенного младенца

В Подмосковье полиция нашла мать девятимесячного задушенного ребенка, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Московской области.
Газета.Ru 14:52
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Общество

В Совфеде предложили создать программу восстановления доходов граждан

Совет Федерации предлагает правительству разработать программу по восстановлению уровня доходов граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 14:10
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Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

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Спорт

Дегтярёв заявил об уходе государства из профессионального спорта

Депутат Госдумы Михаил Дегтярёв рассказал о влиянии государства на профессиональный спорт.
Pravda.Ru 10:57
Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
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Политика

Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
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Общество

К слиянию Архангельской области и НАО решили добавить Республику Коми

Архангельск, 19 мая 2020, 20:58 — REGNUM Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа при обсуждении вопроса возможного объединения с Архангельской областью, высказали предложение присоединить в перспективе к создаваемому региону ещё и Республику Коми.
REGNUM 13:58
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Происшествия

Главу Светлинского района Оренбуржья задержали по подозрению во взятке

"В Оренбургской области по подозрению в получении взятки задержан глава Светлинского района Виктор Владимирович Тараканов", - сказано в сообщении.
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Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

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Политика

Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал правительство за реализацию дополнительных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными.
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Авто

Обновленный Geely Atlas Pro оказался популярнее Toyota RAV4

По данным портала "Новые автомобили", в апреле 2020-го самый популярный паркетник Geely разошелся тиражом в 17 тысяч экземпляров, опередив Toyota RAV4, результат которого составил только 16 тысяч экземпляров.
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В США успешно испытали вакцину от коронавируса на людях

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ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
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Порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году определили в России

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Армия и оружие

Обвиняемого в шпионаже украинца этапировали из Крыма в Москву

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Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер

Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
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В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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В Думе назвали предполагаемую дату открытия российских курортов

Российские курорты смогут начать принимать туристов после 1 июля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.
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Лера Кудрявцева показала фото новорожденной дочери

В коротком ролике именинница продемонстрировала фото, сделанное во время беременности, а также целую фотосессию новорожденной дочери Маши.
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Политика

Медведев раскритиковал работу российских служб занятости

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая на онлайн-встрече с участниками кадрового проекта ЕР "ПолитСтартап", обратил внимание на работу службы занятости в России, которая, по его словам, является «слабой стороной страны» и требует улучшения.
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