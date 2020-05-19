Экономика
ИнтерфаксПравительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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с чего всё началось
Вместе с тем не исключен вариант привлечения части ресурсов фонда для решения текущих задач, рассказал он в эфире программы «Познер» на «Первом канале» .Профильвчера в 19:00
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Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса.
Вести.Ru 08:52
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ответила на сообщения об увольнении с НТВ
Телеведущая Лера Кудрявцева ответила на сообщения о закрытии передачи «Секрет на миллион», которую она ведет на НТВ.
Lenta.ru вчера в 05:44
Политика
Лавров рассказал о практике встреч глав правительств стран Балтики
Россия в ходе министерской встречи Совета государств Балтийского моря (СГБМ) выступила за возобновление встреч глав правительств стран региона Балтики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 10:07
Происшествия
Россиянину разбили лицо в магазине за снятую маску
Издание пишет, что один из них начал бить россиянина, его лицо было в крови. Пострадавший обратился в полицию и снял побои в больнице.
Lenta.ru 10:14
Общество
Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская".
РИА Новости вчера в 05:40
Общество
Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита
На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появится новый ведьмак
Культуромания вчера в 09:30
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском 17 мая в 23:21
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:17
Общество
Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса
Представитель мэрии прокомментировал материал газеты о якобы занижении московскими властями статистики смертности от коронавируса.
BFM.ru 02:14
Происшествия
Житель Костромской области заразил COVID-19 пятерых гостей
Пятеро жителей Костромской области заразились коронавирусной инфекцией после того, как побывали в гостях у вернувшегося из Московской области товарища, сообщает во вторник прокуратура области.
РИА Новости 09:42
Спорт
Игроки открыли первую дверь убежища в Call of Duty: Warzone
Внутри первые посетители обнаружили огромное количество разнообразного лута, в том числе несколько легендарных ящиков со снаряжением, однако затем их ждало небольшое разочарование: впереди есть ещё одна дверь, которую просто так не открыть.
Игромания.ру 06:22
Происшествия
В обнинском медцентре радиологии произошел взрыв
Выяснилось, что в химической лаборатории на пятом этаже произошел хлопок неопасного газа.
Российская газета 09:30
Экономика
Владимир Путин провел совещание с правительством и заявил о срыве сроков выплат врачам, которые работают с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что доплату за работу коронавирусных пациентов получили не все врачи.
Полит.ру 08:28
Происшествия
СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации.
РИА Новости вчера в 05:01
Энергетика
Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»
Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца
Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
Общество
ФСБ потребовала согласовывать работу систем мониторинга граждан
Руководитель научно-технической службы ФСБ Эдуард Черновольцев направил письмо в Минкомсвязь, в котором напомнил, что системы мониторинга поведения граждан, применяемые в регионах в период пандемии, должны согласовываться со спецслужбами, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 01:44
Политика
Путин вернул Мишустину обязанности премьера
Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
Экономика
В Минэкономразвития дали прогноз по инфляции в России
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассказал, какая инфляция ожидается в стране по итогам 2020 года.
RT на русском 08:52
Единоборства
Харрис пообещал вернуться в лучшей форме после поражения от Оверима
На счету 40-летнего Оверима 46 побед и 18 поражений в ММА. У 36-летнего Харриса 13 побед и 7 поражений.
Спорт-Экспресс 17 мая в 02:43
Шоу-бизнес
Сати Казанова «подхватила» вирус
Народные новости 09:14
Политика
Путин заявил о сдвиге программ по нацпроектам из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что какие-то программы по нацпроектам в этом году реализовать не получится, их сдвинут по времени.
Взгляд.ру 08:56
Экономика
Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Российская газета 05:59
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую копию пирамиды Хеопса
Свердловские туристы обнаружили необычную находку на Приполярном Урале.
Вести.Ru 08:48
Экономика
Подготовлен план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
Общество
Хакеры похитили данные 9 млн клиентов британской авиакомпании EasyJet
Как сообщила авиакомпания, также хакеры получили доступ к банковским картам более 2 тыс. клиентов.
Коммерсантъ 08:58