с чего всё началось

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Общество Протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса. 2

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет. 362

Политика Лавров рассказал о практике встреч глав правительств стран Балтики Россия в ходе министерской встречи Совета государств Балтийского моря (СГБМ) выступила за возобновление встреч глав правительств стран региона Балтики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Происшествия Россиянину разбили лицо в магазине за снятую маску Издание пишет, что один из них начал бить россиянина, его лицо было в крови. Пострадавший обратился в полицию и снял побои в больнице. 6

Общество Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская". 2,2K

Общество Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте». 32

Экономика В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 3,8K

Общество Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет «Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве. 1K

Происшествия Житель Костромской области заразил COVID-19 пятерых гостей Пятеро жителей Костромской области заразились коронавирусной инфекцией после того, как побывали в гостях у вернувшегося из Московской области товарища, сообщает во вторник прокуратура области.

Спорт Игроки открыли первую дверь убежища в Call of Duty: Warzone Внутри первые посетители обнаружили огромное количество разнообразного лута, в том числе несколько легендарных ящиков со снаряжением, однако затем их ждало небольшое разочарование: впереди есть ещё одна дверь, которую просто так не открыть.

Происшествия СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации. 1,1K

Энергетика Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью» Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать. 1,4K

Общество ФСБ потребовала согласовывать работу систем мониторинга граждан Руководитель научно-технической службы ФСБ Эдуард Черновольцев направил письмо в Минкомсвязь, в котором напомнил, что системы мониторинга поведения граждан, применяемые в регионах в период пандемии, должны согласовываться со спецслужбами, сообщает «Коммерсантъ». 14

Политика Путин вернул Мишустину обязанности премьера Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля. 1,1K

Единоборства Харрис пообещал вернуться в лучшей форме после поражения от Оверима На счету 40-летнего Оверима 46 побед и 18 поражений в ММА. У 36-летнего Харриса 13 побед и 7 поражений.

Экономика Подготовлен план восстановления экономики России Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники. 279