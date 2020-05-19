Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксПравительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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с чего всё началось
Вместе с тем не исключен вариант привлечения части ресурсов фонда для решения текущих задач, рассказал он в эфире программы «Познер
» на «Первом канале» .
Профильвчера в 19:00

Подробнее о событии

Правительство России не рассматривало вариант с раздачей населению всех средств фонда национального благосостояния

Эхо Москвы05:32

Котяков: на поддержку россиян потратят более 2 трлн рублей не из ФНБ

Ведомостивчера в 20:29

В Минтруде прокомментировали идею раздать россиянам деньги из ФНБ

Профильвчера в 19:00

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам деньги из ФНБ

Росбалтвчера в 20:05

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Интерфаксвчера в 19:02

Минтруд: власти не рассматривали раздачу денег из ФНБ гражданам России

Газета.Ruвчера в 20:15

Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ

РИА Новостивчера в 18:26
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Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса.
Вести.Ru 08:52
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева ответила на сообщения об увольнении с НТВ

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила на сообщения о закрытии передачи «Секрет на миллион», которую она ведет на НТВ.
Lenta.ru вчера в 05:44
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Политика

Лавров рассказал о практике встреч глав правительств стран Балтики

Россия в ходе министерской встречи Совета государств Балтийского моря (СГБМ) выступила за возобновление встреч глав правительств стран региона Балтики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 10:07
Происшествия

Россиянину разбили лицо в магазине за снятую маску

Издание пишет, что один из них начал бить россиянина, его лицо было в крови. Пострадавший обратился в полицию и снял побои в больнице.
Lenta.ru 10:14
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Общество

Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов

В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская".
РИА Новости вчера в 05:40
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Общество

Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита

На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
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Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» появится новый ведьмак

Культуромания вчера в 09:30
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Экономика

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском 17 мая в 23:21
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Общество

Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:17
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Единоборства

Состояние отца Хабиба Нурмагомедова вновь ухудшилось

ODDS.ru 09:22
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Общество

Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса

Представитель мэрии прокомментировал материал газеты о якобы занижении московскими властями статистики смертности от коронавируса.
BFM.ru 02:14
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Происшествия

Житель Костромской области заразил COVID-19 пятерых гостей

Пятеро жителей Костромской области заразились коронавирусной инфекцией после того, как побывали в гостях у вернувшегося из Московской области товарища, сообщает во вторник прокуратура области.
РИА Новости 09:42
Спорт

Игроки открыли первую дверь убежища в Call of Duty: Warzone

Внутри первые посетители обнаружили огромное количество разнообразного лута, в том числе несколько легендарных ящиков со снаряжением, однако затем их ждало небольшое разочарование: впереди есть ещё одна дверь, которую просто так не открыть.
Игромания.ру 06:22
Происшествия

В обнинском медцентре радиологии произошел взрыв

Выяснилось, что в химической лаборатории на пятом этаже произошел хлопок неопасного газа.
Российская газета 09:30
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Экономика

Владимир Путин провел совещание с правительством и заявил о срыве сроков выплат врачам, которые работают с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что доплату за работу коронавирусных пациентов получили не все врачи.
Полит.ру 08:28
Происшествия

СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации.
РИА Новости вчера в 05:01
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Энергетика

Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»

Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
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Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца

Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
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Общество

ФСБ потребовала согласовывать работу систем мониторинга граждан

Руководитель научно-технической службы ФСБ Эдуард Черновольцев направил письмо в Минкомсвязь, в котором напомнил, что системы мониторинга поведения граждан, применяемые в регионах в период пандемии, должны согласовываться со спецслужбами, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 01:44
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Политика

Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
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Происшествия

В Ростовской области задержан глава администрации Азова

REGNUM 05:49
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Экономика

В Минэкономразвития дали прогноз по инфляции в России

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассказал, какая инфляция ожидается в стране по итогам 2020 года.
RT на русском 08:52
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Единоборства

Харрис пообещал вернуться в лучшей форме после поражения от Оверима

На счету 40-летнего Оверима 46 побед и 18 поражений в ММА. У 36-летнего Харриса 13 побед и 7 поражений.
Спорт-Экспресс 17 мая в 02:43
Шоу-бизнес

Сати Казанова «подхватила» вирус

Народные новости 09:14
Политика

Путин заявил о сдвиге программ по нацпроектам из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что какие-то программы по нацпроектам в этом году реализовать не получится, их сдвинут по времени.
Взгляд.ру 08:56
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Экономика

Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Российская газета 05:59
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Общество

Туристы обнаружили на Урале гигантскую копию пирамиды Хеопса

Свердловские туристы обнаружили необычную находку на Приполярном Урале.
Вести.Ru 08:48
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Экономика

Подготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
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Общество

Хакеры похитили данные 9 млн клиентов британской авиакомпании EasyJet

Как сообщила авиакомпания, также хакеры получили доступ к банковским картам более 2 тыс. клиентов.
Коммерсантъ 08:58
Как работают Яндекс.Новости?
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