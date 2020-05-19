Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксПравительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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Вместе с тем не исключен вариант привлечения части ресурсов фонда для решения текущих задач, рассказал он в эфире программы «Познер
» на «Первом канале» .
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Правительство не рассматривало идею раздать россиянам деньги из ФНБ

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РИА Новостивчера в 18:26
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«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

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Синоптик рассказал, когда в Москву придет 25-градусное тепло

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что с наступлением июня температура воздуха в столице поднимется до 20-25 градусов.
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
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Футбол

Для «Ливерпуля» устроят церемонию награждения

Премьер-Лига подтвердила, что для «Ливерпуля» будет устроена церемония награждения, если команда оформит чемпионство и это будет безопасно.
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве с продажей масок

Сотрудники полиции Москвы задержали подозреваемого в мошенничестве с продажей 12 миллионов медицинских масок на 223 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
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Здоровье

В Свердловской области нашли коронавирус еще у 138 человек

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Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Приамурье

В Амурской области зафиксирован первый летальный исход от COVID-19. Скончалась 80-летняя жительница Серышевского района.
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Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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В Алтайском крае число зараженных коронавирусом превысило тысячу

Сегодня, во вторник, 19 мая в оперштабе сообщили, что количество выявленных случаев заражения вирусом COVID-19 на Алтае превысило 1 тысячу граждан, тогда как выздоровело за все время с начала вспышки более половины всех заболевших.
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Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 72,48 рубля — это на 19,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена.
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Здоровье

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На 19 мая в Саратовской области у 1980 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19, из них выздоровели 518 человек, в том числе 55 за сутки.
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Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем

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Приятель Аллегровой опубликовал ее фото без парика

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На Ириновском проспекте полицейским пришлось застрелить собаку

В понедельник в Красногвардейском районе Петербурга сотрудники полиции застрелили из табельного оружия собаку.
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Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции

Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции.
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Общество

За сутки в России выявили 9263 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 9 263 случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом во вторник, 19 мая, сообщил федеральный оперштаб.
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Украину назвали лузером и предрекли ужасы Венесуэлы

Украинский экономист и политолог Олег Соскин заявил, что ситуация на Украине в ближайшие 15 лет будет катастрофической, так как США и Евросоюз начнут решат собственные проблемы, возникшие из-за коронавируса, и помощи от них ждать не стоит.
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В Тульской области коронавирусом заразились еще 92 жителя

Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
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Во Владимирской области еще 83 человека заразились коронавирусом

По данным на утро 19 мая, во Владимирской области зарегистрировали 1920 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются кинотеатры и спортзалы

«На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли», – цитируют главу Роспотребнадзора Анну Попову в ТАСС.
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Армия и оружие

Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи

Силы правительства национального согласия (ПНС) выбили Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара с авиабазы у Триполи.
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МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
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Политика

Алексей Пархомович назначен новым руководителем МЧС по Коми

До назначения в Коми А.Пархомович занимал должность первого заместителя начальника главного управления МЧС России по Тюменской области.
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