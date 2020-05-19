с чего всё началось

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Политика Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 641

Футбол Для «Ливерпуля» устроят церемонию награждения Премьер-Лига подтвердила, что для «Ливерпуля» будет устроена церемония награждения, если команда оформит чемпионство и это будет безопасно.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве с продажей масок Сотрудники полиции Москвы задержали подозреваемого в мошенничестве с продажей 12 миллионов медицинских масок на 223 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Шоу-бизнес Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. 82

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 5

Здоровье В Алтайском крае число зараженных коронавирусом превысило тысячу Сегодня, во вторник, 19 мая в оперштабе сообщили, что количество выявленных случаев заражения вирусом COVID-19 на Алтае превысило 1 тысячу граждан, тогда как выздоровело за все время с начала вспышки более половины всех заболевших. 1

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 72,48 рубля — это на 19,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. 270

Происшествия На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена. 80

Здоровье 109 заболевших коронавирусом за сутки выявили в Саратовской области На 19 мая в Саратовской области у 1980 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19, из них выздоровели 518 человек, в том числе 55 за сутки. 670

Шоу-бизнес Приятель Аллегровой опубликовал ее фото без парика Редкая фотография, на которой известная певица Ирина Аллегрова запечатлена без привычных парика и макияжа, появилась в Сети. 9

Происшествия На Ириновском проспекте полицейским пришлось застрелить собаку В понедельник в Красногвардейском районе Петербурга сотрудники полиции застрелили из табельного оружия собаку.

Общество Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции. 31

Общество За сутки в России выявили 9263 новых случаев коронавируса В России за сутки выявили 9 263 случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом во вторник, 19 мая, сообщил федеральный оперштаб.

Экономика Украину назвали лузером и предрекли ужасы Венесуэлы Украинский экономист и политолог Олег Соскин заявил, что ситуация на Украине в ближайшие 15 лет будет катастрофической, так как США и Евросоюз начнут решат собственные проблемы, возникшие из-за коронавируса, и помощи от них ждать не стоит.

Шоу-бизнес Женатому Фадееву приписали роман с 26-летней участницей шоу «Песни» Женатому Фадееву приписали роман с 26-летней участницей шоу "Песни" По слухам, продюсер променял Ольгу Серябкину на Евгению Майер.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются кинотеатры и спортзалы «На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли», – цитируют главу Роспотребнадзора Анну Попову в ТАСС. 461