Экономика
ИнтерфаксПравительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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с чего всё началось
Вместе с тем не исключен вариант привлечения части ресурсов фонда для решения текущих задач, рассказал он в эфире программы «Познер» на «Первом канале» .Профильвчера в 19:00
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Общество
Умер 30-летний актер «Сумерек» Грегори Тайри Бойс
Газета.Ru 03:31
Политика
Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском вчера в 14:09
Общество
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
Коммерсантъ вчера в 11:03
Общество
Синоптик рассказал, когда в Москву придет 25-градусное тепло
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что с наступлением июня температура воздуха в столице поднимется до 20-25 градусов.
Москва 24 вчера в 23:07
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Футбол
Для «Ливерпуля» устроят церемонию награждения
Премьер-Лига подтвердила, что для «Ливерпуля» будет устроена церемония награждения, если команда оформит чемпионство и это будет безопасно.
Спорт-Экспресс вчера в 20:10
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве с продажей масок
Сотрудники полиции Москвы задержали подозреваемого в мошенничестве с продажей 12 миллионов медицинских масок на 223 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 03:32
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
Здоровье
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Приамурье
В Амурской области зафиксирован первый летальный исход от COVID-19. Скончалась 80-летняя жительница Серышевского района.
News.ru 02:19
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Здоровье
В Алтайском крае число зараженных коронавирусом превысило тысячу
Сегодня, во вторник, 19 мая в оперштабе сообщили, что количество выявленных случаев заражения вирусом COVID-19 на Алтае превысило 1 тысячу граждан, тогда как выздоровело за все время с начала вспышки более половины всех заболевших.
ГЛАС.RU 03:08
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 72,48 рубля — это на 19,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:23
Происшествия
На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена.
REGNUM 00:57
Здоровье
Оценено влияние майских выходных на заболеваемость коронавирусом
Инфекционисты решили проанализировать, как длинные майские праздники повлияли на заболеваемость коронавирусом.
Live24 04:24
Здоровье
109 заболевших коронавирусом за сутки выявили в Саратовской области
На 19 мая в Саратовской области у 1980 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19, из них выздоровели 518 человек, в том числе 55 за сутки.
Kursk.com 04:04
Здоровье
Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях людям, у которых есть проблемы с сердцем, нужно вызывать скорую помощь.
Pravda.Ru 03:34
Шоу-бизнес
Приятель Аллегровой опубликовал ее фото без парика
Редкая фотография, на которой известная певица Ирина Аллегрова запечатлена без привычных парика и макияжа, появилась в Сети.
ФАН 17 мая в 06:45
Происшествия
На Ириновском проспекте полицейским пришлось застрелить собаку
В понедельник в Красногвардейском районе Петербурга сотрудники полиции застрелили из табельного оружия собаку.
78.ru 04:23
Общество
Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции
Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции.
RuNews24.ru 01:55
Общество
За сутки в России выявили 9263 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 9 263 случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом во вторник, 19 мая, сообщил федеральный оперштаб.
RZN.info 03:37
Экономика
Украину назвали лузером и предрекли ужасы Венесуэлы
Украинский экономист и политолог Олег Соскин заявил, что ситуация на Украине в ближайшие 15 лет будет катастрофической, так как США и Евросоюз начнут решат собственные проблемы, возникшие из-за коронавируса, и помощи от них ждать не стоит.
Рамблер 03:35
Шоу-бизнес
Женатому Фадееву приписали роман с 26-летней участницей шоу «Песни»
Женатому Фадееву приписали роман с 26-летней участницей шоу "Песни" По слухам, продюсер променял Ольгу Серябкину на Евгению Майер.
Экспресс газета вчера в 09:08
Общество
В Тульской области коронавирусом заразились еще 92 жителя
Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия 03:51
Общество
Во Владимирской области еще 83 человека заразились коронавирусом
По данным на утро 19 мая, во Владимирской области зарегистрировали 1920 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир 02:40
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются кинотеатры и спортзалы
«На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли», – цитируют главу Роспотребнадзора Анну Попову в ТАСС.
Stolica58.ru вчера в 08:22
Армия и оружие
Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи
Силы правительства национального согласия (ПНС) выбили Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара с авиабазы у Триполи.
Lenta.ru вчера в 05:20
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
Политика
Алексей Пархомович назначен новым руководителем МЧС по Коми
До назначения в Коми А.Пархомович занимал должность первого заместителя начальника главного управления МЧС России по Тюменской области.
КомиОнлайн 03:17