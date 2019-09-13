Политика
Газета.RuПравительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день
Нормативный акт о продолжительности трудового дня в 8 часов и рабочей недели в 40 часов оказался в перечне документов советских времен, которые могут быть отменены. Однако отказ от этого документа не означает отказа от восьмичасового рабочего дня, объяснил Чуйченко.
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с чего всё началось
Восьмичасовой рабочий день был установлен декретом Совета народных комиссаров Российской советской республики в 1917 году, и этот нормативный акт оказался в перечне документов советских времен, которые могут быть отменены с февраля 2020 года.Интерфаксвчера в 23:29
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Отмена восьмичасового рабочего дня в рамках т.н. «регуляторной у гильотины» не планируется
Эхо Москвывчера в 18:09
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Общество
ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram
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Некоторые животные отличаются довольно необычным окрасом с чередующимися контрастными, часто черно-белыми полосами.
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Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
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