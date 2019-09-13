Политика

Lenta.ruLenta.ruОтмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной

Видео передачи опубликовано на YouTube. Чуйченко рассказал об этом в контексте отмены ряда законов, принятых еще во времена СССР и РСФСР. В частности, речь шла о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
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с чего всё началось

В правительстве заявили о невозможности отмены 8-часового рабочего дня

Восьмичасовой рабочий день был установлен декретом Совета народных комиссаров Российской советской республики в 1917 году, и этот нормативный акт оказался в перечне документов советских времен, которые могут быть отменены с февраля 2020 года.
Интерфаксвчера в 23:29

Подробнее о событии

«Регуляторная гильотина» не предполагает отмену восьмичасового рабочего дня

ТАССвчера в 17:12

В правительстве признали отмену восьмичасового рабочего дня невозможной

РИА Новостивчера в 17:15

В правительстве заявили о невозможности отмены 8-часового рабочего дня

Интерфаксвчера в 23:29

В правительстве заявили о невозможности отмены 8-часового рабочего дня

РБКвчера в 20:16

Отмена восьмичасового рабочего дня в рамках т.н. «регуляторной у гильотины» не планируется

Эхо Москвывчера в 18:09

Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной

Lenta.ruвчера в 22:18

Восьмичасовой рабочий день в России отменять не будут

News.ruвчера в 18:15
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:34, Вашингтон
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Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
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Стало известно о наказании допустивших побег шпиона Смоленкова чиновников

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Суд ЕС ограничил «Газпрому» доступ к газопроводу Opal

Польша оспорила в суде ЕС расширение доступа "Газпрома" к Opal Газопровод Opal является продолжением Nord Stream на территории Германии и проходит вдоль западной границы Польши.
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В Гарвардском университете наградили лауреатов Шнобелевской премии

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DriveNN.ru 03:16
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Происшествия

Житель Подмосковья купил хлеб с губкой внутри

В Подмосковье в городе Чехов мужчина купил хлеб и обнаружил в хлебном мякише губку для мыться посуды.
Газета.Ru 00:23
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Президент Чехии назвал позором решение о перемещении памятника Коневу

Президент Чехии Милош Земан считает позором решение районных властей Праги переместить памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в музей.
RT на русском вчера в 16:15
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Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке

Художник Никас Сафронов попал в дорожно-транспортное происшествие, когда ехал на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.
Интерфакс вчера в 15:42
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Зеленский сообщил о подготовке нового этапа обмена с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий этап обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой находится на стадии подготовки.
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
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Шоу-бизнес

Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов

Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета вчера в 09:59
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Новичок «Спартака» поделился неприятными впечатлениями от Москвы

Газета.Ru 03:19
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ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ

Федеральная налоговая служба заблокировала счета певца Филиппа Киркорова, сообщило агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости 01:51
Политика

Американский дипломат сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент России Владимир Путин чаще общается с главой Украины Владимиром Зеленским, чем с Петром Порошенко во время его президентства, передает УНИАН.
Газета.Ru 01:35
Общество

ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram

Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.
Газета.Ru 02:10
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«Ромир» сообщил о росте повседневных расходов россиян в августе на 11%

Согласно исследованию холдинга «Ромир», на которое ссылается «РИА Новости», повседневные траты россиян в августе выросли на 11% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.
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Антропоморфный робот-андроид Федор, на прошлой неделе вернувшийся с Международной космической станции (МКС), больше в космос не полетит: ему на смену придет другой космической робот, проектирование которого уже началось.
РБК 11 сентября в 04:17
Происшествия

СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Футбол

Абаев: в «Локомотиве» у Кучука началась паранойя

Голкипер «Чертаново» Илья Абаев рассказал о проблемных моментах работы в «Локомотиве» с белорусским тренером Леонидом Кучуком.
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«Зенит» возвращается в Лигу чемпионов, СКА против ЦСКА, начало ледовых битв

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Пенсии россиян в ближайшем будущем повысят трижды

В следующем году пенсия по старости в России может вырасти сразу на 6,6 процента. В итоге в 2020 году она составит 15,4 тысячи рублей.
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Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров предложил списать часть задолженности тем регионам, которые эффективно выполняют майский указ президента России Владимира Путина, пишут "Ведомости".
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Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии

На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
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Треть российских мужчин назвали оправданным поступок сестер Хачатурян

РБК 00:00
Политика

Пушков оценил слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего трубопровод "Северный поток — 2" "угрозой" для Европы.
РИА Новости вчера в 23:30
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Константин Анатольевич Чуйченко
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - руководитель Аппарата правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года.
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