Политика
Lenta.ruОтмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Видео передачи опубликовано на YouTube. Чуйченко рассказал об этом в контексте отмены ряда законов, принятых еще во времена СССР и РСФСР. В частности, речь шла о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
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с чего всё началось
Восьмичасовой рабочий день был установлен декретом Совета народных комиссаров Российской советской республики в 1917 году, и этот нормативный акт оказался в перечне документов советских времен, которые могут быть отменены с февраля 2020 года.Интерфаксвчера в 23:29
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Отмена восьмичасового рабочего дня в рамках т.н. «регуляторной у гильотины» не планируется
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