с чего всё началось

Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют.

Правительство РФ не включило законопроект о новой системе накопительных пенсий в план законопроектной деятельности на 2020 год. В плане перечислены 230 документов, которые власти предполагают подготовить и внести в Госдуму в нынешнем году и начале следующего года.

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на 2020 год

Политика Медведев заявил об отставке правительства В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».

Общество Путин заявил о сложном демографическом периоде в России По мнению главы российского государства Владимира Путина, одной из основных проблем России является демографическая, для решения которой не существует универсальной меры, пишет РБК.

Политика Путин анонсировал проект «Доступный интернет» Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.

Общество Кудрин оценил возможные затраты на реализацию предложенных Путиным мер Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин выразил мнение, что для реализации социальных и экономических мер, предложенных российским лидером Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может потребоваться около 400—500 млрд рублей в год.

Происшествия Михалков не стал комментировать инцидент с моделью Ксенией Пунтус Режиссер Никита Михалков не стал комментировать инцидент с моделью Ксенией Пунтус, которая выпала из окна дома в Москве после того, как, предположительно, отдыхала в баре вместе с внуком режиссера.

Космос Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите По мнению авторов работы, старейшая из найденных частиц могла сформироваться в период активного звездообразования порядка 7 млрд лет назад, и эти звезды наработали ту пыль, которая имеет возраст 4,9 млрд лет и была обнаружена в метеорите.

Политика США и Китай пока не договорились о дальнейшем сокращении пошлин США и Китай пока не достигли соглашения о дальнейшем сокращении пошлин, заявили глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

Единоборства Чемпион мира Беспутин провалил допинг-тест 1 декабря 2019 года боксер по очкам единогласным решением судей одержал победу над соотечественником Раджабом Бутаевым и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA.

Политика Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Политика Итоги деятельности Дмитрия Медведева на посту премьер-министра Экономические показатели За период пребывания Дмитрия Медведева на посту премьер-министра валовый внутренний продукт (ВВП) России в текущих ценах увеличился на 53% с 68 трлн 163,9 млрд рублей в 2012 году до 104 трлн 335 млрд рублей в 2018 году. (Росстат; данные за 2019 год не опубликованы).

Политика 54% россиян положительно относятся к отставке правительства 54% россиян положительно относятся к отставке правительства РФ, о которой сегодня заявил глава кабинета министров Дмитрий Медведев после обращения президента страны Владимира Путина к Федеральному собранию в контексте ряда фундаментальных изменений в Конституции России.

Экономика ЦБ ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году ЦБ ожидает, что в 2020 году уровень долговой нагрузки россиян, который в октябре достиг максимума с 2014 года, продолжит расти, сообщила журналистам глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в кулуарах Гайдаровского форума.

Политика В Госдуме назвали возможных преемников Медведева Миронов считает, что после ухода с высоких постов в правительстве и до назначения в СП Кудрин «многое посмотрел и понял», в том числе и то, что без подъема платежеспособности населения в стране «ничего не будет».