Экономика

АБНАБНПравительство не включило закон о новых пенсиях в план на 2020 год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий в план законопроектной деятельности на этот год. Ранее систему планировали запустить с 1 января 2021 года, об этом сообщает РБК.
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Анатолий Аксаков
Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют.
— Анатолий Аксаков, российский политикТАСС 13 января в 05:30
с чего всё началось
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf
).
РБК13 января в 16:00

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