Экономика
Российская газетаМинфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях
Минфин планирует в марте внести в правительство законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП). Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Читать в источнике
Оценить459
Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют.
— Анатолий Аксаков, российский политикТАСС 13 января в 05:30
с чего всё началось
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).РБК13 января в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Законопроект о новой системе пенсионных накоплений могут внести в кабмин в марте
Парламентская газетавчера в 11:37
Минфин может в марте внести в Госдуму законопроект о новой системе пенсионных накоплений
Эхо Москвывчера в 14:01
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 03:14, Ашберн
Происшествия
В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии
Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.
Происшествия
Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым
Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Общество
Меган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II
Меган Маркл отказалась разговаривать с королевой Елизаветой II и другими представителями рода Виндзоров.
Армия и оружие
Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Политика
NYT рассказала об атаке «российских хакеров» на украинскую Burisma
В начале ноября связанные с Россией хакеры атаковали украинскую нефтегазовую компанию Burisma, утверждает газета The New York Times со ссылкой на американскую компанию в области безопасности Area 1, которая обнаружила атаку.
Космос
Выйти за рамки: почему психологически мы не готовы покинуть нашу планету
Как пишет в статье для издания Fast Company журналист Джаред Линдзон, самый большой барьер для этого — в наших головах.
Армия и оружие
Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля
Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Кино
Умер актер сериалов «Горец» и «Друзья»
Умер американский актер Стэн Кирш.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Единоборства
Чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест.
Кино
В сети появился трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето
По сюжету фильм главный герой Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь ищет лекарство.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Гаджеты
Apple решилась исполнить в iPhone 12 мечту многих поклонников
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
Наука
В Лаосе обнаружили кратер от одного из крупнейших метеоритов
Ученым из разных стран мира удалось вычислить координаты кратера, образовавшегося в результате столкновения Земли с одним из самых крупных за всю историю нашей планеты метеоритов.
Интернет
Microsoft начала переводить пользователей Windows 10 на новый браузер
Компания Microsoft начала распространять новый браузер Microsoft Edge на движке Chromium для пользователей операционной системы Windows 10.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в отделение травматологии, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Общество
Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл выступит в суде против дочери
Письмо было опубликовано британским таблоидом Mail on Sunday и вызвало критику со стороны принца и его супруги.
Общество
Михалкову разрешили зарегистрировать товарный знак Никиты Бесогона
Роспатент согласился зарегистрировать изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона как товарный знак компании режиссера Никиты Михалкова ООО «Бесогон».