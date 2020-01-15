Экономика
РИА НовостиПравительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.
Читать в источнике
Оценить503
Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют.
— Анатолий Аксаков, российский политикТАСС 13 января в 05:30
с чего всё началось
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).РБК13 января в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин может в марте внести в Госдуму законопроект о новой системе пенсионных накоплений
Эхо Москвы14 января в 14:01
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Политика
Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Политика
Новым премьером может стать руководитель ФНС Михаил Мишустин
Сегодня Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Футбол
В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна
Политика
Кудрин назвал главную заслугу Медведева
По мнению Кудрина, на посту президента Медведев должен был больше сделать для развития судебной системы.
Политика
Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Политика
Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам
Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин негативно относится к списанию долгов россиян по кредитам.
Политика
Путин поручил запустить в России бесплатный интернет
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 15 января предложил запустить в России бесплатный интернет с российскими соцсетями и сайтами.
Технологии
Microsoft перестала поддерживать Windows 7
По предварительным оценкам Windows 7 установлена на порядка 400 млн компьютерах, и их пользователям разработчики посоветовали сменить компьютер или по возможности установить Windows 10, но последнее не рекомендуется в связи с вероятностью некорректной работы некоторых компонентов и драйверов.
Политика
Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников
Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира
Общество
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
Политика
Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Политика
Михаил Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве
Как сообщает РИА Новости, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ пообещал кардинальные изменения в правительстве.
Политика
Новый посол США Салливан прибыл в Москву
Джон Салливан, ранее назначенный на пост посла США в России, прибыл в Москву.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Политика
Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.
Авто
Стала известна дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ
Модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», появится во второй половине 2021 года, а не в 2020 году, как предполагалось ранее.
Политика
Мишустин и Медведев встретятся 17 января
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
США и Китай подписали первую фазу торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую часть торговой сделки.
Гаджеты
Intel снизила цены на дорогие процессоры Xeon Scalable
Были еще снижены цены на серию Xeon, а теперь очередь добралась до чипов Xeon Scalable с поддержкой большого количества ОЗУ.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Авто
Представлен серийный кроссовер Genesis GV80
На пятом году жизни корейский премиум-бренд Genesis обзавелся первым кроссовером, при том что седанов в гамме уже три.