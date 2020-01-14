Экономика
РИА НовостиПравительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.
Читать в источнике
Оценить277
Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют.
— Анатолий Аксаков, российский политикТАСС вчера в 05:30
с чего всё началось
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 01:47, Ашберн
Общество
Семьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку
В Госдуму внесен законопроект, упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями.
Экономика
Кудрин назвал украденную из федерального бюджета сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что из федерального бюджета страны было украдено около двух-трех миллиардов рублей.
Происшествия
Летевший в Москву самолёт вынужденно сел в Перми
Самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в Москву, вынужденно сел в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажира, передаёт пресс-служба пермского аэропорта.
Кино
Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 2 млрд. рублей.
Политика
Хафтар объяснил отказ подписать соглашение о прекращении огня
Как сообщало ИА REGNUM, 14 января глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар уехал из Москвы без подписания соглашения о перемирии с Правительством национального согласия Ливии.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Общество
Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь
Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
Общество
Началось извержение вулкана на Филиппинах
Извержение вулкана Тааль на Филиппинах началось 13 января, сообщает The Associated Press.
Хоккей
Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Каролиной» в матче НХЛ
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Происшествия
Студент признал вину по делу о покушении на жену депутата в Москве
Студент Николай Фролов признал вину в покушении на убийство жены депутата от партии «Яблоко» Светланы Хананашвили в Москве.
Происшествия
Православный бизнесмен прекратил голодовку в СИЗО Петербурга
Голодовка предпринимателя Сергея Егорова, находящегося в СИЗО по обвинению в убийстве, продлилась всего несколько дней.
Происшествия
Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит
В Томске хирурги извлекли из желудка трехлетнего мальчика 31 магнитный шарик.
Происшествия
В Крыму пограничники обнаружили тайник с патронами и гранатами
"В ходе осуществления служебной деятельности в одной из заброшенных хозяйственных построек населенного пункта Заветное Ленинского района пограничниками обнаружен деревянный ящик, в котором хранились сотни патронов к огнестрельному оружию", - говорится в сообщении.
Политика
На Украине назвали тайные версии крушения самолета в Иране
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал тайные версии, которые рассматривались во время расследования авиакатастрофы украинского самолета в Иране.
Экономика
Цены на сигареты повышаются в России
Крупнейшие табачные компании, работающие в РФ, повысили максимальные розничные цены на сигареты с октября 2019 по январь 2020 года, сообщает РИА Новости.
Общество
В 2020 году громких отставок в правительстве и скандалов ждут россияне
Как сообщают «Ведомости», почти 45% россиян уверены, что 2020 год войдет в историю как стартовый для зарождения волны массового недовольства, что выразиться в стихийных и значительных общественных протестах.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 5G получит до 16 Гбайт ОЗУ и поддержку eSIM
Как сообщает Макс Вайнбах, модель Galaxy S20 Ultra 5G будет предлагаться в версиях с 12 Гбайт и 16 Гбайт оперативной памяти.
Общество
Шендерович приравнял Россию к гитлеровской Германии
Российский журналист Виктор Шендерович приравнял современную Россию к Германии 1930-х годов, когда к власти пришел Адольф Гитлер.
Происшествия
Мексиканец попал в больницу, приняв стимулятор потенции для скота
Мексиканец попал в больницу, приняв стимулятор потенции, предназначенный для быков.
Общество
В Челябинске нашли зеленый снег
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Анастасия Заворотнюк после продолжительного нахождения в одной из больниц Москвы вернулась домой.
Здоровье
Названы вредные для интимной жизни привычки
Политика
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
Экономика
Китай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов
"Первая часть" торговой сделки предусматривает импорт китайской стороной американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции - на 40 миллиардов, пишет РИА Новости.
Политика
Лавров пригласил главу МИД Шри-Ланки посетить Россию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник в начале встречи с главой МИД Шри-Ланки Динешем Гунаварденой пригласил его посетить РФ.
Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Общество
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги.
Политика
Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим
Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
Музыка