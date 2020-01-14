с чего всё началось

Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют.

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Общество В «Брауншвейгской» колбасе двух марок нашли нитраты Специалисты Роскачества изучили образцы сырокопчёной «Брауншвейгской» колбасы отечественного производства и выявили в двух из них повышенное содержание нитратов натрия.

Общество Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Происшествия Испанский журналист погиб в Москве Испанский журналист Антонио Мануэль Санчес выпал из окна квартиры в Москве и умер от полученных травм, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Политика В Иране прошли аресты по делу о сбитом украинском Boeing Официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили заявил, что власти Исламской Республики Иран арестовали несколько человек по делу о сбитом 8 января в Тегеране воздушном судне авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Общество На Филиппинах объявили режим ЧС из-за извержения вулкана Тааль На территории провинции Батангас на Филиппинах объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с активностью вулкана Тааль, который накануне выбросил столб пепла.

Гаджеты OnePlus 8 получит дисплей с частотой обновления кадров 120 Гц Сегодня компания OnePlus, входящая вместе с Oppo и Vivo в холдинг BBK, провела в Китае пресс-конференцию, на которой рассказала о подробностях дисплея будущего флагмана OnePlus 8. Его главной особенностью станет частота обновления кадров 120 Гц.

Экономика Россиянам стали чаще отказывать в кредитах Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче новых кредитов — доля одобренных ссуд в 2019 году стала минимальной за последние два года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Общество Тысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), пишет «Коммерсантъ».