Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.
Читать в источнике
Комментировать211
Анатолий Аксаков
Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют.
— Анатолий Аксаков, российский политикТАСС вчера в 05:30
с чего всё началось
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf
).
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на 2020 год

Российская газета01:23

СМИ: Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

RT на русскомвчера в 21:27

Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год

РБКвчера в 16:00

Новую пенсионную схему не включили в план правительства

Коммерсантъвчера в 18:21

Правительство не включило вопрос о новой пенсионной системе в план законопроектной деятельности на этот год

Эхо Москвывчера в 18:03

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

РИА Новостивчера в 19:55

Законопроект о новой системе накопительной пенсии может поступить в Госдуму в феврале

ТАССвчера в 05:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Общество

Кудрин оценил масштаб коррупции в России

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин прокомментировал ситуацию с коррупцией в стране.
RT на русском 00:18
Политика

В Иране арестовали причастных к крушению украинского самолета

Lenta.ru 02:51
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
RT на русском 02:02
Технологии

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
РИА Новости 02:22
Общество

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов.
Газета.Ru вчера в 17:24
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Происшествия

Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной

РИА Новости 01:02
Экономика

Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК.
РИА Новости 01:28
Политика

Помпео объяснил, почему Крым присоединился к России в 2014 году

В последнее время США утратили хватку в политике сдерживания Китая, России и Ирана. Именно поэтому и произошло присоединение Крыма к России.
Российский Диалог 03:11
Экономика

Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 16:33
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru вчера в 06:03
Финансы

Российские компании рекордно взяли в долг

Российские компании рекордно взяли в долг в 2019 году — объем привлеченных через выпуск облигаций средств оказался наибольшим за всю историю, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства Cbonds.
Lenta.ru 02:37
Политика

Лавров назвал убийство Сулеймани вершиной противоправных действий США

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани стало кульминацией противоправных действий США, оно вышло за все правовые и человеческие рамки, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 02:32
Происшествия

Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит

Российская газета 01:36
Космос

На Землю с космического путешествия на МКС вернулись супермыши

Что происходит 11 января в 08:22
Политика

СНБО Украины назвал тайные версии крушения самолета в Иране

СНБО Украины назвал тайные версии, рассматриваемые во время расследования крушения самолета в Иране. Слова Алексея Данилова приводит УНИАН.
Актуальные Новости 01:56
Экономика

В России может появиться налог на пенсионные накопления

В России хотят ввести новую пенсионную схему. В ней фигурирует гарантированный пенсионный план и подоходный налог на пенсионные накопления.
Kaluga-poisk.ru 02:56
Кино

Новый тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада» появился на YouTube

Политическая Экспертиза 02:20
Армия и оружие

Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана

Актуальные Новости 00:54
Экономика

Цены на сигареты повышаются в России

Крупнейшие табачные компании, работающие в РФ, повысили максимальные розничные цены на сигареты с октября 2019 по январь 2020 года, сообщает РИА Новости.
Народные новости вчера в 20:05
Кино

Объявлен список номинантов на премию «Оскар»-2020

Собака.ru вчера в 08:42
Происшествия

Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
РИА Новости вчера в 18:11
Футбол

Иван Ордец: «Украинская сборная сильнее российской»

Защитник «Динамо» Иван Ордец в интервью «СЭ» сравнил украинскую и российские сборные. Также он предположил, что РПЛ сильнее УПЛ.
Спорт-Экспресс вчера в 18:15
Происшествия

В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко

Речь идет о различной валюте на сумму почти 9 миллиардов рублей. Напомним, Захарченко был осужден в июне 2019 года.
Российская газета 12 января в 23:41
Общество

Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы

Специалисты изучили данные по соотношению благополучия к возрасту в 132 развитых и развивающихся странах.
News.ru вчера в 14:32
Кино

Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России

Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 2 млрд. рублей.
Уфимские Заметки 12 января в 22:18
Политика

В «Единой России» отвергли идею о налогах для домохозяек

Ранее депутат от "Единой России" Сергей Вострецов выступил с инициативой обязать домохозяек платить налоги.
Российская газета вчера в 15:05
Единоборства

Макгрегор раскрыл заработок за бой с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор раскрыл сумму, полученную за поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре 2018-го.
Lenta.ru 02:27
Происшествия

Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова

19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.
Газета.Ru вчера в 12:11
Общество

В Госдуму внесен законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы

Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму проект постановления об амнистии некоторых групп осужденных по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ вчера в 15:30
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное