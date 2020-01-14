Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.
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Анатолий Аксаков
Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют.
— Анатолий Аксаков, российский политикТАСС вчера в 05:30
с чего всё началось
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf
).
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