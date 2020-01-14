с чего всё началось

Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют.

Проект по созданию новой системы накопительных пенсий – гарантированный пенсионный план (ГПП) – отсутствует в плане законопроектной деятельности правительства на 2020 год. Из этого следует, что его не намерены вносить на рассмотрение в Госдуму.

Правительство не включило в план закон о новых пенсиях

Армия и оружие По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.

Кино Актер из «Звездных войн» может сняться во втором сезоне «Ведьмака» Первый сезон сериала «Ведьмак» подошел к концу, второй уже начали снимать, а фанаты тем временем продолжают поднимать тему с идеальной ролью для Марка Хэмилла, который успешно играл Люка Скайуокера в «Звездных войнах».

Энергетика В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.

Космос Астрономы рассказали о неожиданных результатах анализа последних изображений Cassini Исследователи проанализировали последние данные, отправленные с космического корабля Cassini, который находился на орбите Сатурна до 2017 года в течение более 13 лет.

Политика Киев заявил об ответственности поставщика ракет за сбитый Boeing в Иране Командующий Аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был сбит 8 января в Тегеране из-за ошибки системы ПВО, принявшей лайнер за крылатую ракету, и оператора, принявшего «неверное решение» открыть огонь, передавало IRNA.

Общество Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.

Происшествия В Каталонии объявлена химическая угроза после взрыва на заводе Власти провинции Таррагона в Каталонии предупредили жителей о химической угрозе, возникшей в результате взрыва на нефтехимическом заводе, передаёт телеканал Sky News.

Происшествия РБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ В Москве задержали бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПОЯМ) Олега Козина, сообщил РБК со ссылкой на источник в столичном управлении МВД и территориальном отделе полиции.

Энергетика В России в начале года растут цены на бензин и дизель С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.

Общество Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.