Экономика

ПрофильПрофильПравительство не включило в план закон о новых пенсиях

Проект по созданию новой системы накопительных пенсий – гарантированный пенсионный план (ГПП) – отсутствует в плане законопроектной деятельности правительства на 2020 год. Из этого следует, что его не намерены вносить на рассмотрение в Госдуму.
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Анатолий Аксаков
Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют.
— Анатолий Аксаков, российский политикТАСС вчера в 05:30
с чего всё началось
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf
).
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