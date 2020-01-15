Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.
Читать в источнике
Комментировать349
Анатолий Аксаков
Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют.
— Анатолий Аксаков, российский политикТАСС 13 января в 05:30
с чего всё началось
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf
).
РБК13 января в 16:00

Подробнее о событии

Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год

РБК13 января в 16:00

В правительстве надеются на принятие новой пенсионной схемы весной

Газета.Ruвчера в 10:38

Минфин назвал минимальный взнос в гарантированный пенсионный план

РИА Новостивчера в 06:48

Законопроект о системе пенсионных накоплений внесут в Госдуму в весеннюю сессию

ТАССвчера в 04:09

Минфин может в марте внести в Госдуму законопроект о новой системе пенсионных накоплений

Эхо Москвы14 января в 14:01

В Минфине раскрыли, когда представят новую пенсионную систему

URA.Ru14 января в 12:03

Какие сюрпризы правительство успело подготовить для пенсионеров до отставки

Московский Комсомолец12:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 15:41, Ашберн
Здоровье

Врачи назвали самые опасные для здоровья приправы

Смеси приправ, таящие в себе опасность для здоровья, есть на каждой кухне.
Privet-Rostov.ru 03:33
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК вчера в 05:04
Происшествия

СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

В отношении министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова возбуждено уголовное дело.
Вести.Ru 07:38
Политика

Путин создал новую должность для Медведева

Ставшему накануне экс-премьеру Дмитрию Медведеву президент России Владимир Путин предложил новую должность.
Блокнот.ру 08:54
Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Lenta.ru вчера в 11:32
Политика

Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы

На встрече с парламентскими фракциями в Госдуме Михаил Мишустин ответил на вопросы депутата от КПРФ, связанные с его позицией на повышение пенсионного возраста.
Piter.tv 12:56
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ 10:31
Политика

Эрдоган объявил об отправке войск в Ливию

Интерфакс 06:21
Наука

У шизофреников обнаружили недостаток белка в синапсах

Ученым впервые удалось исследовать один из маркеров шизофрении — белок SV2A, участвующий в формировании синаптических связей, — в головном мозге живых людей.
N+1 11:37
Экономика

Путин пообещал России рост ВВП выше мирового

Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году.
Lenta.ru вчера в 04:56
Политика

Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.
Известия 12:59
Политика

Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 09:47
Игры

Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077

Газета.Ru 12:54
Биатлон

Мартен Фуркад: «Я наслаждаюсь каждой победой, как в последний раз»

Французский биатлонист Мартен Фуркад, одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Матч ТВ 12:46
Общество

Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин

Кристофер Толкин, третий сын великого Джона Р.Р. Толкина, скончался в возрасте 95 лет.
Российская газета 14:27
Футбол

Ларссон тренируется, но отдельно от остальных

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон вышел на утреннюю тренировку красно-белых в Абу-Даби.
Спорт-Экспресс 02:09
Политика

Мишустин назвал главные задачи на посту премьера

У правительства есть все источники для реализации поставленных президентом задач, уверен кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин.
Российская газета 07:18
Наука

Установлено, что кошки способны питаться человеческой плотью

Пугаться пушистых домашних любимцев не стоит, так как ученые давно пришли к выводу о том, что кошки являются животными – падальщиками.
Live24 05:52
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Политика

Дмитрий Медведев, по некоторым данным, ушел в отставку из-за несогласия с конституционной реформой президента

Forbes в свою очередь утверждал, что отставка Медведева связана с недовольством Путина в связи с тем, как исполняются майские указы.
Эхо Москвы 14:59
Политика

Иран передаст Украине тела погибших при крушении Boeing

SM News 13:28
Шоу-бизнес

Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног

Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Территория новостей 12:11
Политика

Источник рассказал о резиденции Медведева в новой должности

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ, вправе оставить за собой резиденцию, в которой проживал ранее, или выбрать другую из перечня госдач, рассказал РИА Новости информированный источник.
РИА Новости 09:30
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Шоу-бизнес

Оголившийся сын Елены Яковлевой показал торс в татуировках

Российская актриса театра и кино Елена Яковлева неоднократно говорила о своей любви к сыну - Денису Шальных, который на протяжении долгого времени не мог найти себя.
Московский Комсомолец 08:38
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru 09:53
Политика

США и Россия обсудили расширение диалога по нераспространению

В ходе прошедших переговоров стороны обсудили вопросы ядерных запасов, проблему гонки вооружений, а также "важность выхода за рамки исключительно двустороннего формата" в обсуждении этих тем, сообщил госдепартамент по итогам переговоров замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофера Форда.
РИА Новости 14:22
Политика

Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина

Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Lenta.ru 09:53
Общество

Медведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол

РБК 14:07
Авто

Пять главных ошибок на мойке, которые убивают вашу машину

Чем больше грязи налипнет на ваш автомобиль, тем труднее будет ее устранить без последствий для лакокрасочного покрытия.
Российская газета 08:28
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное