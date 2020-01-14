с чего всё началось

Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют.

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план – ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

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